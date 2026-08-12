El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto tendrá una presencia desigual en Estados Unidos: mientras algunos estados apenas verán una pequeña porción del Sol cubierta por la Luna, otras zonas alcanzarán una visibilidad parcial más destacada. El fenómeno recorrerá buena parte del país desde Alaska hasta la costa este y tendrá sus mejores condiciones de observación en Maine, donde la cobertura llegará aproximadamente al 24%. A continuación, revisa a qué hora comienza, cuándo alcanza su punto máximo y hasta qué momento podrá verse desde cada estado.
¿A qué hora se verá el eclipse solar en Estados Unidos hoy 12 de agosto?
No en todas las regiones de Estados Unidos se podrá observar este eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Aquí te dejaré con los horarios exactos de inicio, del pico máximo, cobertura aproximada y a qué hora culmina la visualización de este eclipse en los 25 estados desde donde será visible este fenómeno astronómico de la mitad de semana.
|Estado
|Comienza
|Máximo
|Cobertura aprox.
|Finaliza
|Alaska
|7:34 a. m. AKDT
|8:21 a. m.
|Hasta
37%
|9:31 a. m.
|Montana
|10:27 a. m. MDT
|—
|Parcial
|11:15 a. m.
|Dakota del Norte
|10:27 a. m. MDT
|—
|Parcial
|12:36 p. m. CDT*
|Minnesota
|11:28 a. m. CDT
|—
|Parcial
|12:57 p. m.
|Wisconsin
|11:39 a. m. CDT
|—
|Parcial
|1:01 p. m.
|Illinois
|12:09 p. m. CDT
|—
|Parcial
|12:44 p. m.
|Iowa
|12:09 p. m. CDT
|—
|Parcial
|12:28 p. m.
|Michigan
|12:35 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:13 p. m.
|Nueva York
|12:51 p. m. EDT
|1:54 p. m.
|9%
|2:44 p. m.
|Maine
|12:47 p. m. EDT
|1:53 p. m.
|24%
|2:52 p. m.
|Ohio
|1:03 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:17 p. m.
|Pensilvania
|1:01 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:36 p. m.
|Connecticut
|1:02 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:44 p. m.
|Massachusetts
|12:59 p. m. EDT
|1:55 p. m.
|16%
|2:49 p. m.
|New Hampshire
|12:52 p. m. EDT
|1:53 p. m.
|Parcial
|2:46 p. m.
|Vermont
|12:52 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:43 p. m.
|Nueva Jersey
|1:05 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:39 p. m.
|Maryland
|1:12 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:34 p. m.
|Virginia
|1:16 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:33 p. m.
|Carolina del Norte
|1:30 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:28 p. m.
|Kentucky
|1:40 p. m. EDT
|—
|Parcial
|1:45 p. m.
|Indiana
|1:09 p. m. EDT
|—
|Parcial
|1:58 p. m.
|Virginia Occidental
|1:11 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:25 p. m.
|Delaware
|1:12 p. m. EDT
|—
|Parcial
|2:34 p. m.
|Distrito de Columbia
|1:17 p. m. EDT
|1:53 p. m.
|4%
|2:27 p. m.
En resumen, Estados Unidos no será la mejor ubicación para poder observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, que en algunas partes del mundo se podrá observar en su totalidad, mientras que en EE.UU. apenas de forma parcial, siendo Maine con un 24% la región que mejor visibilidad tendrá.