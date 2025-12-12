La espectacular Lluvia de Meteoros Gemínidas 2025, considerada la más intensa y colorida del año, alcanzará su máximo esplendor en México la noche del sábado 13 al amanecer del domingo 14 de diciembre. El horario ideal de observación será entre la medianoche y las primeras horas de la madrugada, con el pico de actividad variando según la zona: 01:00 a.m. en el Pacífico (Baja California), 02:00 a.m. en el Centro (CDMX, Guadalajara) y 03:00 a.m. en el Sureste.

Este fenómeno astronómico es único, ya que no se origina en un cometa, sino en el asteroide Phaethon; produce hasta 150 meteoros por hora bajo cielos oscuros. Las condiciones de visibilidad serán inmejorables, pues la Luna estará en fase menguante y no interferirá con la oscuridad necesaria. La lluvia, que ha sido registrada desde 1833, es perfecta para el Hemisferio Norte, incluyendo todo México.

Aunque no existe una única transmisión oficial en vivo confirmada para todo el país, diversos medios de comunicación y plataformas digitales especializadas en astronomía suelen ofrecer coberturas y directos online a través de YouTube o aplicaciones móviles como Sky Tonight. Para una experiencia óptima, expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades.

La actividad de las Gemínidas se extiende desde el 4 hasta el 20 de diciembre, pero la madrugada del 14 es el momento clave para ver la mayor cantidad de meteoros. No pierdas la oportunidad de presenciar este evento, que es una joya para los aficionados a la astronomía y el cierre perfecto para el calendario de lluvias de estrellas de 2025.

Hora para ver las Gemínidas 2025 en México

La lluvia de meteoros Gemínidas 2025 está activa del jueves 4 al miércoles 17 de diciembre de 2025, pero el pico de actividad llega entre los días 13 y 14.​ El máximo se producirá entre las 00:00 y las 04:00 de la madrugada del domingo 14 de diciembre, con potencial de hasta 120–150 meteoros por hora en condiciones ideales.​

Se recomienda comenzar la observación desde el anochecer del sábado 13 y mantenerse atentos hasta las primeras horas del domingo 14, cuando el radiante de Géminis esté alto y el cielo más oscuro.​ Para México, la “mejor ventana” de observación del pico es:​

Zona Pacífico y Noroeste (Baja California, Sonora, Ciudad Juárez) : alrededor de 01:00 a 04:00 a. m. del 14 de diciembre.​

: alrededor de 01:00 a 04:00 a. m. del 14 de diciembre.​ Zona Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida) : alrededor de 02:00 a 04:00 a. m. del 14 de diciembre.​

: alrededor de 02:00 a 04:00 a. m. del 14 de diciembre.​ Zona Sureste (Quintana Roo, Yucatán): alrededor de 03:00 a 04:00 a. m. del 14 de diciembre.​

Horarios recomendados para ver la lluvia de meteoros Gemínidas 2025

Región de México Ventana recomendada la noche 13–14 dic 2025 Detalle clave Pacífico/Noroeste 01:00–04:00 a. m. del 14 de diciembre



​ Radiante alto y cielo oscuro, posible pico de tasa.



​ Zona Centro 02:00–04:00 a. m. del 14 de diciembre



​ Mejores condiciones de observación de la THZ.



​ Sureste 03:00–04:00 a. m. del 14 de diciembre



​ El radiante alcanza mayor altura hacia la madrugada.



​

¿Dónde ver la lluvia de meteoros Gemínidas 2025 en México?

Entidades como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y medios especializados en astronomía recomiendan observar desde zonas rurales, cerros, playas o áreas alejadas de la contaminación lumínica, idealmente con horizonte despejado hacia el este y norte.​

No se requiere telescopio ni binoculares; se aconseja recostarse, permitir que la vista se adapte a la oscuridad unos 20–30 minutos y evitar luces de pantallas mientras se observa.​

En términos de condiciones astronómicas, la fase lunar menguante y una iluminación moderada de la Luna favorecerán un cielo relativamente oscuro, potenciando la visibilidad de meteoros débiles durante el pico.​