El último eclipse solar del año que se podrá ver desde la Tierra ocurrirá el domingo 21 de septiembre de 2025. Coincidirá con el inicio de la primavera en el hemisferio sur y con el otoño en el hemisferio norte. En esta ocasión será un eclipse parcial y solo podrá apreciarse en determinadas regiones del planeta.

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, el fenómeno será visible principalmente en la costa de Australia y en parte de Nueva Zelanda. También se podrá observar en algunas zonas del hemisferio sur, como la Antártida, el océano Atlántico y el océano Pacífico.

MUNDO, 21/09/2025.- El eclipse solar parcial del domingo 21 de septiembre se podrá ver vía online en el portal de Time and Date. Foto de Loic VENANCE para AFP / LOIC VENANCE

Se estima que alrededor de 409.000 personas tendrán la oportunidad de presenciar el punto máximo del eclipse, cuando la Luna cubrirá cerca del 80% del Sol. Este momento se producirá entre las 17:29 (TU) y las 21:53 (TU).

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar parcial del 21 de septiembre?

El horario oficial de inicio está previsto para las 17:29:43 (TU). Esto significa que los observadores deberán convertir esa referencia a la hora local de cada país para conocer el momento exacto en que el fenómeno será visible.

Países Inicio del eclipse solar Punto máximo del eclipse Fin del eclipse Estados Unidos 1:29 pm ET / 10:29 am PT 3:41 pm ET / 12:41 pm PT 5:53 pm ET / 2:53 pm PT México 11:29 13:41 15:53 Costa Rica 11:29 13:41 15:53 El Salvador 11:29 13:41 15:53 Nicaragua 11:29 13:41 15:53 Guatemala 11:29 13:41 15:53 Honduras 11:29 13:41 15:53 Perú 12:29 14:41 16:53 Ecuador 12:29 14:41 16:53 Colombia 12:29 14:41 16:53 Panamá 12:29 14:41 16:53 Rep. Dominicana 13:29 15:41 17:53 Puerto Rico 13:29 15:41 17:53 Cuba 13:29 15:41 17:53 Venezuela 13:29 15:41 17:53 Bolivia 13:29 15:41 17:53 Canadá 13:29 15:41 17:53 Argentina 14:29 16:41 18:53 Chile 14:29 16:41 18:53 Uruguay 14:29 16:41 18:53 Paraguay 14:29 16:41 18:53 Brasil 14:29 16:41 18:53 Reino Unido 18:29 20:41 22:53 España 19:29 21:41 23:53

¿Cómo ver el eclipse solar del 21 de septiembre?

En Australia, especialmente en la isla Macquarie, se verá hasta en un 80% de su magnitud, mientras que ciudades de Nueva Zelanda como Auckland, Wellington y Christchurch también tendrán el privilegio de observarlo en la madrugada del 22 de septiembre.

En Estados Unidos, España y la mayoría de países de Latinoamérica, el evento no será visible de manera directa. No obstante, Time and Date transmitirá una cobertura exclusiva en su canal de YouTube, que comenzará media hora antes del inicio del eclipse.

MUNDO, 21/09/2025.- El máximo de cobertura del eclipse solar parcial será del 86% en medio del Pacífico, pero los mejores sitios para observarlos serán Invercargill en Nueva Zelanda, donde la Luna cubrirá el 72% del Sol. Foto de JORGE GUERRERO para AFP / JORGE GUERRERO

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero sin lograr una alineación perfecta. Como resultado, solo cubre parcialmente el disco solar, que se observa como una “medialuna” o con la apariencia de un “mordisco”.

Esto sucede en la zona de penumbra de la sombra lunar, donde la luz solar disminuye parcialmente, a diferencia de la umbra, que genera eclipses totales. Incluso durante eclipses totales o anulares, las regiones fuera del estrecho camino de totalidad o anularidad lo perciben como parcial.

Eclipse total (izquierda): NASA/MSFC/Joseph Matus; eclipse anular (centro): NASA/Bill Dunford; eclipse parcial (derecha): NASA/Bill Ingalls / Ciencia.nasa.gov

Para observarlo con seguridad es indispensable utilizar filtros solares certificados. Nunca debe mirarse el Sol a simple vista, incluso si el eclipse es solo parcial.

FAQ: Preguntas frecuentes del eclipse solar del 21 de septiembre de 2025

¿Cuándo es el eclipse?

El domingo 21 de septiembre de 2025, con desarrollo entre la tarde y la noche en horario UTC.

¿Qué tipo de eclipse es?

Es un eclipse solar parcial, no total ni anular.

¿Dónde será visible?

Principalmente en Nueva Zelanda, parte del este de Australia, el Pacífico Sur y zonas de la Antártida.

¿A qué hora ocurre en mi ciudad?

Depende del huso horario y la ubicación; conviene convertir desde UTC y revisar un mapa interactivo por localidad.

¿Cuál es la cobertura máxima?

En los mejores puntos del extremo sur la Luna cubrirá una fracción alta del Sol, cercana a cuatro quintos del disco.

¿Se verá en América o Europa?

No de forma directa; la alternativa es seguir transmisiones en vivo desde observatorios del hemisferio sur.

¿Cómo puedo verlo en línea?

Medios y portales astronómicos ofrecerán streaming con inicio poco antes del comienzo del fenómeno.

¿Es seguro mirarlo a simple vista?

No; se requieren filtros solares certificados o métodos de proyección indirecta.

¿Qué equipo necesito?

Gafas con filtro ISO 12312-2, filtros solares para telescopio/binoculares o un proyector estenopeico casero.

¿Cuánto dura?

Varias horas de principio a fin, con una ventana de máximo de unos minutos según la ubicación.

¿Qué hacer si está nublado?

Seguir la retransmisión en directo o consultar observatorios en otra zona de visibilidad.

¿Puedo fotografiarlo con el móvil?

Sí, usando filtro solar delante del lente y exponiendo manualmente; nunca apuntar sin protección.

¿Afecta a animales o dispositivos?

Puede alterar brevemente el comportamiento de fauna; no afecta equipos electrónicos.

¿Habrá otro eclipse pronto?

El siguiente solar ocurrirá en 2026, con distintos tipos y trayectorias de visibilidad.

Consejos rápidos

Planificar lugar y horario con antelación.

Llevar protección ocular certificada y repuesto.

Verificar el parte meteorológico y rutas de acceso.

Priorizar la seguridad al fotografiar u observar.