El eclipse solar no será el único evento del que será testigo España. La lluvia de meteoros Perseidas 2026 iluminará el firmamento durante la noche del miércoles 12 y antes del amanecer del jueves 13 de agosto (alcanzando su punto máximo). No será necesario utilizar telescopios para disfrutar de las también conocidas ‘Lágrimas de San Lorenzo’. Lo más recomendable es alejarse de las ciudades y buscar un lugar con cielo oscuro, poca contaminación lumínica y una vista amplia del firmamento.

¿A qué hora inicia la lluvia de Perseidas 2026 en España?

Las Perseidas no tienen una hora exacta de inicio, ya que esta lluvia de meteoros permanece activa durante varias semanas. Sin embargo, en 2026 las condiciones serán especialmente favorables durante la noche del miércoles 12 al jueves 13 de agosto.

Según indicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la actividad puede empezar a ser intensa alrededor de las 11:00 p. m. del 12 de agosto y prolongarse hasta aproximadamente las 11:00 a. m. del 13 de agosto, siempre dependiendo de la ubicación y las condiciones del cielo. El máximo está previsto entre las 4:00 y 6:00 a. m., hora oficial peninsular española.

Por ello, el mejor momento para observar las Perseidas en España será durante la madrugada del 13 de agosto, entre las 4:00 y las 6:00 a.m.

El 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total que coincidirá con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Dónde ver la lluvia de meteoros Perseidas?

El mejor lugar para ver la lluvia de meteoros Perseidas es encontrar un lugar libre de contaminación luminosa y un cielo oscuro. No necesitas de un telescopio ni binoculares para observar ‘Las lágrimas de San Lorenzo’; ambos instrumentos reducen el campo visual y dificultan captar trayectorias rápidas en distintas partes del cielo.

La NASA aconseja elegir un espacio abierto, dejar que la vista se acostumbre y mantenerse fuera hasta que las estrellas estén más altas.

¿Cómo ver EN DIRECTO la lluvia de meteoros Perseidas?

The Virtual Telescope Project transmitirá la lluvia de meteoros Perseidas 2026 mediante una observación online en su cuenta de YouTube. La emisión empezará a las 00:30 horas del jueves 13 de agosto, hora peninsular española.