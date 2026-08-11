Valladolid será una de las provincias españolas que vivirá de principio a fin el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. El espectáculo comenzará por la tarde con un eclipse parcial, pero el momento que todos esperan llegará alrededor de las 20:30 horas, cuando la Luna se coloque exactamente delante del Sol y el cielo se oscurezca durante poco más de un minuto en buena parte del territorio.

Hay, sin embargo, un detalle que puede pasar desapercibido: el eclipse no comenzará a la misma hora en todos los municipios ni tendrá la misma duración. La sombra lunar avanzará de norte a sur y de oeste a este, de manera que unos pueblos disfrutarán de la totalidad durante más de 100 segundos y otros apenas durante unos cuantos.

En Valladolid capital la diferencia será mucho menor, pero también existirá. En el Real de la Feria, uno de los puntos habilitados por el Ayuntamiento, la totalidad comenzará a las 20:29:48. En el cerro de San Cristóbal lo hará tres segundos después.

Por eso, para saber realmente cuándo ver el eclipse en Valladolid, hay que distinguir entre el inicio del fenómeno, el comienzo de la totalidad y el momento máximo.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Valladolid?

La primera fase será parcial. La Luna comenzará a cubrir poco a poco el disco del Sol y el fenómeno se extenderá progresivamente por toda la provincia.

En los datos municipales que manejamos, el inicio de esta fase se sitúa alrededor de las 19:33 horas, aunque cada localidad tiene su propio horario. La totalidad llegará casi una hora después, entre las 20:28 y las 20:31, dependiendo del municipio.

El máximo del eclipse se producirá alrededor de las 20:30 horas.

Fase del eclipse Horario aproximado de Valladolid Inicio de la fase parcial 19:33 Inicio de la totalidad 20:28-20:31 Máximo del eclipse Alrededor de las 20:30 Final de la totalidad Alrededor de las 20:31 Final de la fase parcial Después de las 21:20

La diferencia entre una fase y otra es importante. El eclipse completo durará cerca de dos horas, mientras que la totalidad —el momento en que la Luna cubrirá completamente el Sol— será mucho más breve.

¿A qué hora comienza el eclipse total en Valladolid capital?

En la ciudad de Valladolid también habrá pequeñas diferencias dependiendo del lugar elegido para observarlo.

Los datos disponibles muestran que la totalidad comenzará entre las 20:29:44 y las 20:29:51 en los puntos de referencia indicados.

Lugar de Valladolid Inicio de la totalidad Explanada del cementerio del Carmen 20:29:44 Plaza Ribera de Castilla 20:29:45 Real de la Feria 20:29:48 Avenida de Segovia / Delicias 20:29:48 Cerro de San Cristóbal 20:29:51 Covaresa 20:29:51

Son apenas unos segundos de diferencia, pero sirven para demostrar que la hora exacta depende del punto desde el que se observe.

En el Real de la Feria, por ejemplo, la Luna cubrirá completamente el Sol a las 20:29:48. Quienes estén en el cerro de San Cristóbal tendrán que esperar tres segundos más.

¿Cuánto durará el eclipse total en Valladolid?

La duración de la totalidad será distinta en cada municipio.

En la capital vallisoletana el tiempo medio será de aproximadamente 1 minuto y 29 segundos, pero algunos municipios de la provincia estarán por encima de los 100 segundos y otros tendrán una totalidad de apenas unos segundos.

Los datos facilitados muestran diferencias importantes:

Municipio Duración de la totalidad Inicio total Final total Amusquillo 98 s 20:29:28 20:31:06 Becilla de Valderaduey 96 s 20:29:05 20:30:41 Aguilar de Campos 93 s 20:29:17 20:30:50 Berrueces 93 s 20:29:19 20:30:52 Barcial de la Loma 90 s 20:29:23 20:30:53 Bahabón 90 s 20:29:57 20:31:27 Aldeamayor de San Martín 84 s 20:30:00 20:31:24 Arroyo de la Encomienda 84 s 20:29:53 20:31:17 Barruelo del Valle 81 s 20:29:52 20:31:13 Aldea de San Miguel 80 s 20:30:09 20:31:29 Adalia 77 s 20:29:57 20:31:14 Berceruelo 77 s 20:30:02 20:31:19 Alcazarén 73 s 20:30:20 20:31:33 Benafarces 69 s 20:30:06 20:31:15 Aguasal 68 s 20:30:31 20:31:39 Almenara de Adaja 58 s 20:30:44 20:31:42 Ataquines 52 s 20:30:50 20:31:42 Alaejos 34 s 20:30:54 20:31:28 Bobadilla del Campo 30 s 20:31:05 20:31:35

En los datos provinciales que nos pasaste, la duración máxima llega a 102 segundos, mientras que algunos municipios del suroeste tendrán una totalidad de apenas unos segundos.

La diferencia no es menor. Para alguien que busque desplazarse dentro de Valladolid con la intención de prolongar la experiencia, el lugar elegido puede representar más de un minuto adicional de oscuridad total.

¿Qué municipios tendrán el eclipse total durante más tiempo?

Los datos muestran que las mejores duraciones se concentran especialmente en el norte de la provincia.

Entre los municipios de la tabla facilitada, Amusquillo alcanza 98 segundos, seguido por Becilla de Valderaduey con 96 y Aguilar de Campos y Berrueces con 93.

Pero hay una particularidad todavía más interesante: en el conjunto de la provincia aparecen localidades que alcanzarán 102 segundos de totalidad, de acuerdo con los datos municipales proporcionados.

En el extremo contrario, Bobadilla del Campo tendrá 30 segundos en la tabla disponible, una diferencia enorme frente a los municipios más favorecidos.

¿A qué hora comienza el eclipse en cada municipio de Valladolid?

La siguiente tabla permite consultar rápidamente el momento en que empieza el fenómeno, cuándo llega la totalidad y cuándo alcanza su máximo.

Municipio Inicio parcial Inicio totalidad Máximo Adalia 19:34:23 20:29:57 20:30:36 Aguasal 19:35:04 20:30:31 20:31:05 Aguilar de Campos 19:33:47 20:29:17 20:30:04 Alaejos 19:35:00 20:30:54 20:31:11 Alcazarén 19:34:54 20:30:20 20:30:57 Aldea de San Miguel 19:34:47 20:30:09 20:30:49 Aldeamayor de San Martín 19:34:39 20:30:00 20:30:42 Almenara de Adaja 19:35:12 20:30:44 20:31:13 Amusquillo 19:34:17 20:29:28 20:30:17 Arroyo de la Encomienda 19:34:28 20:29:53 20:30:35 Ataquines 19:35:13 20:30:50 20:31:16 Bahabón 19:34:45 20:29:57 20:30:42 Barcial de la Loma 19:33:50 20:29:23 20:30:08 Barruelo del Valle 19:34:20 20:29:52 20:30:32 Becilla de Valderaduey 19:33:35 20:29:05 20:29:53 Benafarces 19:34:25 20:30:06 20:30:41 Bercero 19:34:33 20:30:08 20:30:44 Berceruelo 19:34:30 20:30:02 20:30:41 Berrueces 19:33:51 20:29:19 20:30:06 Bobadilla del Campo 19:35:13 20:31:05 20:31:20

Aquí se aprecia con claridad cómo avanza la sombra lunar. Becilla de Valderaduey será uno de los primeros municipios de esta relación en entrar en la totalidad, mientras Bobadilla del Campo lo hará bastante después.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Valladolid?

Para observar el eclipse no es necesario atravesar toda la ciudad ni desplazarse obligatoriamente fuera de Valladolid.

De hecho, la recomendación del Ayuntamiento es precisamente la contraria: si existe un lugar próximo a casa con un horizonte despejado, esa debería ser la primera opción.

El motivo está en la hora del fenómeno. El eclipse ocurrirá cerca del ocaso y el Sol estará muy bajo sobre el horizonte. Un edificio, un árbol o cualquier obstáculo puede taparlo justo cuando llegue la totalidad.

Por eso, más que buscar un lugar famoso, conviene buscar un espacio desde el que exista una visión despejada hacia el oeste.

El Real de la Feria será la alternativa organizada

Para quienes no tengan un lugar adecuado cerca de casa, el Ayuntamiento ha habilitado el Recinto Ferial como espacio de observación.

La intención es gestionar de forma ordenada la posible concentración de personas y evitar que miles de espectadores se desplacen simultáneamente hacia puntos improvisados.

En este lugar, la totalidad comenzará a las 20:29:48, según los datos municipales que nos has proporcionado.

La recomendación es llegar con tiempo suficiente y, siempre que sea posible, utilizar transporte público.

¿Cómo llegar al Real de la Feria para ver el eclipse?

Auvasa reforzará el transporte público durante la tarde del 12 de agosto.

La línea 8 tendrá una parada adicional en las inmediaciones del Recinto Ferial entre las 18:30 y las 21:30 horas. También se reforzarán las líneas C1 y C2, que disponen de paradas próximas.

Transporte Medida prevista Línea 8 Nueva parada junto al Recinto Ferial Línea 8 Servicio especial de 18:30 a 21:30 C1 Refuerzo del servicio C2 Refuerzo del servicio

El Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo particular cuando exista la posibilidad de acudir en transporte público.

¿Qué zonas de Valladolid tendrán mayor control?

La Policía Municipal prestará especial atención a puntos como el cerro de San Cristóbal y la Fuente del Sol, donde podría concentrarse una mayor cantidad de personas y vehículos.

La previsión de una elevada afluencia también puede provocar problemas al finalizar el eclipse, cuando muchos espectadores intenten abandonar sus lugares de observación al mismo tiempo.

Por eso, no se recomienda detenerse en la calzada ni en los arcenes para observar o fotografiar el fenómeno.

¿A qué hora conviene llegar para ver el eclipse?

Si vas a desplazarte, no conviene esperar a los últimos minutos.

La fase parcial comenzará alrededor de las 19:33 y la totalidad llegará aproximadamente una hora después. Ese margen permitirá buscar un lugar con buena visibilidad, acomodarse y preparar las gafas o el equipo de observación.

Además, el tráfico puede complicar los desplazamientos conforme se acerque el momento de la totalidad.

En el caso del Recinto Ferial, lo recomendable será llegar con suficiente antelación y utilizar transporte público siempre que sea posible.

¿Cómo observar el eclipse solar de forma segura?

Durante las fases parciales, cuando una parte del Sol siga visible, es imprescindible utilizar gafas específicas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2.

Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos frente a la radiación solar durante un eclipse.

Tampoco deben utilizarse radiografías, CDs, cristales ahumados ni otros métodos caseros.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Si se emplean cámaras, prismáticos o telescopios, estos deberán contar con filtros solares adecuados para observación directa del Sol.

Durante los breves instantes de totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, se podrá observar el fenómeno sin las gafas. Pero la protección deberá colocarse nuevamente antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

El eclipse no durará lo mismo en toda Valladolid

La provincia vivirá el mismo fenómeno, pero no exactamente la misma experiencia.

En algunos municipios la totalidad se prolongará durante más de un minuto y medio. En otros, la sombra lunar pasará tan rápido que la oscuridad completa durará apenas unos segundos.

Conoce el mapa del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, las ciudades que verán la totalidad, horarios clave y cómo observarlo. (Foto: Nasa.gov / Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

Incluso dentro de Valladolid capital habrá diferencias de varios segundos entre puntos de observación.

Eso convierte al eclipse del 12 de agosto en un fenómeno especialmente interesante para quienes quieran planificarlo con precisión: saber dónde estar puede ser tan importante como saber a qué hora mirar al cielo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Valladolid del 12 de agosto

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Valladolid?

La fase parcial comenzará alrededor de las 19:33 horas, aunque la hora exacta cambia según el municipio.

¿A qué hora comienza el eclipse total?

La totalidad comenzará aproximadamente entre las 20:28 y las 20:31 horas, dependiendo del punto de observación.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en Valladolid?

El máximo se producirá alrededor de las 20:30 horas, con pequeñas diferencias entre municipios.

¿Cuánto durará el eclipse total?

La duración cambia según la localidad. En algunos municipios superará los 100 segundos, mientras que en otros apenas alcanzará unas decenas de segundos. En Valladolid capital el promedio será de aproximadamente 1 minuto y 29 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Valladolid capital?

El Ayuntamiento recomienda buscar primero un punto cercano a casa con el horizonte despejado. El Real de la Feria será la alternativa organizada para quienes no tengan buenas condiciones de observación en su entorno.

¿A qué hora comienza la totalidad en el Real de la Feria?

La totalidad comenzará a las 20:29:48 en el Real de la Feria, según los datos municipales proporcionados.

¿Se verá el eclipse desde toda la provincia de Valladolid?

Sí. La información facilitada señala que los 225 municipios de la provincia estarán dentro de la franja de totalidad, aunque la duración será diferente en cada uno.

¿Qué gafas necesito para ver el eclipse?

Gafas específicas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no son suficientes.