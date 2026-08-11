Bilbao y buena parte del País Vasco tendrán este miércoles 12 de agosto de 2026 una cita excepcional con el cielo. El eclipse solar total llegará durante las últimas horas de la tarde y convertirá el atardecer en un espectáculo poco habitual: durante algo más de un minuto, la Luna cubrirá por completo el disco del Sol y el cielo perderá buena parte de su luz.

El fenómeno comenzará en Euskadi alrededor de las 7:30 p. m. y alcanzará la fase de totalidad entre las 8:27 y las 8:30 p. m., dependiendo del lugar desde el que se observe. El eclipse continuará después hasta aproximadamente las 9:20 p. m.

Para quienes quieran contemplarlo desde Bilbao, la elección del lugar será especialmente importante. El Sol estará muy bajo y próximo al horizonte oeste-noroeste, por lo que los puntos elevados y los espacios con una panorámica abierta tendrán ventaja.

¿A qué hora comienza el eclipse solar total en Bilbao?

El eclipse del 12 de agosto comenzará a observarse en el País Vasco alrededor de las 7:30 p. m. La hora exacta puede variar según el punto de observación, pero el momento más esperado llegará aproximadamente una hora después.

La totalidad, que es la fase en la que la Luna cubrirá completamente el Sol, se producirá entre las 8:27 y las 8:30 p. m. según la ubicación. Será entonces cuando se produzca el oscurecimiento más llamativo del cielo.

El fenómeno completo continuará hasta aproximadamente las 9:20 p. m., aunque la experiencia visual estará condicionada por la posición cada vez más baja del Sol.

Horario de referencia del eclipse en Bilbao y Euskadi

Fase Hora aproximado Inicio del eclipse 7:30 p. m. Inicio de la totalidad Entre 8:27 y 8:30 p. m. Duración de la totalidad Más de 1 minuto Final del eclipse Alrededor de 9:20 p. m.

Los horarios pueden presentar pequeñas diferencias según la localidad concreta. Por eso, si el objetivo es desplazarse a un punto determinado de Bizkaia, Gipuzkoa o Álava, conviene consultar los datos correspondientes a ese lugar antes de salir.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Bilbao?

La clave para observar el eclipse desde Bilbao será encontrar un lugar con campo visual abierto hacia el oeste-noroeste. Al producirse durante el atardecer, el Sol estará muy próximo al horizonte y cualquier edificio, montaña, árbol u otro obstáculo puede dificultar la observación.

Dentro de Bilbao, uno de los lugares que destaca por sus características es el monte Artxanda, desde donde se obtiene una panorámica elevada de la ciudad y una perspectiva amplia del horizonte.

Pero no será la única alternativa. Quienes puedan desplazarse por Bizkaia tendrán otras opciones especialmente atractivas junto al Cantábrico.

Los mejores lugares de Bizkaia para ver el eclipse

Entre los puntos que reúnen buenas condiciones de observación aparecen varios enclaves costeros y miradores situados al norte de Bilbao.

Algunas de las alternativas señaladas son:

Monte Artxanda, en Bilbao

Punta Galea

Acantilados de Sopelana y Barrika

Playa de Bakio

San Juan de Gaztelugatxe

Puerto de Bermeo

Mundaka

Cabo Matxitxako

Lekeitio

La ventaja de estos lugares está principalmente relacionada con sus vistas abiertas y su orientación hacia el horizonte. En un eclipse que ocurrirá cerca del ocaso, disponer de una línea de visión despejada puede ser más importante que situarse en el punto con mayor duración de la totalidad.

¿Se podrá ver el eclipse desde todo el País Vasco?

El eclipse total podrá observarse desde Euskadi, aunque las condiciones concretas cambiarán según la localidad.

Bizkaia, Gipuzkoa y Álava tendrán diferentes alternativas para seguir el fenómeno. En todos los casos, el horizonte será un elemento fundamental, especialmente por la baja altura del Sol durante la fase de totalidad.

En Gipuzkoa, la costa ofrece varios puntos con vistas abiertas hacia el Cantábrico, mientras que Álava cuenta con espacios naturales y zonas elevadas desde las que también será posible buscar un horizonte despejado.

Los mejores lugares de Gipuzkoa para observar el eclipse

En Gipuzkoa, entre las ubicaciones destacadas se encuentran:

Monte Igueldo

Peine del Viento

Monte Ulía

Hondarribia

Zarautz

Getaria

Zumaia

Deba

Mutriku

Jaizkibel

La costa guipuzcoana ofrece una ventaja evidente: la amplitud del horizonte sobre el Cantábrico. Sin embargo, las condiciones meteorológicas pueden cambiar la experiencia por completo, especialmente en agosto cuando las brumas y la nubosidad costera pueden afectar la visibilidad.

¿Dónde ver el eclipse en Álava?

En Álava, las alternativas estarán más relacionadas con espacios naturales, zonas elevadas y lugares donde sea posible mantener una visión despejada hacia el oeste.

Entre los puntos señalados se encuentran:

Parque Natural de Gorbeia

Sierra de Cantabria

Embalse de Ullibarri-Gamboa

Ataria

Monte Olarizu

Rioja Alavesa

En este caso, la recomendación es la misma: elegir un punto con el horizonte despejado y evitar lugares donde el relieve pueda ocultar el Sol durante los minutos decisivos.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse en Bilbao?

No existe un único punto que pueda considerarse universalmente como el mejor. Para quienes permanezcan dentro de la ciudad, monte Artxanda aparece como una de las opciones más interesantes por su altura y sus vistas panorámicas.

Si se dispone de vehículo y se puede salir de Bilbao, la costa de Bizkaia ofrece otras posibilidades, especialmente Punta Galea, Sopelana, Barrika, Bakio, Bermeo, Mundaka, Matxitxako y Lekeitio.

La decisión debería tener en cuenta tres factores: horizonte, acceso y previsión meteorológica.

El tiempo puede decidir dónde ver el eclipse

Tener un buen punto de observación no garantiza que el eclipse pueda verse. La nubosidad, las brumas y otros fenómenos atmosféricos pueden ocultar el Sol justo durante la totalidad.

Por eso, antes de desplazarse conviene consultar la previsión de Euskalmet y comprobar cómo evolucionará el cielo en el lugar elegido.

Para este eclipse, además, no basta con comprobar si habrá lluvia. Una capa de nubes o bruma situada precisamente sobre el horizonte occidental puede impedir la observación aunque el resto del cielo permanezca despejado.

¿Cuánto durará el eclipse total en Bilbao?

La totalidad durará algo más de un minuto, aunque el tiempo exacto dependerá del punto desde el que se observe.

La fase total será muy breve frente a las aproximadamente cuatro horas que dura el fenómeno completo a escala general. Por eso resulta importante llegar al lugar con antelación y tener preparada la observación antes de que comience la totalidad.

Durante los minutos previos, la Luna irá ocultando progresivamente el disco solar hasta alcanzar la fase en la que lo cubrirá por completo.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

La observación del eclipse requiere protección adecuada durante las fases en las que el Sol permanece parcialmente visible.

Las autoridades y organismos científicos recomiendan utilizar gafas homologadas para la observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Tampoco deben utilizarse métodos caseros como radiografías, cristales ahumados o CDs para mirar directamente al Sol.

Los prismáticos, cámaras y telescopios requieren además filtros solares específicos. No es seguro observar el Sol a través de estos instrumentos sin la protección adecuada.

Durante la breve fase de totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto por la Luna, se podrá observar directamente el eclipse. La protección deberá volver a utilizarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

¿Habrá problemas de tráfico para desplazarse al eclipse?

La elevada expectación alrededor del fenómeno puede provocar una importante concentración de vehículos en las zonas con mejores condiciones de observación.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan llegar con varias horas de antelación, planificar el desplazamiento y evitar detener los vehículos en los arcenes.

También se ha previsto una medida especial para la jornada del 12 de agosto: la Dirección de Tráfico del País Vasco prohibirá la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos durante toda la jornada, con el objetivo de facilitar la movilidad ante la elevada afluencia prevista.

Una vez termine el eclipse, también será recomendable escalonar el regreso y evitar concentrar la salida de todos los vehículos al mismo tiempo.

¿Qué se podrá ver durante la totalidad?

Cuando la Luna cubra por completo el Sol, la luz ambiental disminuirá de manera repentina y el paisaje adquirirá una apariencia similar a la del crepúsculo.

La totalidad permitirá además contemplar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

En el País Vasco, la experiencia tendrá un elemento añadido: el fenómeno coincidirá con las últimas horas de la tarde y el Sol estará muy próximo al horizonte, de modo que el paisaje y el cielo formarán parte del espectáculo.

¿Por qué el eclipse del 12 de agosto es tan especial?

La expectación no responde únicamente a la espectacularidad del fenómeno. España llevaba más de un siglo sin poder contemplar un eclipse solar total desde la península.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 pondrá fin a esa espera y abrirá además una secuencia excepcional de fenómenos astronómicos visibles desde España, con otro eclipse solar total previsto para el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Para quienes estén en Bilbao y el resto de Euskadi, la oportunidad será especialmente atractiva porque podrán observar la totalidad sin necesidad de viajar fuera de España.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Bilbao del 12 de agosto

¿A qué hora comienza el eclipse en Bilbao?

El eclipse comenzará alrededor de las 7:30 p. m., aunque la hora exacta puede variar según el punto concreto de observación.

¿A qué hora será la totalidad en Bilbao?

La fase de totalidad tendrá lugar aproximadamente entre las 8:27 y las 8:30 p. m., dependiendo de la ubicación.

¿Cuánto durará el eclipse total en Bilbao?

La totalidad tendrá una duración de algo más de un minuto, aunque el tiempo exacto dependerá del punto desde el que se observe.

¿Dónde ver el eclipse en Bilbao?

Dentro de Bilbao, el monte Artxanda es una de las ubicaciones destacadas por sus vistas abiertas. También existen alternativas en la costa de Bizkaia.

¿Cuáles son los mejores lugares de Bizkaia?

Entre los puntos destacados están Punta Galea, Sopelana, Barrika, Bakio, San Juan de Gaztelugatxe, Bermeo, Mundaka, cabo Matxitxako y Lekeitio.

¿Dónde ver el eclipse en Gipuzkoa?

Entre las ubicaciones señaladas aparecen monte Igueldo, Peine del Viento, monte Ulía, Hondarribia, Zarautz, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku y Jaizkibel.

¿Dónde ver el eclipse en Álava?

Algunas alternativas son el Parque Natural de Gorbeia, la Sierra de Cantabria, el embalse de Ullibarri-Gamboa, Ataria, el monte Olarizu y Rioja Alavesa.

¿Qué gafas necesito para ver el eclipse?

Se deben utilizar gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales y los métodos caseros no son seguros.

¿Conviene viajar con antelación?

Sí. Las autoridades prevén una elevada afluencia de personas y recomiendan llegar varias horas antes, evitar detenerse en los arcenes y planificar también el regreso.