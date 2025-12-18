Si hay algo que está llamando fuertemente la atención en este preciso momento es el cometa 3I/ATLAS. Y es que este viernes 19 de diciembre se hallará en su punto más cercano a la Tierra. Para que sepas a qué hora se encontrará en dicha posición y cómo se podrá ver el suceso EN VIVO desde Colombia, debes leer esta nota por completo.

Es necesario recalcar que, según la web 3iatlaslive.com, este objeto interestelar no es nada peligroso. De hecho, su acercamiento más cercano a la Tierra será de ~1,8 UA (Unidades astronómicas), que significa que estará a una distancia de aproximadamente 1.8 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, lo que sería unos 270 millones de kilómetros.

El origen de su nombre

Habiéndote recalcado lo anterior, te informo que el cometa en cuestión debe su nombre al telescopio de sondeo ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides), el cual fue financiado por la NASA en Río Hurtado, Chile. Ese telescopio “reportó por primera vez observaciones al Centro de Planetas Menores del cometa 3I/ATLAS el 1 de julio de 2025”, de acuerdo a science.nasa.gov.

“Desde el primer informe, las observaciones realizadas antes del descubrimiento se recopilaron de los archivos de tres telescopios ATLAS diferentes en todo el mundo y de la Instalación Transitoria Zwicky de Caltech en el Observatorio Palomar en el Condado de San Diego, California. Estas observaciones ‘previas al descubrimiento’ se remontan al 14 de junio de 2025”, agregó.

Con respecto al ‘3I’, pues te comento que la ‘I’ significa ‘interestelar’ (lo que quiere decir que el objeto vino de fuera de nuestro sistema solar). En el caso del ‘3’, este número responde al hecho de que es el tercer objeto interestelar conocido. Los otros son 1I/Oumuamua (descubierto en 2017) y 2I/Borisov (descubierto en 2019).

El cometa 3I/ATLAS, que actualmente atraviesa nuestro sistema solar a toda velocidad, fascina a los científicos y cautiva a las redes sociales. (Foto: David RANKIN / David Rankin, Saguaro Observatory / AFP) / DAVID RANKIN

Hora ideal para ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO desde Colombia

Con respecto a la hora para ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO este viernes 19 de diciembre, te comento que, de acuerdo a Semana (uno de los medios de comunicación más importantes de Colombia), la mejor ventana es en las horas previas a la salida del Sol, aproximadamente entre las 4:00 y 5:00 de la mañana. En ese entonces, el cielo todavía permanece oscuro y el objeto interestelar se está elevando sobre el horizonte este. Si bien el máximo acercamiento ocurre durante el día a nivel orbital, las condiciones reales de observación para el público se concentran en esa franja de madrugada.​

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE?

Si estás interesado(a) en ver el cometa 3I/ATLAS EN VIVO ONLINE este viernes 19 de diciembre, debes saber que Virtual Telescope Project 2.0, encabezado por el astrónomo Gianluca Masi, realizará una transmisión en directo y gratuita del momento del acercamiento, con imágenes captadas por telescopios robóticos y explicaciones en tiempo real sobre la trayectoria y características del objeto interestelar.

La transmisión en cuestión iniciará la noche del jueves 18 de diciembre a las 11:00 pm en Colombia, extendiéndose hacia la madrugada del viernes 19, justo cuando el cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación.