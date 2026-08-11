Este miércoles 12 de agosto, desde la localidad de A Coruña en Galicia podrás observar el eclipse solar total que va a acapar la atención en el hemisferio norte, aunque en algunas regiones solo será visible de forma parcial. Por esta razón, aquí te dejo con la hora exacta del inicio y final de este eclipse solar, así como también hemos elegido los 10 mejores lugares en A Coruña para poder observar este fenómeno astronómico de esta mitad de semana .

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en A Coruña hoy 12 de agosto?

A Coruña es una de las localidades del territorio español desde donde será visible el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto. Cabe señalar que cuenta con una duración de poco más de una hora y media y aquí te dejo con las horas exactas para poder observarlo.

19:31 — comienza el eclipse parcial

— comienza el eclipse parcial 20:27 — comienza la totalidad

— comienza la totalidad 20:28 — máximo del eclipse

— máximo del eclipse 20:29 — termina la totalidad

— termina la totalidad 21:22 — final del eclipse visible

La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 14 segundos en A Coruña. Durante el máximo, el Sol estará a unos 12° sobre el horizonte, hacia el oeste (azimut 279°), por lo que es especialmente importante tener una vista despejada hacia el Atlántico.

¿Dónde ver el eclipse solar total en A Coruña EN DIRECTO el 12 de agosto?

Aquí te dejo con esta selección de los mejores lugares para que puedas observar el eclipse solar total desde A Coruña, con un total de 10 ubicaciones exactas desde donde este fenómeno astronómico será completamente visible. Elige el de tu preferencia y ve a dicho lugar si está entre tus posibilidades.

Lugar Por qué es recomendable Monte de San Pedro Elevado, panorámico y con una enorme apertura hacia el Atlántico. Mirador Ventana al Atlántico Excelente orientación hacia el océano y horizonte muy abierto. Torre de Hércules Lugar icónico y específicamente recomendado para el eclipse; magníficas vistas hacia el Atlántico. Mirador del Aquarium Finisterrae Excelente ubicación costera y buena perspectiva hacia el oeste. Parque Escultórico de la Torre de Hércules Amplios espacios abiertos alrededor de la Torre y buena vista del cielo. Mirador de San Pedro de Visma Elevación y buenas vistas hacia la costa occidental. Parque de Bens Zona elevada y más alejada del centro urbano. Playa del Orzán Horizonte marítimo y una experiencia muy atractiva si quieres verlo junto al mar. Fuente de los Surfistas Buena alternativa dentro del paseo marítimo. Parque de Santa Margarita Fácil acceso, aunque el horizonte occidental está más condicionado por el entorno urbano.

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad?

Durante las fases parciales del eclipse, es imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar que cumpla la norma ISO 12312-2. Deben colocarse antes de mirar al Sol y mantenerse puestas mientras cualquier parte del disco solar brillante siga visible. No deben utilizarse gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, y es importante comprobar que las gafas de eclipse no estén dañadas.

Cuando la Luna cubra completamente el disco solar y comience la fase de totalidad, podrás quitarte las gafas y observar directamente el eclipse, disfrutando de la corona solar y del oscurecimiento del cielo. Sin embargo, en cuanto termine la totalidad y vuelva a aparecer el primer destello de luz solar, debes ponerte inmediatamente las gafas de eclipse antes de volver a mirar al Sol, ya que incluso una pequeña parte del disco solar puede ser peligrosa para la vista.