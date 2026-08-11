Vitoria-Gasteiz vivirá el próximo 12 de agosto un acontecimiento astronómico excepcional, con la Luna llegando a ocultar por completo el disco del Sol. En esta nota podrás consultar a qué hora comienza el eclipse solar total, cuándo se producirá la totalidad, cuánto durará y dónde verlo EN VIVO, tanto desde la propia ciudad como a través de Internet.

La cita tendrá lugar durante las últimas horas de la tarde, por lo que el momento de la totalidad estará condicionado por la posición del Sol, que se encontrará cada vez más cerca del horizonte. Esto hace especialmente importante conocer los horarios con precisión y elegir un lugar desde el que exista una buena perspectiva hacia el oeste para no perderse la fase más espectacular del fenómeno. Con la fecha ya señalada en el calendario, toca fijarse en los minutos clave del eclipse y en las alternativas disponibles para seguirlo.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels) / Gleive Marcio Rodrigues de Souza

¿A qué hora comenzará el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?

En Vitoria-Gasteiz, el eclipse solar comenzará a las 19:32 horas (hora local, CEST) del miércoles 12 de agosto. La fase de totalidad arrancará a las 20:27:43 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20:28 horas y finalizará aproximadamente a las 20:28:47 horas.

¿Cuánto durará el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?

La totalidad del eclipse solar tendrá una duración de 1 minuto y 4 segundos. El fenómeno completo se prolongará durante aproximadamente 1 hora y 45 minutos, hasta las 21:17 horas, según los cálculos astronómicos para la capital alavesa.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?

El eclipse solar total se podrá seguir EN DIRECTO por Internet mediante la retransmisión oficial de la NASA, que ofrecerá imágenes del fenómeno desde distintos puntos de su trayectoria y entrevistas con expertos. La emisión comenzará a las 19:15 horas en Vitoria-Gasteiz, ya que la NASA ha fijado el inicio a las 13:15 horas de la costa este de Estados Unidos. Además, la agencia ha confirmado que ofrecerá imágenes desde España.

Si te interesa ver el eclipse solar total de manera presencial y desde Vitoria-Gasteiz, tendrás que ubicarte en un lugar de la ciudad española con el horizonte despejado hacia la zona donde estará el Sol.