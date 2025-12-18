El cometa 3I/ATLAS se ha posicionado como uno de los fenómenos astronómicos más llamativos del año, al tratarse de apenas el tercer objeto de origen interestelar identificado por la ciencia moderna. Su carácter excepcional se explica por la forma hiperbólica de su órbita, una trayectoria abierta que confirma que no está ligado gravitacionalmente al Sol y que solo atraviesa nuestro sistema solar tras un largo viaje desde regiones lejanas del espacio.

Este inusual visitante fue detectado por el programa de observación ATLAS, de donde proviene su nombre. La letra “I” indica su naturaleza interestelar, mientras que el número “3” refleja que solo existen dos antecedentes similares registrados hasta ahora. El estudio de su recorrido hacia el pasado permitió a los astrónomos confirmar que su origen se encuentra fuera de los límites del sistema solar, aportando información clave sobre la formación de cuerpos celestes en otras zonas de la galaxia.

El momento más esperado llegará el viernes 19 de diciembre de 2025, cuando 3I/ATLAS alcance su máximo acercamiento a la Tierra y ofrezca una breve pero valiosa ventana de observación. Durante ese periodo, los especialistas buscarán analizar su coma, el delicado halo de gas y polvo que se activa al acercarse al Sol, mientras aficionados intentarán observarlo con telescopios desde distintos puntos del planeta. A continuación, te enseñamos desde qué hora se podrá ver el cometa desde Florida, Estados Unidos.

¿A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS desde Florida?

Para quienes se encuentren en Florida, Estados Unidos, el mejor horario para intentar observar el cometa 3I/ATLAS será durante la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, aproximadamente entre las 2:30 y las 5:00 a. m. (hora local EST).

En ese tramo previo al amanecer, el cielo ofrece mayor oscuridad y el cometa alcanza una posición más favorable sobre el horizonte este, lo que incrementa las posibilidades de detección con telescopios. Se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica, buena visibilidad del horizonte y contar con paciencia, ya que se trata de un objeto muy tenue que no podrá verse a simple vista.

Recomendaciones para observar el cometa 3I/ATLAS: qué debes saber

La observación del cometa 3I/ATLAS requiere planificación y buenas condiciones, ya que se trata de un objeto extremadamente tenue en el cielo. Para aumentar las probabilidades de éxito, ten en cuenta los siguientes consejos:

Será observable con telescopios desde distintas zonas de Norteamérica y Europa , principalmente en las horas previas al amanecer.

, principalmente en las horas previas al amanecer. Observa en la madrugada , idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro.

, idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro. Elige un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte este , donde aparecerá el cometa.

y una vista despejada hacia el , donde aparecerá el cometa. Utiliza bajos aumentos (entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa.

(entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa. Evita la interferencia de la Luna: su brillo puede dificultar enormemente la observación, por lo que se recomienda apuntar a noches cercanas a la Luna nueva del 20 de diciembre.

Detalles que debes conocer sobre el cometa 3I/ATLAS

Los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es 3I/ATLAS pero, a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble al 20 de agosto de 2025, pueden ver que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros (1,444 pies) ni mayor a 5,6 kilómetros (3,5 millas) .

. No hay peligro de que choque con la Tierra . Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra.

. Aunque la trayectoria del 3I/ATLAS lo llevó justo dentro de la órbita de Marte, ahora se aleja del Sol y no se acercará en absoluto a la Tierra. En su punto más cercano, el cometa seguirá estando muy lejos de nuestro planeta, a casi el doble de la distancia del Sol: el 19 de diciembre de 2025, 3I/ATLAS estará a unas 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros) de la Tierra. Este cometa se mueve muy rápido. Cuando fue descubierto dentro de la órbita de Júpiter, este cometa interestelar viajaba a unos 221.000 kilómetros por hora (137.000 millas por hora). Desde entonces, 3I/ATLAS ha continuado en su trayectoria (hiperbólica) prevista. Atraído por la gravedad del Sol, su velocidad aumentó como se esperaba, alcanzando los 246.000 kilómetros por hora (153.000 millas por hora) en el perihelio, su aproximación más cercana al Sol.