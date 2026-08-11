Este miércoles 12 de agosto, el firmamento de Zaragoza será el escenario de un fenómeno astronómico sin igual: un eclipse solar total que será completamente visible desde dicha localidad. Por esta razón, aquí te dejaré con la hora exacta desde el inicio del eclipse y el final, así como también una lista de los mejores lugares para que puedas observar este eclipse en el hemisferio norte . Recordemos que también coincide con una alineación planetaria y una lluvia de meteoros, en lo que será un día único.

¿A qué hora es el eclipse solar total en Zaragoza?

Zaragoza es una de las ciudades de España desde donde podrás observar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. La duración de la totalidad será bastante breve, con apenas 1 minuto y 23–24 segundos en Zaragoza, pero es un fenómeno que dura poco más de una hora y media. Aquí te dejo con las horas exactas para que puedas observarlo.

19:35 — comienza el eclipse parcial

— comienza el eclipse parcial 20:29 — comienza la totalidad

— comienza la totalidad 20:29–20:30 — máximo del eclipse

— máximo del eclipse 20:30 — termina la totalidad

— termina la totalidad 21:04–21:07 — final del eclipse visible

¿Dónde ver el eclipse solar total en Zaragoza EN DIRECTO el 12 de agosto?

Aquí he seleccionado una lista de los mejores lugares de Zaragoza desde donde podría observar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico que será visible desde toda la región española. Cualquiera de estas 8 opciones será la ideal para que puedas ver este eclipse.

Lugar Por qué lo elegiría Mirador Parque Grande del Cabezo de Buenavista Elevado, buenas vistas y uno de los lugares recomendados específicamente para el eclipse Mirador del Galacho de Juslibol Muy abierto hacia el horizonte; excelente para evitar edificios Cabezo de Buena Vista La elevación es una gran ventaja con el Sol tan bajo Puentes sobre el Ebro Horizonte relativamente abierto y ambiente espectacular durante la totalidad Parque Grande José Antonio Labordeta Fácil acceso y zonas elevadas Balcón de San Lázaro Buen entorno junto al Ebro, aunque hay que elegir cuidadosamente el punto Mirador de las Aves del Ebro Buena alternativa urbana, especialmente si buscas evitar desplazamientos Mirador de Las Planas Fuera del centro, más abierto y elevado; interesante si tienes vehículo

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad?

Durante las fases parciales del eclipse, es imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar que cumpla la norma ISO 12312-2. Deben colocarse antes de mirar al Sol y mantenerse puestas mientras cualquier parte del disco solar brillante siga visible. No deben utilizarse gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, y es importante comprobar que las gafas de eclipse no estén dañadas.

Cuando la Luna cubra completamente el disco solar y comience la fase de totalidad, podrás quitarte las gafas y observar directamente el eclipse, disfrutando de la corona solar y del oscurecimiento del cielo. Sin embargo, en cuanto termine la totalidad y vuelva a aparecer el primer destello de luz solar, debes ponerte inmediatamente las gafas de eclipse antes de volver a mirar al Sol, ya que incluso una pequeña parte del disco solar puede ser peligrosa para la vista.