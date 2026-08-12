Galicia será una de las primeras zonas de España en recibir la sombra de la Luna durante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. En esta nota podrás consultar a qué hora comenzará el fenómeno, cuándo llegará la fase de totalidad, cuánto tiempo durará y dónde verlo EN VIVO, tanto desde Galicia como a través de las retransmisiones disponibles por Internet.

El momento más esperado llegará al final de la tarde, cuando la Luna oculte por completo el Sol en las localidades situadas dentro de la franja de totalidad. Sin embargo, la hora exacta y la duración de esta fase cambiarán ligeramente dependiendo del punto de Galicia desde el que se observe, por lo que resulta importante distinguir entre las distintas zonas de la comunidad.

Con esos datos será posible saber cuándo habrá que mirar al cielo y qué alternativas existen para quienes prefieran seguir el acontecimiento desde una pantalla. A continuación, repasamos los horarios de referencia del eclipse en Galicia, la duración de la totalidad y las opciones para verlo EN DIRECTO, tanto presencialmente como online.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels) / Gleive Marcio Rodrigues de Souza

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar en Galicia EN VIVO?

El eclipse solar podrá observarse desde toda Galicia, aunque la totalidad solo será visible dentro de una franja concreta que atraviesa la comunidad. Como referencia, en A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas (hora peninsular española), alcanzará su máximo alrededor de las 20:28 y finalizará a las 21:22, pocos minutos antes de la puesta de Sol.

En las localidades situadas dentro de la franja de totalidad, la Luna llegará a cubrir completamente el disco solar durante un periodo que varía según el municipio.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Galicia EN VIVO?

Para ver presencialmente el eclipse solar total en Galicia, será imprescindible escoger un lugar con el horizonte occidental despejado, especialmente porque el Sol estará muy bajo durante la fase de totalidad. Galicia cuenta con numerosos puntos incluidos en la franja de totalidad, mientras que en el resto de la comunidad el eclipse se observará como parcial.

Quienes prefieran ver el eclipse solar total EN DIRECTO online podrán recurrir a la cobertura oficial de la NASA, que emitirá el eclipse el 12 de agosto desde distintos puntos de su trayectoria. La retransmisión comenzará a las 19:15 horas en España peninsular.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)