La Luna regalará a Sevilla un espectáculo teñido de rojo carmesí —o tal vez de un dulce color anaranjado— durante el eclipse lunar total de la noche del domingo 7 a la madrugada del lunes 8 de septiembre. El fenómeno podrá observarse a simple vista, sin equipo especial, y ofrecerá una estampa única al elevarse el satélite sobre el horizonte este. A continuación, los horarios claves, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y los mejores puntos de observación para disfrutarlo con seguridad.

¿A qué hora se puede ver eclipse en Sevilla? Horario peninsular

La Luna saldrá en Sevilla a las 20:42 horas ya inmersa en la fase total del eclipse, que alcanzó su máximo a las 20:11 y concluirá a las 20:53; tras unos once minutos de tonalidad rojiza visible poco después del orto, el fenómeno continuará en fase parcial hasta las 21:56, siempre que el horizonte este esté despejado

Fases del eclipse lunar total Horario de Sevilla Inicio del eclipse parcial 18:27 Inicio de la totalidad 19:31 Máximo 20:11 Salida de la Luna 20:42 Fin de la totalidad 20:53 Fin del eclipse parcial 21:56

¿Cuáles son los mejores lugar para ver el eclipse total de lunar de sangre en Sevilla?

Aquí te contamos los mejores puntos para poder ver el fenómeno astronómico:

Márgenes del río Guadalquivir y dársena : tramos abiertos junto al agua ofrecen horizonte este despejado y fácil acceso urbano para ver la salida lunar muy baja.

: tramos abiertos junto al agua ofrecen horizonte este despejado y fácil acceso urbano para ver la salida lunar muy baja. Miradores y colinas de las afueras : elevaciones periféricas mejoran el ángulo de visión y reducen obstáculos urbanos al este, útiles dado que la totalidad dura pocos minutos tras el orto.

: elevaciones periféricas mejoran el ángulo de visión y reducen obstáculos urbanos al este, útiles dado que la totalidad dura pocos minutos tras el orto. Torre Schindler y áreas cercanas de la Isla de la Cartuja : punto alto con vista limpia hacia el este y sobre el cauce, apto para fotografía del orto lunar.

: punto alto con vista limpia hacia el este y sobre el cauce, apto para fotografía del orto lunar. Setas de Sevilla (Metropol Parasol) y otras terrazas elevadas : panorámicas céntricas útiles si el horizonte este queda relativamente despejado desde el punto elegido.

: panorámicas céntricas útiles si el horizonte este queda relativamente despejado desde el punto elegido. Orillas y pasarelas peatonales de la dársena: paseos continuos permiten buscar encuadres sin edificios en primer plano y moverse según la visibilidad.

¿Por qué la luna se pone roja durante el eclipse total lunar?

Durante un eclipse lunar total, uno pensaría que la Luna debería desaparecer por completo dado que se ubica en la parte más oscura de la sombra de la Tierra. Sin embargo, eso no ocurre porque la única luz solar que le llega atraviesa antes la atmósfera de nuestro planeta. En medio del eclipse, la atmósfera cumple el rol de doblar, filtrar y refractar la luz solar, que se proyecta sobre la Luna. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se verá la Luna, explica la NASA, que describe poéticamente este fenómeno: “como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran en la Luna”.

Horarios de ciudades de España para ver el eclipse lunar total

El cronograma general indica fase parcial desde las 18:27 del horario peninsular, totalidad entre 19:31 y 20:53, máximo alrededor de las 20:11, y final del parcial hacia las 21:56; el oscurecimiento penumbral se prolonga hasta aproximadamente las 22:55, con ligeras variaciones por ciudad y por la hora local del orto lunar. A continuación, te presento los horarios para poder verlo.

Horario peninsular (CEST) en Andalucía y Aragón

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Almería 20:15 20:15 20:46-2052 20:55 Cádiz 20:29 20:29 20:52 22:55 Córdoba 20:28 20:28 20:46-2052 20:55 Granada 20:17 20:17 20:46-2052 20:55 Huelva 20:33 20:33 2052 20:55 Jaén 20:21 20:21 20:46-2052 20:55 Málaga 20:22 20:22 2052 20:55 Sevilla 20:24 20:24 2052 20:55 Huesca 20:20 20:20 20:46-2052 20:55 Teruel 20:18 20:18 20:46-2052 20:55 Zaragoza 20:18 20:18 20:52 20:55

Horario peninsular (CEST) en Asturias, Cantabria y Castilla y León

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Oviedo 20:38 20:38 22:52 22:55 Santander 20:35 20:35 22:52 22:55 Ávila 20:30 20:30 22:52 22:55 Burgos 20:32 20:32 22:52 22:55 León 20:36 20:36 22:52 22:55 Palencia 20:34 20:34 22:52 22:55 Salamanca 20:32 20:32 22:52 22:55 Segovia 20:31 20:31 22:52 22:55 Soria 20:24 20:24 20:46-22:52 22:55 Valladolid 20:28 20:28 22:52 22:55 Zamora 20:34 20:34 22:52 22:55

Horario peninsular (CEST) en Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Albacete 20:16 20:16 20:46-20:52 22:55 Ciudad Real 20:26 20:26 20:52 22:55 Cuenca 20:20 20:20 20:46-20:52 22:55 Guadalajara 20:23 20:23 20:52 22:55 Toledo 20:27 20:27 20:52 22:55 Madrid 20:32 20:32 20:46 22:55

Horario peninsular (CEST) en Cataluña y Comunidad Valenciana

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin Barcelona 20:07 20:07 20:46-20:52 22:55 Girona 20:02 20:02 20:46-20:52 22:55 Lleida 20:13 20:13 20:46-20:52 22:55 Tarragona 20:06 20:06 20:46-20:52 22:55 Valencia 20:17 20:17 20:46-20:26 22:55 Alicante 20:14 20:14 20:46-20:52 22:55 Castellón de la Plana 20:12 20:12 20:46-20:52 22:55

Horario peninsular (CEST) en Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Murcia y más

Ciudad/Provincia Salida de la Luna Inicio visible Punto máximo de la totalidad Fin A Coruña 20:48 20:48 No habrá 22:55 Lugo 20:46 20:46 No habrá 22:55 Ourense 20:44 20:44 No habrá 22:55 Pontevedra 20:46 20:46 No habrá 22:55 Logroño (La Rioja) 20:25 20:25 20:46-20:52 22:55 Pamplona/Iruña (Navarra) 20:24 20:24 20:46-20:52 22:55 Bilbao (Bizkaia) 20:29 20:29 20:46-20:52 22:55 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) 20:21 20:21 20:46-20:52 22:55 Vitoria-Gasteiz (Álava) 20:27 20:27 20:46-20:52 22:55 Murcia 20:20 20:20 20:46-20:52 22:55 Palma (Mallorca) 20:01 20:01 20:11-20:16 22:55 Ceuta 20:28 20:28 20:52 22:55 Melilla 20:16 20:16 20:46-20:52 22:55

En gran parte del país la Luna saldrá ya eclipsada, por lo que conviene llegar con antelación a un punto con horizonte despejado al este para no perder los primeros minutos visibles de la totalidad o su tramo final, según la ubicación.

Preguntas frecuentes del eclipse lunar total en Sevilla

¿Se verá la totalidad completa desde Sevilla?

Sí, pero solo unos minutos tras el orto: habrá cerca de once minutos de Luna rojiza visibles antes de que concluya la fase total a las 20:53.

¿Dónde mirar en el cielo?

Hacia el este, muy bajo sobre el horizonte en el momento de la salida; por eso es clave un punto de observación sin obstáculos en esa dirección.

¿Qué lugares de Sevilla convienen para observarlo?

Zonas abiertas con horizonte despejado al este, como márgenes del Guadalquivir, miradores y colinas en las afueras, y áreas próximas a la dársena con buena visibilidad.

¿Se necesitan gafas especiales?

No. Los eclipses de Luna son seguros a simple vista. Prismáticos o un pequeño telescopio ayudan a apreciar mejor la tonalidad rojiza y los detalles del disco.

¿Se verá mejor en otras ciudades?

Sí. En Barcelona o Valencia la Luna sale cuando la totalidad ya está avanzada y dura más tiempo; en Sevilla la visión rojiza será breve tras la salida lunar.

¿Habrá más eclipses visibles próximamente?

Sí. España vivirá dos eclipses totales de Sol en 2026 y 2027 y un anular en 2028; el de septiembre de 2025 inaugura esta “triada de eclipses ibéricos” según la divulgación reciente.