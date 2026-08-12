Asturias vivirá este 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. El eclipse solar será total en el Principado y la Luna llegará a cubrir por completo el disco del Sol durante un intervalo que cambiará según el concejo. El momento exacto también dependerá de la localidad, por lo que quienes quieran verlo deberán tener claro a qué hora comienza, cuándo llegará la totalidad y dónde conviene ubicarse.

El Principado ha preparado además una red de 78 puntos oficiales de observación, uno por cada concejo, con espacios que van desde playas y miradores hasta parques urbanos, áreas recreativas y recintos preparados para recibir a miles de personas.

¿A qué hora será el eclipse solar total en Asturias?

El eclipse se producirá durante la tarde del miércoles 12 de agosto. El horario no será idéntico en todo el Principado: la sombra de la Luna avanzará de oeste a este y el momento de la totalidad cambiará ligeramente de un municipio a otro.

El dato más importante para quienes quieran verlo no es únicamente el comienzo del eclipse, sino el intervalo de totalidad, que será cuando la Luna cubra completamente el Sol.

El IGN señala que España se encuentra cerca del final de la trayectoria del eclipse y que la totalidad se producirá con el Sol muy próximo al horizonte. Por eso, además del horario, será fundamental elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

¿Cuánto durará la totalidad en Asturias?

La duración variará según el punto elegido. En los 78 enclaves oficiales facilitados por el Principado, el tiempo de totalidad oscila entre 1 minuto y 31 segundos y 1 minuto y 50 segundos.

Los tres puntos de la lista con mayor duración son:

Playa de Porcía, El Franco: 1 min 50 s

1 min 50 s Playa de Frexulfe, Navia: 1 min 50 s

1 min 50 s Mirador Pico el Viso, Salas: 1 min 50 s

En el extremo contrario, la Playa de la Franca, en Ribadedeva, tendrá 1 minuto y 31 segundos de totalidad.

La diferencia puede parecer pequeña, pero durante un eclipse total cada segundo forma parte de una experiencia muy breve. Por eso la elección del lugar no debería hacerse únicamente por cercanía.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Asturias?

Aquí está la gran ventaja para quienes estén en el Principado: los 78 concejos cuentan con un enclave de referencia seleccionado para observar el fenómeno.

La lista incluye lugares muy diferentes entre sí. Hay playas como Rodiles, Frexulfe, Porcía o Serantes; miradores como Montefurado, Oceño, Busmente y Pico el Viso; además de espacios urbanos como el Centro Niemeyer de Avilés y el Parque del Oeste de Oviedo.

Los 78 puntos oficiales para ver el eclipse en Asturias

Concejo Punto de observación Acceso a foro Totalidad Allande Mirador de Montefurado, AS-14 Vehículo particular 1 min 48 s Aller Alto de Coto Bello Bus circular Ponga 1 min 48 s Amieva Iglesia de San Juan Aforo 4.900 1 min 43 s Avilés Centro Niemeyer Aforo 10.000 1 min 48 s Belmonte de Miranda Alto de La Corredoria Aforo 500 1 min 49 s Bimenes Fayacaba Aforo 200 1 min 47 s Boal Área recreativa de Llaviada Aforo 100 1 min 49 s Cabrales Sotres-La Caballar Aforo 200 1 min 39 s Cabranes Área recreativa Peña Cabrera Vehículo particular 1 min 44 s Candamo Aparcamiento Cueva de La Peña, San Román Aforo 1.000 1 min 49 s Cangas de Onís Llano del Cura Aforo 500 1 min 42 s Cangas del Narcea Santuario del Acebo Vehículo particular 1 min 47 s Caravia Playa de La Espasa, Moracey y Arenal de Morís Bus Lluces-La Isla 1 min 41 s Carreño Parque Inglés A pie o bus local 1 min 45 s Caso Collada del Pandu Bus desde Pola 1 min 46 s Castrillón Playa de San Juan de Nieva / El Espartal Vehículo particular 1 min 47 s Castropol Playa de Peñarronda Aforo 2.500 1 min 49 s Coaña Área recreativa de Salías Aforo 150 1 min 49 s Colunga Faro de Luces Aforo 400 1 min 40 s Corvera Entrada al pueblo de Gavitos Vehículo particular 1 min 47 s Cudillero Cabo Vidio-Oviñana Aforo 4.000 1 min 49 s Degaña Área recreativa del Puerto de Zarréu / Puerto Cerredo Vehículo particular 1 min 42 s El Franco Playa de Porcía Aforo 180 1 min 50 s Gijón Mirador de la Providencia y Playa del Arbeyal Bus local o a pie 1 min 45 s Gozón Faro del Cabo Peñas Aforo 200 1 min 44 s Grado Área recreativa de Sorribas Vehículo particular 1 min 49 s Grandas de Salime Capilla Nuestra Señora de los Remedios, Santa María Vehículo o a pie 1 min 45 s Ibias Alto de Tormaleo Vehículo o a pie 1 min 40 s Illano Mirador de Tiracais Vehículo particular 1 min 47 s Illas Taborneda Vehículo particular 1 min 48 s Langreo Área recreativa Braña del Río Vehículo particular 1 min 48 s Las Regueras Monte la Berruga Vehículo particular 1 min 49 s Laviana Camín del Horrón, cruce con ramal Barrio El Castrillón Aforo 50 1 min 48 s Lena Prau Llagüezos-La Cobertoria Aforo 2.000 1 min 49 s Llanera Recinto Ferial A pie o vehículo 1 min 48 s Llanes Paseo de San Pedro A pie o bus local 1 min 34 s Mieres Collau de Les Muries-Polio Aforo 900 1 min 48 s Morcín Área recreativa de Viapará Aforo 1.000 1 min 49 s Muros de Nalón Playa del Aguilar Aforo 5.000 / buses lanzadera 1 min 49 s Nava Les Praeres de Nava Vehículo particular 1 min 46 s Navia Playa de Frexulfe Aforo 350 1 min 50 s Noreña Parque de los Riegos Aforo 400 1 min 47 s Onís Llano Miyar A pie o bus local 1 min 40 s Oviedo Parque del Oeste Aforo 3.000 1 min 48 s Parres No especificado en la información facilitada Aforo 500 1 min 42 s Peñamellera Alta Mirador de Oceño Vehículo particular 1 min 36 s Peñamellera Baja Mirador de San Antonio, Alevia Aforo 200 1 min 34 s Pesoz Área recreativa de Pesoz A pie 1 min 35 s Piloña Área recreativa Monte Cayón Aforo 750 1 min 45 s Ponga Mirador les Bedules Bus local o vehículo 1 min 45 s Pravia Mirador de la Peñona Vehículo particular 1 min 49 s Proaza Mirador de la Cruz de Linares Aforo 500 1 min 49 s Quirós Alto de La Cobertoria Aforo 100 1 min 49 s Ribadedeva Playa de la Franca Aforo 2.500 1 min 31 s Ribadesella La Rasa de Berbes, Campo de Golf Aforo 1.000 1 min 38 s Ribera de Arriba Área recreativa El Llosalín A pie 1 min 49 s Riosa Área recreativa de Viapará Vehículo particular / aforo 150 1 min 49 s Salas Mirador Pico el Viso A pie o vehículo 1 min 50 s San Martín de Oscos Villarín de Trasmonte A pie o vehículo 1 min 45 s San Martín del Rey Aurelio Alto de La Camperona Aforo 250 1 min 48 s San Tirso de Abres Calle La Tapia A pie o vehículo 1 min 45 s Santa Eulalia de Oscos Plaza detrás de la iglesia A pie 1 min 45 s Santo Adriano Dosango Aforo 20 1 min 49 s Sariego Alto Fario Vehículo particular 1 min 45 s Siero Campo Municipal de Fútbol Aforo 1.500 1 min 46 s Sobrescobio Aparcamiento de Soto de Agues Aforo 2.750 1 min 47 s Somiedo Alto de la Farrapona Vehículo particular 1 min 48 s Soto del Barco Playa de Los Quebrantos Bus lanzadera 1 min 48 s Tapia de Casariego Playa de Serantes Aforo 4.000 1 min 49 s Taramundi Explanada Granja y Área AC A pie o bus local 1 min 48 s Teverga Alto de San Lorenzo Vehículo particular 1 min 49 s Tineo Alto de la Casa El Puerto Aforo 10.000 1 min 49 s Valdés Caroyas Aforo 9.000 1 min 49 s Vegadeo Explanada del Recinto Ferial Aforo 3.386 1 min 48 s Villanueva de Oscos Campo de la Feria del Puerto Aforo 200 1 min 46 s Villaviciosa Playa de Rodiles Aforo 15.000 1 min 44 s Villayón Mirador de Busmente Aforo 300 1 min 49 s Yernes y Tameza Prado Fundación Vital Vehículo particular 1 min 49 s

Los datos de duración, acceso y aforo corresponden al listado facilitado para los 78 enclaves. En Parres, el material disponible no especifica el nombre del lugar de observación.

¿Dónde durará más el eclipse en Asturias?

Si la prioridad es conseguir algunos segundos adicionales de totalidad, hay tres enclaves que encabezan el listado con 1 minuto y 50 segundos: la Playa de Porcía, en El Franco; la Playa de Frexulfe, en Navia; y el Mirador Pico el Viso, en Salas.

No obstante, la duración no debería ser el único criterio para elegir. El eclipse se producirá con el Sol muy bajo y cerca de la puesta, por lo que un lugar con mejor horizonte puede resultar más conveniente que otro con unos segundos adicionales de totalidad. El IGN recomienda expresamente una ubicación con buena visibilidad hacia el oeste.

¿Dónde ver el eclipse en Oviedo?

En la capital asturiana, el punto seleccionado es el Parque del Oeste, con un aforo indicado de 3.000 personas y una totalidad de 1 minuto y 48 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Gijón?

Gijón contará con dos puntos: el Mirador de la Providencia y la Playa del Arbeyal. El acceso está previsto a pie o mediante transporte urbano y la duración de la totalidad será de 1 minuto y 45 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Avilés?

El Centro Niemeyer será el enclave elegido en Avilés. El espacio figura con una capacidad de 10.000 personas y una totalidad de 1 minuto y 48 segundos, por lo que será uno de los puntos urbanos de mayor capacidad del Principado.

¿Cuáles son los lugares con mayor aforo?

Para quienes prioricen espacios amplios y organizados, estos son algunos de los enclaves con mayor capacidad:

Concejo Lugar Aforo Totalidad Villaviciosa Playa de Rodiles 15.000 1 min 44 s Avilés Centro Niemeyer 10.000 1 min 48 s Tineo Alto de la Casa El Puerto 10.000 1 min 49 s Valdés Caroyas 9.000 1 min 49 s Muros de Nalón Playa del Aguilar 5.000 1 min 49 s Amieva Iglesia de San Juan 4.900 1 min 43 s Cudillero Cabo Vidio-Oviñana 4.000 1 min 49 s Tapia de Casariego Playa de Serantes 4.000 1 min 49 s

¿Qué lugar elegir para ver mejor el eclipse?

La respuesta dependerá de lo que busque cada espectador. Si se prioriza la duración, El Franco, Navia y Salas encabezan el listado. Si se necesita un espacio de gran capacidad, Villaviciosa, Avilés y Tineo ofrecen los aforos más altos.

Pero hay una condición que debería pesar más que cualquier ranking: tener el horizonte occidental despejado. Asturias estará en el tramo final de la trayectoria y el Sol se encontrará muy bajo durante la totalidad.

Por eso, antes de desplazarse conviene comprobar no solo el mapa del eclipse, sino también la orientación del lugar, los accesos y las posibles restricciones de tráfico.

¿Cómo ver el eclipse solar total de forma segura?

Durante las fases parciales es imprescindible utilizar gafas o visores solares adecuados. Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos frente a la radiación solar.

Tampoco es seguro observar el Sol directamente mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos. Solo durante la totalidad completa, cuando el disco solar esté completamente cubierto por la Luna, se puede mirar directamente; la protección debe volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Asturias

¿Qué día será el eclipse solar total en Asturias?

El eclipse será visible como total en Asturias el miércoles 12 de agosto de 2026.

¿Cuánto durará la totalidad en Asturias?

Según el listado de los 78 enclaves facilitado, la duración oscilará entre 1 minuto y 31 segundos y 1 minuto y 50 segundos, dependiendo del concejo.

¿Dónde durará más el eclipse en Asturias?

La mayor duración del listado, 1 minuto y 50 segundos, se registrará en la Playa de Porcía, la Playa de Frexulfe y el Mirador Pico el Viso.

¿Dónde ver el eclipse en Oviedo?

El punto oficial seleccionado en Oviedo es el Parque del Oeste, con una duración de la totalidad de 1 minuto y 48 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Gijón?

Los puntos seleccionados son el Mirador de la Providencia y la Playa del Arbeyal, con una totalidad de 1 minuto y 45 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Avilés?

El Centro Niemeyer será el punto de referencia, con un aforo de 10.000 personas y 1 minuto y 48 segundos de totalidad.

¿Se podrá ver el eclipse desde todos los concejos de Asturias?

Sí, el listado facilitado contempla 78 enclaves, uno por cada concejo del Principado, con una duración específica para cada ubicación.

¿A qué hora será el eclipse en Asturias?

La hora exacta depende del municipio. El IGN dispone de una tabla con los horarios de inicio, inicio de totalidad, máximo, final de totalidad y final del eclipse para cada municipio.

¿Por qué es importante elegir un lugar con vista al oeste?

Porque Asturias se encuentra hacia el final de la trayectoria del eclipse y la totalidad tendrá lugar cuando el Sol esté muy bajo sobre el horizonte. Un obstáculo en esa dirección podría impedir ver precisamente los minutos más importantes del fenómeno.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)