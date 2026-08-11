Soria tendrá este miércoles una de las citas astronómicas más singulares de 2026. El 12 de agosto, la Luna pasará exactamente entre la Tierra y el Sol y convertirá durante poco más de un minuto el cielo soriano en un escenario de oscuridad diurna, justo cuando el astro se encuentre ya descendiendo hacia el horizonte.

La totalidad comenzará en Soria capital a las 20:29:01, alcanzará su máximo a las 20:29:52 y terminará a las 20:30:42. En total, serán 1 minuto y 41 segundos con el disco solar completamente oculto por la Luna.

Pero la provincia ofrece pequeñas variaciones que pueden resultar decisivas para quienes quieran planificar la observación. En San Pedro Manrique, por ejemplo, la totalidad llegará a las 20:28:36, mientras que en Medinaceli no comenzará hasta las 20:29:57. Entre ambos lugares hay 81 segundos de diferencia en el comienzo de la fase más espectacular.

La clave, sin embargo, no será solamente el reloj. El Sol estará muy bajo sobre el horizonte, por lo que encontrar un lugar con una línea de visión limpia será tan importante como llegar a tiempo. SoriaNoticias señala precisamente que la capital y las principales localidades tendrán buenas condiciones siempre que el horizonte occidental permanezca despejado.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Soria?

El eclipse no comenzará directamente con la oscuridad total.

Primero llegará la fase parcial, cuando la Luna empiece a ocultar progresivamente una parte del disco solar. En Soria capital, esta primera fase comenzará a las 19:34:22.

Durante los siguientes minutos, el porcentaje de Sol cubierto irá aumentando hasta alcanzar la totalidad. El cambio será progresivo: el cielo se irá apagando, las sombras adquirirán un aspecto diferente y la temperatura puede descender ligeramente a medida que disminuye la radiación solar.

El instante verdaderamente excepcional llegará a las 20:29:01, cuando el último fragmento del disco solar desaparezca detrás de la Luna.

Horario del eclipse en Soria capital

Fase del eclipse Horario Inicio del eclipse parcial 19:34:22 Inicio de la totalidad 20:29:01 Máximo del eclipse 20:29:52 Fin de la totalidad 20:30:42 Puesta de Sol 21:14:08

La totalidad durará 101 segundos en la capital. Después, la Luna comenzará a retirarse del disco solar y el eclipse volverá a entrar en su fase parcial.

¿A qué hora comienza la totalidad en Soria capital?

La totalidad comenzará exactamente a las 20:29:01 en Soria.

El máximo se producirá 51 segundos después, a las 20:29:52. Será el punto central de la fase de totalidad, aunque desde el punto de vista visual los momentos inmediatamente anteriores y posteriores también formarán parte de la experiencia más espectacular del eclipse.

La totalidad terminará a las 20:30:42.

Esto significa que quien quiera presenciarla no debería llegar a las 20:25 pensando que todavía dispone de mucho margen. La fase total será breve y el Sol estará muy próximo al horizonte, dos circunstancias que hacen recomendable tener elegido el lugar de observación con bastante antelación.

¿Cuánto durará el eclipse total en Soria?

La duración cambia según la localidad.

En los municipios incluidos en la tabla del Instituto Geográfico Nacional que estamos utilizando, la totalidad oscila entre 1 minuto y 34 segundos y 1 minuto y 45 segundos.

Soria capital tendrá 1 minuto y 41 segundos, mientras que San Leonardo de Yagüe alcanza 1 minuto y 45 segundos en esta selección.

Municipio Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Almazán 20:29:27 20:31:11 1 min 44 s El Burgo de Osma 20:29:25 20:31:09 1 min 44 s Ágreda 20:28:48 20:30:22 1 min 34 s Ólvega 20:28:55 20:30:32 1 min 37 s San Esteban de Gormaz 20:29:28 20:31:12 1 min 44 s San Leonardo de Yagüe 20:29:01 20:30:46 1 min 45 s Covaleda 20:28:50 20:30:32 1 min 42 s Arcos de Jalón 20:29:50 20:31:33 1 min 43 s Medinaceli 20:29:57 20:31:39 1 min 42 s Berlanga de Duero 20:29:34 20:31:17 1 min 43 s Vinuesa 20:28:51 20:30:32 1 min 41 s Duruelo de la Sierra 20:28:48 20:30:31 1 min 43 s San Pedro Manrique 20:28:36 20:30:10 1 min 34 s

Los datos muestran algo interesante: el municipio que entra antes en la totalidad no es necesariamente el que disfruta de ella durante más tiempo. San Pedro Manrique será el primero de esta selección en entrar en la sombra lunar, pero su totalidad durará 94 segundos. San Leonardo de Yagüe, en cambio, entrará más tarde y alcanzará 105 segundos.

¿A qué hora empieza el eclipse en los principales municipios de Soria?

La sombra de la Luna atravesará la provincia de manera progresiva. Por eso, aunque todos los lugares incluidos en esta selección tendrán un eclipse total, cada localidad tendrá su propio horario.

Municipio Inicio parcial Inicio de la totalidad Máximo Soria 19:34:22 20:29:01 20:29:52 Almazán 19:34:51 20:29:27 20:30:19 El Burgo de Osma 19:34:39 20:29:25 20:30:17 Ágreda 19:34:13 20:28:48 20:29:36 Ólvega 19:34:21 20:28:55 20:29:43 San Esteban de Gormaz 19:34:39 20:29:28 20:30:20 San Leonardo de Yagüe 19:34:13 20:29:01 20:29:54 Covaleda 19:34:03 20:28:50 20:29:41 Arcos de Jalón 19:35:20 20:29:50 20:30:42 Medinaceli 19:35:24 20:29:57 20:30:48 Berlanga de Duero 19:34:52 20:29:34 20:30:26 Vinuesa 19:34:06 20:28:51 20:29:42 Duruelo de la Sierra 19:34:00 20:28:48 20:29:40 San Pedro Manrique 19:33:55 20:28:36 20:29:23

La diferencia más llamativa aparece entre San Pedro Manrique y Medinaceli. El primero entrará en la totalidad a las 20:28:36; el segundo, a las 20:29:57.

Eso representa una diferencia de 1 minuto y 21 segundos en el comienzo de la totalidad.

Para un eclipse convencional podría parecer un margen pequeño. En una totalidad que dura alrededor de 100 segundos, no lo es.

Soria tendrá el Sol muy bajo: por qué importa dónde verlo

Aquí está una de las particularidades que diferencia al eclipse soriano.

La totalidad se producirá poco antes del ocaso. El Sol seguirá sobre el horizonte, pero a una altura muy reducida. Por eso, un punto puede encontrarse dentro de la franja de totalidad y, aun así, ofrecer una observación deficiente si hay montañas, edificios, árboles o cualquier otro obstáculo en la dirección del Sol.

La recomendación de los expertos y de las instituciones que preparan el fenómeno pasa por buscar un horizonte occidental abierto, sin obstáculos que oculten el Sol durante los minutos decisivos. La información local de Soria también pone el foco en esa condición para disfrutar del eclipse.

No se trata simplemente de buscar el punto más alto de la provincia. Lo importante es que desde ese lugar exista una línea de visión despejada hacia el Sol en el momento de la totalidad.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Soria?

La provincia se ha preparado para recibir a visitantes y aficionados a la astronomía. La Junta de Castilla y León ha establecido seis puntos oficiales de observación en Soria, acompañados de un dispositivo específico de seguridad, movilidad y emergencias.

Entre las opciones de observación también aparecen espacios vinculados al astroturismo soriano. Pero el criterio fundamental debería ser siempre el mismo: horizonte despejado hacia el lugar donde estará el Sol.

Para quienes permanezcan en Soria capital, la observación será posible siempre que el lugar elegido permita ver sin obstáculos el horizonte occidental. La información publicada por SoriaNoticias señala que la capital y las principales localidades sorianas dispondrán de buenas condiciones si esa zona del horizonte permanece despejada.

¿Qué debe tener un buen punto de observación?

Antes de desplazarte, conviene comprobar cuatro aspectos:

Horizonte oeste despejado: será la condición más importante.

será la condición más importante. Ausencia de edificios, árboles o relieves en la dirección del Sol.

en la dirección del Sol. Acceso seguro: evitar carreteras, arcenes y zonas donde la concentración de vehículos pueda generar peligro.

evitar carreteras, arcenes y zonas donde la concentración de vehículos pueda generar peligro. Espacio suficiente: el eclipse atraerá a numerosos observadores y algunos puntos oficiales tendrán una afluencia elevada.

Soria ha preparado un dispositivo especial precisamente porque se espera una llegada importante de visitantes.

¿A qué hora se pondrá el Sol en Soria durante el eclipse?

La puesta de Sol llegará bastante después de la totalidad.

En Soria capital, el ocaso está previsto para las 21:14:08, unos 43 minutos después del final de la totalidad.

Municipio Fin de la totalidad Puesta de Sol Soria 20:30:42 21:14:08 Almazán 20:31:11 21:13:51 El Burgo de Osma 20:31:09 21:16:12 Ágreda 20:30:22 21:12:09 Ólvega 20:30:32 21:12:14 San Esteban de Gormaz 20:31:12 21:16:43 San Leonardo de Yagüe 20:30:46 21:16:40 Covaleda 20:30:32 21:16:09 Arcos de Jalón 20:31:33 21:12:15 Medinaceli 20:31:39 21:12:49 Berlanga de Duero 20:31:17 21:15:06 Vinuesa 20:30:32 21:15:37 Duruelo de la Sierra 20:30:31 21:16:24 San Pedro Manrique 20:30:10 21:13:44

El dato ayuda a entender la naturaleza del fenómeno: la totalidad ocurrirá con el Sol todavía sobre el horizonte, pero en una posición muy baja.

Por eso será fundamental haber localizado previamente el punto desde el que se observará.

¿Cómo ver el eclipse solar total de forma segura?

La fase parcial exige protección ocular específica. Para observar el Sol hay que utilizar gafas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2.

Las gafas de sol normales no ofrecen la protección necesaria.

Tampoco son seguros métodos caseros como radiografías, cristales ahumados, CDs o cualquier otro material que no haya sido diseñado para filtrar adecuadamente la radiación solar.

La misma precaución se aplica a los instrumentos ópticos. No hay que mirar directamente al Sol a través de prismáticos, telescopios o cámaras sin un filtro solar apropiado colocado delante de la óptica.

Durante la totalidad, cuando el disco solar esté completamente cubierto, la observación directa del cielo será posible durante esos breves instantes. Pero en cuanto aparezca nuevamente cualquier parte brillante del Sol, la protección deberá volver a utilizarse.

Soria se prepara para algo más que un espectáculo visual

Un eclipse total de Sol no consiste simplemente en que “se haga de noche” durante unos minutos.

La desaparición del disco solar modifica temporalmente la iluminación del entorno y permite observar la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie.

Durante la totalidad también pueden aparecer las llamadas perlas de Baily, producidas cuando la luz solar atraviesa los valles del relieve lunar justo antes y después de la totalidad, además de las prominencias solares que pueden sobresalir alrededor del borde oscuro de la Luna.

La particularidad del eclipse del 12 de agosto es que todo ello sucederá al final de la tarde y con el Sol muy próximo al horizonte, una configuración que hará especialmente importante la elección del lugar.

El horario cambia, pero la experiencia será irrepetible

En Soria capital habrá poco más de minuto y medio de totalidad. En otras localidades, unos segundos más o menos.

Pero el dato verdaderamente importante es otro: la totalidad será tan breve que conviene tener todo preparado antes de que llegue.

El eclipse parcial comenzará alrededor de las 19:34 en la capital. A las 20:29:01 llegará la sombra completa. El máximo será a las 20:29:52 y, menos de un minuto después, la Luna comenzará a descubrir nuevamente el Sol.

A partir de ahí, el eclipse continuará en fase parcial hasta desaparecer definitivamente.

El Instituto Geográfico Nacional confirma que el eclipse total del 12 de agosto de 2026 será visible desde la península y proporciona los cálculos de contacto para las distintas localidades.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Soria este 12 de agosto

¿A qué hora empieza el eclipse en Soria?

En Soria capital, la fase parcial comenzará a las 19:34:22 del 12 de agosto.

¿A qué hora comienza el eclipse total en Soria?

La totalidad comenzará a las 20:29:01 en Soria capital.

¿A qué hora será el máximo del eclipse?

El máximo llegará a las 20:29:52 en Soria capital.

¿Cuánto durará la totalidad en Soria?

La fase de totalidad durará 1 minuto y 41 segundos en la capital, desde las 20:29:01 hasta las 20:30:42.

¿Dónde empezará antes la totalidad?

Entre las localidades incluidas en nuestra tabla, San Pedro Manrique será la primera, con el inicio de la totalidad a las 20:28:36.

¿Dónde empezará más tarde?

En esta selección, Medinaceli será la última en entrar en la totalidad, a las 20:29:57.

¿Dónde durará más el eclipse?

Entre las principales poblaciones incluidas en los datos, San Leonardo de Yagüe alcanza 1 minuto y 45 segundos de totalidad.

¿Se verá bien desde cualquier punto de Soria?

Estar dentro de la franja de totalidad no garantiza una buena observación. Debido a la baja altura del Sol, será especialmente importante disponer de un horizonte despejado hacia el oeste.

¿Qué gafas necesito para ver el eclipse?

Gafas específicas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no sirven para mirar directamente al Sol.