Este viernes 19 de septiembre, México realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025 en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, ocurridos en la misma fecha y considerados de los más devastadores del país. Por esta razón, la Coordinación Nacional de Protección Civil convoca a la población a participar para fortalecer la preparación ante futuros sismos y otros riesgos, mediante la práctica de planes de evacuación y protocolos de respuesta.

¿De cuánto y dónde será el sismo del Segundo Simulacro Nacional de México 2025?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la hipótesis del simulacro considera un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, perceptible en la zona centro del país. Se prevé intensidad severa en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Ciudad de México; fuerte a muy fuerte en Colima, Oaxaca, Morelos y Estado de México; y moderada en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

En las entidades donde la intensidad sería menor, la participación se realizará con hipótesis de riesgo locales —como erupción volcánica, inundaciones, incendios o huracanes— para reforzar la preparación ante los peligros más probables.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica del SASMEX durante el Simulacro Nacional?

A partir de las 12:00 horas del Tiempo de Centro (2 pm ET en Florida / 11 am PT en California) , el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) sonará en los teléfonos celulares de las personas que se encuentren en los siguientes estados de México:

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México (EDOMEX)

Morelos

Puebla

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tlaxcala

cerca de 14.491 altavoces de los estados en mención.

¿Quiénes participan en el Segundo Simulacro Nacional de México 2025?

Participan los 32 estados del país, dependencias y entidades de la administración pública federal, además de los sistemas estatales y municipales de Protección Civil; también se convoca a instituciones públicas y privadas, escuelas, centros de trabajo y la población en general mediante registro de inmuebles. En términos operativos, el ejercicio integra altavoces del sistema de alerta sísmica, medios de radio y TV, y el alertamiento masivo a teléfonos móviles, con millones de personas e inmuebles inscritos previamente en la plataforma oficial.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un fuerte sismo en México?

Pon en marcha estas acciones clave para prepararse y responder adecuadamente ante un sismo, en México o en cualquier país: organiza, asegura, practica y actúa con calma siguiendo estas recomendaciones de seguridad.

Antes del sismo

Evalúa la vivienda e instalaciones; repara grietas, fija libreros y asegura objetos pesados o frágiles.

Define un plan familiar con zonas seguras, rutas de salida, punto de reunión y responsabilidades claras.

Arma una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, botiquín y copias de documentos.

Aprende a cerrar gas, agua y electricidad; ten a la mano un directorio de emergencias.

Realiza simulacros e incluye necesidades de niñas y niños, personas mayores y con discapacidad.

Durante el sismo o terremoto

Mantén la calma y aplica “agáchate, cúbrete y sujétate” en zona de menor riesgo; aléjate de vidrios y objetos que puedan caer.

Refúgiate bajo una mesa resistente si es posible; evita marcos de puerta que no sean estructurales.

No uses elevadores; no corras ni empujes. Evacúa solo cuando termine el movimiento y por rutas señalizadas.

En la calle, aléjate de fachadas, cables, postes y árboles; busca un espacio abierto. En vehículo, detente lejos de puentes y estructuras.

Si suena la alerta y hay tiempo, evacúa con orden; si no, repliega a una zona segura dentro del inmueble.

Después del sismo

Revisa fugas de gas y daños en instalaciones; si hay riesgo, corta suministros y desocupa el inmueble.

Aplica primeros auxilios, solicita apoyo médico y brinda contención emocional; prioriza a población vulnerable.

No enciendas cerillos, velas ni equipos que generen chispas; evita usar elevadores.

Limita el uso del celular a lo indispensable y sigue indicaciones de protección civil por fuentes oficiales.

Documenta daños cuando sea seguro y coordina con autoridades y aseguradoras; no reingreses a estructuras dañadas sin evaluación técnica.