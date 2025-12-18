El cielo nocturno vuelve a ofrecer un espectáculo poco común y que ha despertado la curiosidad de miles de personas en Guatemala : el paso del cometa 3I/ATLAS , un visitante excepcional que no nació en nuestro vecindario cósmico. Se trata de un objeto que llega desde fuera del sistema solar y que cruza nuestro entorno de manera fugaz, dejando una oportunidad única para quienes disfrutan mirar el firmamento y comprender mejor los misterios del universo.

Este cometa fue detectado por una red internacional de telescopios dedicada a rastrear cuerpos celestes, y su nombre refleja tanto a sus descubridores como su origen interestelar. Lo extraordinario es que solo existen dos antecedentes similares registrados por la astronomía moderna, lo que convierte a 3I/ATLAS en una rareza científica. El análisis de su trayectoria ha permitido confirmar que proviene de regiones lejanas del espacio, aportando valiosa información sobre cómo se forman y evolucionan los objetos más allá de nuestro sistema solar.

El momento clave para intentar observarlo llegará el viernes 19 de diciembre de 2025 , cuando el cometa pase relativamente cerca de la Tierra y ofrezca una breve ventana para su estudio y contemplación. Durante esas horas, astrónomos y aficionados guatemaltecos podrán intentar distinguir su coma, una débil nube de gas y polvo que se activa al acercarse al Sol, siempre con ayuda de telescopios y cielos despejados. A continuación, te explicamos desde qué hora se podrá ver el cometa desde Guatemala.

¿A qué hora se podrá ver el cometa 3I/ATLAS desde Guatemala?

Para quienes deseen intentar observar el cometa 3I/ATLAS desde Guatemala, el momento más favorable será en la madrugada del viernes 19 de diciembre de 2025, específicamente alrededor de las 2:00 a. m. (hora local) , cuando el objeto alcance su punto de mayor aproximación a la Tierra, estimada en unos 270 millones de kilómetros, según la NASA.

De acuerdo con el astrónomo guatemalteco Edgar Castro Bathen, se tratará de un fenómeno seguro y sin riesgos, aunque su brillo será muy débil, por lo que solo podrá observarse con telescopios medianos y bajo cielos despejados, ofreciendo una oportunidad excepcional para estudiar de cerca a un cometa auténticamente interestelar.

Consejos para poder observar el cometa 3I/ATLAS

La observación del cometa 3I/ATLAS requiere planificación y buenas condiciones, ya que se trata de un objeto extremadamente tenue en el cielo. Para aumentar las probabilidades de éxito, ten en cuenta los siguientes consejos:

Será observable con telescopios desde distintas zonas de Norteamérica y Europa , principalmente en las horas previas al amanecer.

, principalmente en las horas previas al amanecer. Observa en la madrugada , idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro.

, idealmente hasta dos horas antes de la salida del Sol, cuando el cielo aún está completamente oscuro. Elige un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el horizonte este , donde aparecerá el cometa.

y una vista despejada hacia el , donde aparecerá el cometa. Utiliza bajos aumentos (entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa.

(entre 20× y 60×), lo que ayuda a mejorar el contraste y a distinguir la coma tenue del cometa. Evita la interferencia de la Luna: su brillo puede dificultar enormemente la observación, por lo que se recomienda apuntar a noches cercanas a la Luna nueva del 20 de diciembre.

¿Cómo ver EN VIVO el paso del cometa 3I/ATLAS por la Tierra?

Para quienes no puedan observar el cometa directamente desde su ubicación, existe la opción de seguir la transmisión en vivo de 3I/ATLAS por internet. La Agencia Espacial Europea (ESA) permite consultar su posición exacta en tiempo real a través de un mapa interactivo, ideal para seguir su recorrido con precisión.

Además, el Virtual Telescope Project ofrecerá una retransmisión gratuita online del acercamiento del cometa, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El directo está programado para comenzar el 18 de diciembre a las 11:00 p.m. ET (5:00 a.m. CET del 19 de diciembre), permitiendo a espectadores de todo el mundo presenciar el paso de este raro visitante interestelar desde sus pantallas.