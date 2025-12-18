Este mes de diciembre, el cielo nos regala un espectáculo astronómico singular con el paso del cometa interestelar 3I/ATLAS, un visitante extremadamente raro que despierta fascinación y teorías, incluso la posibilidad de que sea una sonda alienígena. Este objeto celeste, apenas el tercero de su tipo descubierto, realizará su máximo acercamiento a la Tierra este viernes 19 de diciembre de 2025. Para la comunidad de México y los hispanohablantes en Estados Unidos que deseen seguirlo, es una cita imperdible que tienen que marcar sí o sí en sus calendarios.

El mejor momento para observar el cometa 3I/ATLAS EN VIVO desde México será durante las horas de la madrugada, justo antes de que el Sol comience a asomar, cuando las condiciones de oscuridad del cielo son óptimas para la observación. Te recomendamos usar aplicaciones de astronomía como Sky Tonight para planificar tu avistamiento con precisión y no perderte ni un segundo de su trayectoria, pues este cometa se encuentra ya en su camino de salida de nuestro Sistema Solar.

Para tener la mejor experiencia, es crucial que te apresures a planificar el horario perfecto de observación y busques un lugar con baja contaminación lumínica. Sigue estas instrucciones sobre cómo ver al cometa 3I/ATLAS y únete a la expectación mundial por este fenómeno único.

La Agencia Espacial Europea utilizó su observatorio XMM-Newton para estudiar el cometa interestelar 3I/ATLAS mediante rayos X. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Hora ideal en México para ver el cometa 3I/ATLAS

De acuerdo con cálculos astronómicos basados en datos de la NASA, el 3I/ATLAS alcanza su punto de mayor cercanía a la Tierra el 19 de diciembre de 2025, a unos 270 millones de kilómetros de distancia, por lo que no representa ningún riesgo para el planeta Tierra.

Para observadores en México, las recomendaciones coinciden: la mejor ventana es en las horas previas a la salida del Sol, aproximadamente entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, cuando el cometa se eleva sobre el horizonte este y el cielo todavía permanece oscuro.

En ese rango horario el objeto alcanza una posición más cómoda sobre el horizonte, reduciendo la interferencia de luces urbanas y permitiendo exposiciones más largas si se usan cámaras o telescopios. Aunque el máximo acercamiento ocurre durante el día a nivel orbital, las condiciones reales de observación para el público se concentran en esa franja de madrugada.​

¿Cómo ver el cometa 3I/ATLAS desde México?

El cometa 3I/ATLAS no será visible a simple vista: su brillo estimado se sitúa alrededor de magnitud 9 a 10, lo que obliga a usar, como mínimo, un telescopio pequeño o uno de aficionado con montura estable. Diversas guías de observación recomiendan optar por equipos con apertura de al menos 8 pulgadas para aumentar las probabilidades de distinguirlo como una mancha difusa en movimiento sobre el fondo de estrellas, especialmente desde ciudades con contaminación lumínica.

Para localizarlo con precisión, resulta muy útil apoyarse en apps de astronomía o mapas interactivos que permiten introducir “3I/ATLAS” y seguir su trayectoria en tiempo real en el cielo de tu ubicación. Además, conviene elegir un sitio con horizonte este despejado, lejos de edificios y montañas, y dejar que tus ojos se adapten a la oscuridad al menos 20 minutos antes de observar.​

El cometa interestelar 3I/ATLAS muestra signos de criovulcanismo, con chorros de gas y polvo expulsándose desde su superficie al acercarse al Sol. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Alternativa online para ver el cometa 3I/ATLAS

Si no cuentas con telescopio o el clima no ayuda, también podrás seguir el paso del cometa en transmisiones en vivo organizadas por proyectos de observación remota. Uno de los eventos más destacados es el de Virtual Telescope Project, que planea un livestream gratuito iniciado la noche del 18 de diciembre a las 11 p.m. EST (22 p.m. hora del Centro de México), extendiéndose hacia la madrugada del 19, justo cuando el cometa 3I/ATLAS alcanza su máxima aproximación.

Estas emisiones combinan imágenes de telescopios profesionales, explicaciones en tiempo real y actualizaciones de la trayectoria, lo que permite disfrutar el fenómeno incluso desde zonas urbanas densamente iluminadas. Además, la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) mantiene mapas interactivos donde es posible seguir la posición del cometa casi en tiempo real, una herramienta perfecta para complementar la experiencia de observación casera o para planear fotografías de cielo profundo.