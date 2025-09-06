La noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, España contemplará una luna de sangre: un eclipse lunar total en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y, al filtrar la luz a través de su atmósfera, enciende el disco lunar en tonos rojizos y cobrizos; aquí van las claves, horarios y consejos para verlo a simple vista.

¿A qué hora ver la luna de sangre durante el eclipse lunar total del 7 y 8 de septiembre?

Tabla orientativa con hora local peninsular (CEST). En Canarias y el extremo oeste de Galicia la totalidad ya habrá finalizado al orto lunar (salida de la Luna por el horizonte). Ver los tiempos exactos por cada capital española en el visor del IGN.

Comunidad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Final penumbral Andalucía 20:24 20:52 22:55 Aragón 20:18 20:52 22:55 Asturias 20:40 20:52 22:55 Baleares 20:01 20:52 22:55 País Vasco 20:29 20:52 22:55 Cantabria 20:34 20:52 22:55 Castilla-La Mancha 20:22 20:52 22:55 Castilla y León 20:28 20:52 22:55 Cataluña 20:07 20:52 22:55 Ceuta 20:28 20:52 22:55 Extremadura 20:37 20:52 22:55 Galicia 20:48 20:52 22:55 La Rioja 20:28 20:52 22:55 Madrid 20:32 20:52 22:55 Murcia 20:20 20:52 22:55 Navarra 20:24 20:52 22:55 Comunidad Valenciana 20:17 20:52 22:55

Horario de las fases del eclipse lunar total durante la luna de sangre

Inicio penumbral: 17:28 (hora peninsular)

Inicio parcial: 18:27 (hora peninsular)

Inicio de la totalidad: 19:31 (hora peninsular)

Máximo: 20:11 (hora peninsular)

Fin de la totalidad: 20:53 (hora peninsular)

Fin parcial: 21:56 (hora peninsular)

Fin penumbral: 22:55 (hora peninsular)

¿Cómo será la trayectoria del eclipse lunar total en España?

La Luna saldrá ya dentro de la sombra terrestre por el horizonte este; en la península y Baleares se verá el tramo final de la totalidad y la fase parcial posterior conforme gane altura.

En el oeste de Galicia y en Canarias, la Luna saldrá cuando la totalidad haya concluido, por lo que se observará únicamente la fase parcial en ascenso.

Fase Parcial : de 18:27 a 21:56; en muchas zonas de España, la fase parcial tras la totalidad continuará hasta cerca de las 21:56 y la penumbral se extiende hasta 22:55.

: de 18:27 a 21:56; en muchas zonas de España, la fase parcial tras la totalidad continuará hasta cerca de las 21:56 y la penumbral se extiende hasta 22:55. Totalidad : de 19:31 a 20:53 a escala global; la visibilidad real en cada comunidad depende del orto lunar y la altura sobre el horizonte.

: de 19:31 a 20:53 a escala global; la visibilidad real en cada comunidad depende del orto lunar y la altura sobre el horizonte. Máximo: en torno a las 20:11 peninsular, con la Luna muy baja; puede quedar oculta por obstáculos si no hay horizonte despejado.

¿Qué es la luna de sangre, según la NASA?

“El mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul y los atardeceres rojos provoca que la Luna se vuelva roja durante un eclipse lunar: la dispersión de Rayleigh. La luz viaja en ondas, y los distintos colores tienen diferentes longitudes de onda. La luz azul, más corta, se dispersa fácilmente; la roja, más larga, atraviesa la atmósfera con mayor facilidad. Al atardecer, la luz azul se dispersa y la roja llega a nuestros ojos. Durante un eclipse, la única luz solar que alcanza la Luna atraviesa la atmósfera terrestre, proyectando sobre ella todos los tonos rojizos del mundo, intensificados por polvo o nubes”, explica NASA.

¿Cómo ver la luna de sangre en España?

Aquí te contamos las claves para poder observar la luna roja en España, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN):

La “luna de sangre” del 7 de septiembre se verá en España a simple vista buscando un horizonte despejado hacia en dirección hacia el este

La Luna saldrá ya eclipsada y rojiza en la península y Baleares, mientras que en el oeste de Galicia y en Canarias solo se apreciará el tramo final del fenómeno tras el orto lunar

Para mejorar la observación conviene alejarse de luces, elegir miradores o playas abiertas y revisar la previsión de nubes

No hacen falta filtros ni telescopios, aunque prismáticos o trípode ayudan si se desea fotografiar