La noche del miércoles 12 de agosto y la madrugada del jueves 13 ofrecerán una de las mejores oportunidades del año para mirar al cielo en Estados Unidos. La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máximo en 2026 bajo una circunstancia excepcional: la Luna estará en fase nueva, por lo que su brillo no competirá con las estrellas fugaces.

Aunque el máximo matemático de la lluvia se producirá durante la mañana del jueves 13, a las 10:53 a. m. EDT (7:53 a. m. PDT), ese momento ocurrirá con el cielo iluminado en Estados Unidos. Por ello, la ventana realmente importante para los observadores será la madrugada, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer.

Las Perseidas son visibles desde mediados de julio hasta finales de agosto, pero su actividad aumenta considerablemente alrededor del máximo. La American Meteor Society calcula una tasa cenital horaria de alrededor de 100 meteoros en condiciones ideales y señala que, desde zonas rurales, lo habitual es observar entre 30 y 50 meteoros por hora durante el pico.

Perseidas 2026: datos clave para verlas en Estados Unidos

Datos claves en EE.UU. Lluvia de meteoros de las Perseidas Mejor noche 12 al 13 de agosto Máximo previsto 13 de agosto, 10:53 a. m. EDT Mejor horario en EE.UU. Medianoche hasta antes del amanecer Luna Nueva Radiante Constelación de Perseo Cometa de origen 109P/Swift-Tuttle Velocidad de los meteoros Cerca de 59 km/s Tasa ideal Hasta 100 meteoros por hora Estimación en zonas rurales 30-50 meteoros por hora Periodo de actividad Julio-agosto

La American Meteor Society identifica a las Perseidas como una de las lluvias de meteoros más populares del año y señala que en 2026 las condiciones serán especialmente favorables porque la Luna estará prácticamente ausente del cielo durante la noche del máximo.

¿A qué hora se podrán ver las Perseidas 2026?

Aquí hay una diferencia importante entre el máximo astronómico y el mejor momento para observarlas desde Estados Unidos.

El pico de actividad está calculado para las 10:53 a. m. EDT del jueves 13 de agosto, equivalente a las 7:53 a. m. PDT. Sin embargo, el Sol ya estará por encima del horizonte en buena parte del país a esa hora, por lo que no será el momento visualmente más favorable para los estadounidenses.

Para quienes estén en Estados Unidos, la recomendación es salir durante la noche del miércoles 12 y permanecer atentos durante la madrugada del jueves 13.

La mejor ventana para observarlas

Después de la medianoche del 12 al 13 de agosto.

Entre las 2:00 y las 5:00 a. m., aproximadamente, cuando el radiante estará más elevado.

Hasta poco antes del amanecer, cuando el cielo comience a aclararse.

En un lugar alejado de las luces artificiales.

La American Meteor Society explica que el radiante de las Perseidas alcanza su mejor posición durante las últimas horas oscuras de la noche, cuando se encuentra alto en el cielo del noreste.

¿Por qué las Perseidas serán tan buenas en 2026?

El principal aliado será la Luna nueva.

La Luna estará en fase nueva el 12 de agosto, de modo que prácticamente no habrá luz lunar interfiriendo con los meteoros durante la noche. La American Meteor Society considera que esta configuración proporciona condiciones óptimas para observar las Perseidas.

Esto es especialmente importante porque una gran parte de los meteoros son relativamente débiles. En un cielo afectado por la Luna o por las luces de una ciudad, muchos de ellos desaparecen a simple vista.

En cambio, bajo un cielo oscuro, aumentan considerablemente las posibilidades de detectar los meteoros más débiles, además de los bólidos más brillantes.

¿Cuántos meteoros se podrán ver por hora?

La cifra depende enormemente del lugar desde donde se observe.

La tasa cenital horaria de las Perseidas ronda los 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Pero esa cifra supone un cielo perfectamente oscuro, un radiante situado en una posición favorable y un observador con todo el cielo disponible.

Para una persona que observe desde una zona rural, una expectativa más razonable durante el máximo es de 30 a 50 meteoros por hora.

En una ciudad, la cantidad puede disminuir considerablemente debido a la contaminación lumínica.

Por eso, no significa que cualquier persona vaya a contar 100 estrellas fugaces en una hora. La cifra real dependerá de la oscuridad, las nubes, el horizonte, la altura del radiante y la capacidad del observador para detectar meteoros débiles.

¿Dónde ver las Perseidas 2026 en Estados Unidos?

La regla más importante es sencilla: cuanto más oscuro sea el cielo, mayores serán las posibilidades de observar meteoros.

Estados Unidos cuenta con numerosos parques nacionales, estatales y monumentos reconocidos por la calidad de sus cielos nocturnos. Para las Perseidas de 2026, algunos de los lugares más interesantes se encuentran en Nevada, Texas, Utah, Pennsylvania, California, Colorado y otros estados del oeste y noreste.

1. Great Basin National Park, Nevada

Great Basin es una de las opciones más atractivas del oeste estadounidense. Su ubicación, lejos de grandes centros urbanos, permite disfrutar de cielos especialmente oscuros.

El parque combina además elevaciones importantes, aire seco y numerosos puntos abiertos para observar las estrellas. Entre los lugares recomendados se encuentran Mather Overlook y los alrededores de Wheeler Peak.

2. Big Bend National Park, Texas

El sur de Texas ofrece otra de las grandes alternativas para quienes quieran escapar de la contaminación lumínica.

Big Bend forma parte de la Greater Big Bend International Dark Sky Reserve, una enorme región protegida por la calidad de sus cielos nocturnos. Dentro del parque existen distintos puntos desde los que se puede contemplar el cielo, incluidos Chisos Basin y Panther Junction.

3. Cherry Springs State Park, Pennsylvania

Para quienes se encuentran en la costa este, Cherry Springs es una de las opciones más interesantes.

El parque fue reconocido como International Dark Sky Park y cuenta con un área especialmente preparada para observación astronómica. Su ubicación dentro del bosque estatal Susquehannock ayuda a mantener amplias zonas alejadas de la iluminación urbana.

4. Natural Bridges National Monument, Utah

Utah es uno de los estados privilegiados para la astronomía amateur. Natural Bridges fue reconocido en 2007 como el primer International Dark Sky Park del mundo.

Su ubicación remota y la escasa iluminación artificial convierten al monumento en una alternativa especialmente atractiva para observar las Perseidas.

5. Death Valley National Park, California

El desierto californiano también ofrece buenas condiciones para observar meteoros. La baja humedad y la distancia respecto a grandes zonas urbanas favorecen la visibilidad del cielo nocturno.

Entre los puntos mencionados para la observación se encuentran Badwater Basin, Mesquite Flat Sand Dunes y Harmony Borax Works. Sin embargo, en agosto las temperaturas nocturnas todavía pueden ser muy elevadas, por lo que es importante acudir preparado para el calor.

Otros lugares recomendados

La lista no termina ahí. También existen alternativas interesantes para distintas regiones del país:

Lugar Estado Principal atractivo Hoosier Pass Colorado Alta montaña y horizonte amplio Mammoth Lakes California Sierra Nevada y cielos despejados Acadia National Park Maine Cielo oscuro y horizonte costero Medicine Rocks State Park Montana Baja contaminación lumínica Chiricahua National Monument Arizona Altitud, clima seco y formaciones rocosas

Hoosier Pass se encuentra a más de 11.500 pies de altitud y ofrece un entorno de montaña favorable para observar el cielo. Mammoth Lakes, por su parte, combina la Sierra Nevada con numerosos puntos abiertos para contemplar las estrellas.En Maine, Acadia ofrece una alternativa para la costa este, mientras que Medicine Rocks, en Montana, y Chiricahua, en Arizona, destacan por sus cielos oscuros y su distancia de grandes centros urbanos.

¿Dónde ver las Perseidas cerca de las grandes ciudades?

No todos podrán viajar hasta un parque nacional. La alternativa es alejarse de los núcleos urbanos tanto como sea posible.

Para los habitantes de Los Ángeles, por ejemplo, las zonas montañosas de San Gabriel, Mount Wilson, Chilao y Crystal Lake pueden ofrecer cielos considerablemente más oscuros que el centro de la ciudad. Otra posibilidad es desplazarse hacia Joshua Tree o Red Rock Canyon.

En la costa este, quienes vivan en áreas metropolitanas pueden buscar parques estatales o zonas rurales alejadas de las grandes ciudades.

La regla es la misma en todos los casos: menos iluminación artificial significa más meteoros visibles.

¿Hacia dónde mirar para ver las Perseidas?

Las Perseidas reciben su nombre porque los meteoros parecen proceder de la constelación de Perseo.

La radiante se encuentra en el cielo del norte y alcanza una posición cada vez más favorable conforme avanza la madrugada. La American Meteor Society sitúa la radiante cerca de las coordenadas 03:12 de ascensión recta y +58,1° de declinación.

Pero no es necesario mirar directamente hacia Perseo.

De hecho, conviene observar una zona amplia del cielo. Los meteoros pueden aparecer lejos de la radiante antes de atravesar el firmamento.

Una estrategia sencilla

Busca un lugar con el menor nivel posible de contaminación lumínica. Sitúate en una posición desde la que tengas una vista amplia del cielo. Mira hacia el norte o noreste durante las primeras horas de la madrugada. No concentres la mirada en un único punto. Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad. Evita revisar constantemente el teléfono.

¿Necesito telescopio para observar las Perseidas?

No.

Las Perseidas son uno de los fenómenos astronómicos que mejor se disfrutan a simple vista. Un telescopio tiene un campo de visión demasiado reducido para seguir cómodamente una lluvia de meteoros.

Lo más útil es una silla reclinable, una manta o una superficie cómoda donde puedas permanecer mirando hacia arriba durante bastante tiempo.

También conviene llevar agua, ropa adecuada para la temperatura de la noche y una linterna con luz roja si necesitas desplazarte sin perder la adaptación de tus ojos a la oscuridad.

¿Qué son las Perseidas?

Las Perseidas son una lluvia de meteoros producida por los restos que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle durante sus sucesivos recorridos por el sistema solar.

Cada año, la Tierra atraviesa esa corriente de partículas. Cuando pequeños fragmentos de polvo y roca entran en la atmósfera a velocidades cercanas a 59 kilómetros por segundo, se calientan y producen los destellos que desde el suelo conocemos como estrellas fugaces. NASA identifica al Swift-Tuttle como el cuerpo progenitor de las Perseidas.

El cometa tarda aproximadamente 133 años en completar una órbita alrededor del Sol. Su último paso por el sistema solar interior ocurrió en 1992.

Las observaciones de las Perseidas se remontan a más de dos mil años y la lluvia se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados debido a su intensidad, sus meteoros rápidos y la aparición ocasional de brillantes bólidos.

¿Por qué las Perseidas producen bolas de fuego?

No todos los meteoros tienen el mismo brillo.

Las Perseidas son conocidas por producir ocasionalmente bólidos, meteoros especialmente luminosos que pueden dejar una estela visible durante más tiempo.

Estos eventos se producen cuando partículas relativamente grandes penetran en la atmósfera y liberan una cantidad considerable de energía durante su recorrido.

Por eso, una noche de Perseidas no necesariamente significa una sucesión uniforme de estrellas fugaces. Puede haber periodos de varios minutos sin actividad visible y, de repente, aparecer un meteoro extraordinariamente brillante.

Perseidas y eclipse solar: ¿qué relación tienen?

El 12 de agosto de 2026 también será una fecha excepcional por otro motivo: durante ese mismo día se producirá un eclipse solar total visible en una franja que incluye partes de España, Islandia y Groenlandia.

Ambos fenómenos están relacionados por la Luna nueva.

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, una configuración que necesariamente coincide con la fase de Luna nueva. En este caso, esa Luna nueva llega prácticamente al mismo tiempo que el máximo de las Perseidas, dejando el cielo nocturno sin la interferencia de la luz lunar.

Eso no significa que Estados Unidos vaya a experimentar un eclipse solar total. En el país, el eclipse del 12 de agosto será parcial. La coincidencia importante para los observadores estadounidenses será que la misma Luna nueva que produce el eclipse ayudará a mantener oscuro el cielo durante la lluvia de meteoros.

¿Se podrán ver las Perseidas desde las ciudades?

Sí, pero con muchas menos posibilidades.

Las Perseidas no desaparecen en las ciudades, pero la contaminación lumínica puede ocultar una parte importante de los meteoros más débiles.

En un entorno urbano quizá solo sean visibles los meteoros más brillantes. Al desplazarse hacia una zona rural, especialmente con cielo oscuro, la cantidad de estrellas fugaces perceptibles puede aumentar considerablemente.

Por eso, si no puedes viajar cientos de kilómetros, incluso desplazarte unos pocos kilómetros fuera de una gran ciudad puede mejorar la experiencia.

Consejos para ver la lluvia de meteoros Perseidas

Para aprovechar al máximo la madrugada del 13 de agosto:

Busca un sitio oscuro, lejos de edificios y luces urbanas.

Comprueba que el cielo esté despejado.

Llega antes de la medianoche si necesitas desplazarte hasta el lugar de observación.

Dale a tus ojos unos 20-30 minutos para adaptarse a la oscuridad.

No utilices constantemente la pantalla del teléfono.

No necesitas telescopio ni binoculares.

Usa una silla reclinable o una manta para mirar cómodamente hacia arriba.

Observa una zona amplia del cielo en lugar de fijarte exclusivamente en Perseo.

Ten paciencia: la actividad no será uniforme durante toda la noche.

Lleva agua y protección adecuada frente al frío o el calor según la región.

¿Hasta cuándo se podrán ver las Perseidas?

La lluvia permanece activa durante varias semanas, aunque la cantidad de meteoros disminuye después del máximo.

La American Meteor Society sitúa el periodo principal de actividad de las Perseidas entre mediados de julio y finales de agosto, con el máximo concentrado en la noche del 12 al 13 de agosto de 2026.

Por eso, si el cielo está cubierto el 13 de agosto, todavía habrá oportunidades durante las noches posteriores, aunque con una actividad menor.

TL;DR

Las Perseidas 2026 alcanzarán su máximo el jueves 13 de agosto a las 10:53 a. m. EDT (7:53 a. m. PDT), pero el mejor momento para observarlas desde Estados Unidos será durante la madrugada, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer. La Luna nueva jugará a favor de los observadores porque su luz no ocultará los meteoros más débiles. En condiciones ideales, la lluvia puede alcanzar una tasa de hasta 100 meteoros por hora, aunque desde zonas rurales la American Meteor Society estima entre 30 y 50 por hora.

Entre los lugares recomendados para buscar cielos oscuros están Great Basin en Nevada, Big Bend en Texas, Cherry Springs en Pennsylvania, Natural Bridges en Utah y Death Valley en California. No hace falta telescopio: un cielo oscuro, un horizonte amplio y paciencia serán suficientes para disfrutar del espectáculo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre las Perseidas 2026

¿A qué hora será el pico de las Perseidas 2026?

El máximo astronómico está previsto para las 10:53 a. m. EDT del jueves 13 de agosto, equivalente a las 7:53 a. m. PDT. Sin embargo, ese momento ocurrirá de día en Estados Unidos.

¿Cuál es la mejor hora para ver las Perseidas en Estados Unidos?

La mejor ventana será durante la madrugada del 13 de agosto, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer, cuando la radiante de las Perseidas se encuentre más alta en el cielo.

¿Qué noche se deben ver las Perseidas?

La noche más importante será la del miércoles 12 al jueves 13 de agosto. La actividad también será visible antes y después del máximo porque la lluvia permanece activa durante varias semanas.

¿Cuántas estrellas fugaces se podrán ver?

La tasa cenital horaria puede alcanzar aproximadamente 100 meteoros por hora bajo condiciones ideales. Para observadores en zonas rurales, una estimación más realista durante el máximo es de 30 a 50 meteoros por hora.

¿La Luna afectará la lluvia de meteoros?

No de manera significativa. La Luna estará en fase nueva, por lo que su luz no interferirá con la observación durante la madrugada del máximo.

¿Dónde se pueden ver mejor las Perseidas en Estados Unidos?

Los mejores lugares serán aquellos alejados de las grandes ciudades y con cielos oscuros. Entre las opciones destacan Great Basin National Park, Big Bend National Park, Cherry Springs State Park, Natural Bridges National Monument y Death Valley National Park.

¿Se pueden ver las Perseidas desde Nueva York?

Sí, aunque la contaminación lumínica de la ciudad reducirá considerablemente la cantidad de meteoros visibles. Para mejorar las posibilidades, conviene desplazarse hacia zonas rurales o parques alejados de las luces urbanas.

¿Se pueden ver las Perseidas desde California?

Sí. California cuenta con varios lugares favorables para observarlas, entre ellos Death Valley, Joshua Tree y zonas de la Sierra Nevada. Joshua Tree National Park destaca además por sus condiciones de cielo nocturno y su baja contaminación lumínica.

¿Hay que mirar directamente hacia Perseo?

No. Perseo es la zona desde donde parecen originarse los meteoros, pero las estrellas fugaces pueden atravesar cualquier parte del cielo. Lo recomendable es mantener un campo de visión amplio.

¿Se necesita telescopio?

No. Las Perseidas se observan mejor a simple vista porque los meteoros pueden aparecer rápidamente en diferentes partes del cielo.

¿Por qué se llaman Perseidas?

Porque sus meteoros parecen proceder de la región del cielo donde se encuentra la constelación de Perseo.

¿Qué cometa produce las Perseidas?

La lluvia procede de los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que deja partículas a lo largo de su órbita. Cuando la Tierra atraviesa esa corriente de residuos, las partículas entran en la atmósfera y producen los meteoros.

¿Cuál será el mejor lugar para ver las Perseidas?

No existe un único punto que garantice la mejor observación. La prioridad es encontrar cielo oscuro, pocas nubes, un horizonte amplio y poca contaminación lumínica. Los parques y reservas de cielo oscuro del oeste y algunas zonas rurales del este de Estados Unidos ofrecen condiciones especialmente favorables.