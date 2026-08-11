España vive un verano histórico. Si las emociones están a mil por el eclipse total solar o disfrutar de la lluvia de meteoros Perseidas, un evento importante también se desarrollará este 12 de agosto. La alineación de seis planetas es un acontecimiento único. Júpiter, Mercurio, Marte, Saturno, Urano y Neptuno estarán alineados (vistos desde la Tierra).

¿A qué hora empieza la alineación de seis planetas del 12 de agosto?

El mejor momento para buscar esta alineación será antes de la salida del Sol, cuando los seis planetas aparecerán distribuidos a lo largo de la eclíptica. Los planetas más brillantes podrán identificarse a simple vista en condiciones adecuadas, mientras que Urano y Neptuno requerirán prismáticos o un telescopio para distinguirlos con mayor facilidad.

Entre las 4:50 y las 6:00 de la mañana (hora local peninsular) del miércoles 12 de agosto es el mejor momento para visualizar la alineación de seis planetas.

El 12 de agosto seis planetas se alinean antes del amanecer. Consulta a qué hora se verá en México, horarios por estados y consejos para observar el fenómeno. (Foto: iStock / Composición Gestión Mix) / Jairo Rúa

¿Dónde ver la alineación planetaria en España?

Puedes observar la alineación planetaria desde prácticamente cualquier punto de España siempre que las condiciones de visibilidad sean buenas. Para una mejor experiencia, son preferibles:

Zonas rurales alejadas de las grandes ciudades , por la menor contaminación lumínica.

, por la menor contaminación lumínica. Observatorios astronómicos y miradores naturales , especialmente aquellos con horizonte amplio.

, especialmente aquellos con horizonte amplio. Áreas de montaña y parques naturales , siempre que el acceso sea seguro durante la madrugada.

, siempre que el acceso sea seguro durante la madrugada. Costas y espacios abiertos, donde el horizonte permita observar una mayor extensión del cielo.

Qué planetas se verán y cuáles requieren equipo

Los seis protagonistas del desfile son Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, no todos tendrán la misma facilidad de observación.

Planeta Dificultad de observación en Alaska Recomendación Marte Fácil Visible a simple vista si el cielo está despejado Saturno Fácil Uno de los planetas más accesibles de la madrugada Mercurio Difícil Horizonte este totalmente libre y sin nubes Júpiter Muy difícil Estará muy bajo y cerca de la claridad del amanecer Urano Difícil Requiere binoculares y saber su ubicación exacta Neptuno Muy difícil Requiere telescopio.

Marte y Saturno son los objetivos más realistas para el público general. Mercurio podría dejarse ver durante pocos minutos, mientras que Júpiter estará todavía más bajo sobre el horizonte. Urano necesita binoculares, y Neptuno, por su brillo débil, requiere telescopio.