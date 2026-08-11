El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 también podrá observarse desde Nueva York, aunque con una diferencia importante: la ciudad quedará fuera de la trayectoria de totalidad. Por eso, los neoyorquinos verán un eclipse solar parcial, con la Luna cubriendo cerca del 9% del disco solar en el momento de mayor ocultamiento.

El fenómeno comenzará a la 1:07 p. m. (EDT), alcanzará su máximo a la 1:54 p. m. y terminará a las 2:38 p. m. La fase visible desde Nueva York durará aproximadamente 1 hora y 31 minutos.

Eclipse solar en Nueva York: horario completo del 12 de agosto

Estos son los momentos que deben tener en cuenta quienes quieran observar el eclipse desde Nueva York, Nueva York:

Fase del eclipse solar en Nueva YHork Horario de Nueva York Inicio del eclipse parcial 1:07 p. m. Máximo del eclipse 1:54 p. m. Fin del eclipse parcial 2:38 p. m. Duración aproximada 1 h 31 min Ocultación máxima 9%

Todos los horarios corresponden a la hora local de Nueva York, EDT (Eastern Daylight Time).

El dato más importante es el máximo de las 1:54 p. m., cuando la Luna cubrirá aproximadamente el 9% del Sol. Los cálculos de NASA sitúan el máximo con el Sol a unos 62 grados sobre el horizonte y con un azimut de aproximadamente 208°.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- Eclipse solar en Nueva York: el fenómeno comenzará a la 1:07 p. m. EDT, alcanzará su máximo a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m. del 12 de agosto de 2026. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Se verá un eclipse solar total en Nueva York?

No. Aunque el fenómeno del 12 de agosto está clasificado como un eclipse solar total, la totalidad solo podrá observarse desde una franja mucho más estrecha que atraviesa lugares como Groenlandia, Islandia y España.

Nueva York está fuera de esa trayectoria, por lo que desde la ciudad la Luna nunca llegará a cubrir completamente el Sol. El resultado será un eclipse parcial y el cielo no quedará completamente oscuro.

De hecho, NASA estima que la ocultación máxima en Nueva York será de apenas 9%, muy lejos de lo que podrán experimentar las localidades situadas dentro de la franja de totalidad.

¿Dónde ver el eclipse solar en Nueva York?

Para observarlo desde la ciudad no será necesario desplazarse fuera de Nueva York. Lo más importante será buscar un espacio abierto, con una vista despejada del cielo y sin edificios, árboles u otras estructuras que bloqueen el Sol.

Algunos espacios abiertos de la ciudad desde los que se puede planificar la observación son Central Park y Brooklyn Bridge Park. Los cálculos astronómicos para ambos puntos sitúan el inicio alrededor de las 1:07 p. m., el máximo cerca de las 1:54 p. m. y el final a las 2:38 p. m.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Central Park y Brooklyn Bridge Park figuran entre los espacios abiertos que ofrecen buenas condiciones para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Nueva York. La clave será contar con un horizonte despejado y evitar edificios, árboles u otros obstáculos. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

También pueden resultar convenientes zonas abiertas junto al río o espacios elevados, siempre que permitan mantener una línea de visión despejada hacia el Sol durante el horario del eclipse.

La clave no será tanto encontrar un punto turístico específico como evitar lugares donde los edificios de Manhattan u otros obstáculos tapen el cielo.

¿Dónde ver NASA TV EN VIVO, el eclipse solar del 12 de agosto en Nueva York?

Quienes no puedan observar el eclipse desde el exterior también tendrán la opción de seguirlo por internet.

La NASA ofrecerá cobertura en vivo del eclipse desde distintos puntos de la trayectoria de totalidad. De esta manera, los espectadores en Nueva York podrán seguir también la fase total que no será visible desde la ciudad.

¿Qué porcentaje del Sol se ocultará en Nueva York?

En Nueva York, la Luna ocultará aproximadamente 9% del disco solar durante el máximo del eclipse.

La cifra puede variar ligeramente según el punto exacto desde donde se observe dentro del área metropolitana. Por ejemplo, Timeanddate calcula una ocultación de 9.48% para Nueva York, mientras que en Yonkers alcanza cerca del 9.97%.

Esto significa que el fenómeno será visible como una pequeña porción de la Luna pasando frente al Sol, pero no producirá la oscuridad característica de la totalidad.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

La seguridad es especialmente importante en Nueva York porque el eclipse será parcial durante todo el evento. No habrá ningún momento en el que sea seguro mirar directamente al Sol sin protección.

NASA y otras autoridades recomiendan utilizar gafas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Tampoco se debe mirar directamente al Sol a través de:

Cámaras.

Telescopios.

Binoculares.

Lentes fotográficos sin filtro solar adecuado.

Estos equipos requieren filtros solares diseñados específicamente para observación solar. Otra alternativa es utilizar un método de observación indirecta, como un proyector estenopeico.

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante el eclipse?

Las condiciones meteorológicas serán un factor determinante para la visibilidad. Timeanddate señala actualmente posibilidad de chubascos y cielo parcialmente nublado para el 12 de agosto, con una temperatura cercana a los 82 °F (28 °C). Su registro climático indica además que este día ha presentado nubosidad aproximadamente el 62% de las veces desde 2000.

Por eso, además de elegir un lugar con buena visibilidad, conviene revisar el pronóstico actualizado durante las horas previas al eclipse.

Horario del eclipse solar en otras ciudades cercanas

El horario cambia ligeramente según la ubicación. NASA establece estos tiempos para algunas de las principales ciudades del noreste de Estados Unidos:

Ciudad Inicio Máximo Fin Cobertura Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 2:38 p. m. 9% Filadelfia 1:11 p. m. 1:53 p. m. 2:35 p. m. 7% Washington D. C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 2:27 p. m. 4% Boston 1:01 p. m. 1:55 p. m. 2:46 p. m. 16% Bangor 12:54 p. m. 1:53 p. m. 2:49 p. m. 24% Portland 12:57 p. m. 1:53 p. m. 2:27 p. m. 19%

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Nueva York este 12 de agosto

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Nueva York?

El eclipse solar parcial comenzará a las 1:07 p. m. del miércoles 12 de agosto de 2026, hora local de Nueva York.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en Nueva York?

El máximo se producirá aproximadamente a las 1:54 p. m., cuando la Luna cubra cerca del 9% del disco solar.

¿A qué hora termina el eclipse solar en Nueva York?

El eclipse parcial terminará a las 2:38 p. m., después de una duración aproximada de una hora y 31 minutos.

¿Nueva York verá el eclipse solar total?

No. Nueva York verá únicamente la fase parcial porque la ciudad está fuera de la trayectoria de totalidad del eclipse del 12 de agosto.

¿Dónde puedo ver mejor el eclipse en Nueva York?

La mejor opción será un lugar abierto que permita observar el cielo sin edificios, árboles u otros obstáculos. Central Park y Brooklyn Bridge Park son dos espacios desde los que se puede observar el fenómeno, aunque las condiciones meteorológicas serán determinantes.

¿Puedo mirar el eclipse con gafas de sol?

No. Las gafas de sol normales no protegen los ojos durante un eclipse solar parcial. Se necesitan gafas o visores solares adecuados que cumplan con la norma ISO 12312-2.

¿Dónde puedo ver el eclipse en vivo si está nublado en Nueva York?

La NASA ofrecerá cobertura en vivo desde lugares donde se pueda observar la totalidad, por lo que será una alternativa para quienes tengan cielo nublado o quieran ver la fase total del eclipse que no llegará a Nueva York.

Dato clave: si estás en Nueva York, marca las 1:54 p. m. como el momento principal del eclipse. Pero lo recomendable es estar listo desde antes de la 1:07 p. m. y utilizar protección solar adecuada durante toda la observación.