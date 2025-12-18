El cometa 3I/ATLAS se ha convertido en uno de los fenómenos astronómicos más comentados del año, al ser apenas el tercer objeto de origen interestelar detectado por la ciencia moderna. Su singularidad radica en la forma hiperbólica de su trayectoria, una órbita abierta que confirma que no pertenece al sistema solar y que simplemente lo atraviesa tras haber viajado desde regiones remotas del espacio interestelar.

Este raro visitante fue descubierto por el programa de observación ATLAS, responsable de su denominación. La letra “I” hace referencia a su condición interestelar, mientras que el número “3” señala que solo dos objetos similares han sido identificados con anterioridad. El análisis de su recorrido pasado permitió a los astrónomos confirmar que su procedencia se encuentra más allá de los límites del sistema solar, lo que abre nuevas posibilidades para comprender cómo se forman los cuerpos celestes en otras zonas de la galaxia.

El punto más esperado llegará el viernes 19 de diciembre de 2025, cuando 3I/ATLAS alcance su mayor acercamiento a la Tierra y brinde una corta pero valiosa oportunidad de observación. En ese momento, los especialistas intentarán estudiar su coma, el tenue halo de gas y polvo que se activa al aproximarse al Sol, mientras aficionados de distintas regiones buscarán captarlo con telescopios. A continuación, te enseñamos desde qué hora se podrá ver el cometa desde California, Estados Unidos.

¿A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS desde California?

Para los observadores ubicados en California, Estados Unidos, el mejor momento para intentar ver el cometa 3I/ATLAS será durante la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, en una franja que va aproximadamente entre las 2:30 a.m. y las 5:00 a.m. (hora local PST).

En ese intervalo, el cielo aún permanece oscuro y el cometa alcanza una mayor altura sobre el horizonte este, lo que mejora ligeramente las condiciones de observación con telescopios. Los especialistas recomiendan apuntar antes del amanecer, desde un lugar con poca contaminación lumínica y con una vista despejada, ya que se trata de un objeto muy tenue que no será visible a simple vista.

Recomendaciones para observar el cometa 3I/ATLAS: qué debes saber

La observación del cometa 3I/ATLAS requiere planificación y buenas condiciones, ya que se trata de un objeto extremadamente tenue en el cielo. Para aumentar las probabilidades de éxito, ten en cuenta los siguientes consejos:

Será observable con telescopios desde distintas zonas de Norteamérica y Europa , principalmente en las horas previas al amanecer.

, principalmente en las horas previas al amanecer. Observa en la madrugada , idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro.

, idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro. Elige un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte este , donde aparecerá el cometa.

y una vista despejada hacia el , donde aparecerá el cometa. Utiliza bajos aumentos (entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa.

(entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa. Evita la interferencia de la Luna: su brillo puede dificultar enormemente la observación, por lo que se recomienda apuntar a noches cercanas a la Luna nueva del 20 de diciembre.