Noé Yactayo
Noé Yactayo

Asturias vivirá este 12 de agosto de 2026 uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. El eclipse solar será total en el Principado y la Luna llegará a cubrir por completo el disco del Sol durante un intervalo que cambiará según el concejo. El momento exacto también dependerá de la localidad, por lo que quienes quieran verlo deberán tener claro a qué hora comienza, cuándo llegará la totalidad y dónde conviene ubicarse.

El Principado ha preparado además una red de 78 puntos oficiales de observación, uno por cada concejo, con espacios que van desde playas y miradores hasta parques urbanos, áreas recreativas y recintos preparados para recibir a miles de personas.

¿A qué hora será el eclipse solar total en Asturias?

El eclipse se producirá durante la tarde del miércoles 12 de agosto. El horario no será idéntico en todo el Principado: la sombra de la Luna avanzará de oeste a este y el momento de la totalidad cambiará ligeramente de un municipio a otro.

El dato más importante para quienes quieran verlo no es únicamente el comienzo del eclipse, sino el intervalo de totalidad, que será cuando la Luna cubra completamente el Sol.

El IGN señala que España se encuentra cerca del final de la trayectoria del eclipse y que la totalidad se producirá con el Sol muy próximo al horizonte. Por eso, además del horario, será fundamental elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste.

¿Cuánto durará la totalidad en Asturias?

La duración variará según el punto elegido. En los 78 enclaves oficiales facilitados por el Principado, el tiempo de totalidad oscila entre 1 minuto y 31 segundos y 1 minuto y 50 segundos.

Los tres puntos de la lista con mayor duración son:

  • Playa de Porcía, El Franco: 1 min 50 s
  • Playa de Frexulfe, Navia: 1 min 50 s
  • Mirador Pico el Viso, Salas: 1 min 50 s

En el extremo contrario, la Playa de la Franca, en Ribadedeva, tendrá 1 minuto y 31 segundos de totalidad.

La diferencia puede parecer pequeña, pero durante un eclipse total cada segundo forma parte de una experiencia muy breve. Por eso la elección del lugar no debería hacerse únicamente por cercanía.

¿Dónde ver el eclipse solar total en Asturias?

Aquí está la gran ventaja para quienes estén en el Principado: los 78 concejos cuentan con un enclave de referencia seleccionado para observar el fenómeno.

La lista incluye lugares muy diferentes entre sí. Hay playas como Rodiles, Frexulfe, Porcía o Serantes; miradores como Montefurado, Oceño, Busmente y Pico el Viso; además de espacios urbanos como el Centro Niemeyer de Avilés y el Parque del Oeste de Oviedo.

Los 78 puntos oficiales para ver el eclipse en Asturias

ConcejoPunto de observaciónAcceso a foroTotalidad
AllandeMirador de Montefurado, AS-14Vehículo particular1 min 48 s
AllerAlto de Coto BelloBus circular Ponga1 min 48 s
AmievaIglesia de San JuanAforo 4.9001 min 43 s
AvilésCentro NiemeyerAforo 10.0001 min 48 s
Belmonte de MirandaAlto de La CorredoriaAforo 5001 min 49 s
BimenesFayacabaAforo 2001 min 47 s
BoalÁrea recreativa de LlaviadaAforo 1001 min 49 s
CabralesSotres-La CaballarAforo 2001 min 39 s
CabranesÁrea recreativa Peña CabreraVehículo particular1 min 44 s
CandamoAparcamiento Cueva de La Peña, San RománAforo 1.0001 min 49 s
Cangas de OnísLlano del CuraAforo 5001 min 42 s
Cangas del NarceaSantuario del AceboVehículo particular1 min 47 s
CaraviaPlaya de La Espasa, Moracey y Arenal de MorísBus Lluces-La Isla1 min 41 s
CarreñoParque InglésA pie o bus local1 min 45 s
CasoCollada del PanduBus desde Pola1 min 46 s
CastrillónPlaya de San Juan de Nieva / El EspartalVehículo particular1 min 47 s
CastropolPlaya de PeñarrondaAforo 2.5001 min 49 s
CoañaÁrea recreativa de SalíasAforo 1501 min 49 s
ColungaFaro de LucesAforo 4001 min 40 s
CorveraEntrada al pueblo de GavitosVehículo particular1 min 47 s
CudilleroCabo Vidio-OviñanaAforo 4.0001 min 49 s
DegañaÁrea recreativa del Puerto de Zarréu / Puerto CerredoVehículo particular1 min 42 s
El FrancoPlaya de PorcíaAforo 1801 min 50 s
GijónMirador de la Providencia y Playa del ArbeyalBus local o a pie1 min 45 s
GozónFaro del Cabo PeñasAforo 2001 min 44 s
GradoÁrea recreativa de SorribasVehículo particular1 min 49 s
Grandas de SalimeCapilla Nuestra Señora de los Remedios, Santa MaríaVehículo o a pie1 min 45 s
IbiasAlto de TormaleoVehículo o a pie1 min 40 s
IllanoMirador de TiracaisVehículo particular1 min 47 s
IllasTabornedaVehículo particular1 min 48 s
LangreoÁrea recreativa Braña del RíoVehículo particular1 min 48 s
Las ReguerasMonte la BerrugaVehículo particular1 min 49 s
LavianaCamín del Horrón, cruce con ramal Barrio El CastrillónAforo 501 min 48 s
LenaPrau Llagüezos-La CobertoriaAforo 2.0001 min 49 s
LlaneraRecinto FerialA pie o vehículo1 min 48 s
LlanesPaseo de San PedroA pie o bus local1 min 34 s
MieresCollau de Les Muries-PolioAforo 9001 min 48 s
MorcínÁrea recreativa de ViaparáAforo 1.0001 min 49 s
Muros de NalónPlaya del AguilarAforo 5.000 / buses lanzadera1 min 49 s
NavaLes Praeres de NavaVehículo particular1 min 46 s
NaviaPlaya de FrexulfeAforo 3501 min 50 s
NoreñaParque de los RiegosAforo 4001 min 47 s
OnísLlano MiyarA pie o bus local1 min 40 s
OviedoParque del OesteAforo 3.0001 min 48 s
ParresNo especificado en la información facilitadaAforo 5001 min 42 s
Peñamellera AltaMirador de OceñoVehículo particular1 min 36 s
Peñamellera BajaMirador de San Antonio, AleviaAforo 2001 min 34 s
PesozÁrea recreativa de PesozA pie1 min 35 s
PiloñaÁrea recreativa Monte CayónAforo 7501 min 45 s
PongaMirador les BedulesBus local o vehículo1 min 45 s
PraviaMirador de la PeñonaVehículo particular1 min 49 s
ProazaMirador de la Cruz de LinaresAforo 5001 min 49 s
QuirósAlto de La CobertoriaAforo 1001 min 49 s
RibadedevaPlaya de la FrancaAforo 2.5001 min 31 s
RibadesellaLa Rasa de Berbes, Campo de GolfAforo 1.0001 min 38 s
Ribera de ArribaÁrea recreativa El LlosalínA pie1 min 49 s
RiosaÁrea recreativa de ViaparáVehículo particular / aforo 1501 min 49 s
SalasMirador Pico el VisoA pie o vehículo1 min 50 s
San Martín de OscosVillarín de TrasmonteA pie o vehículo1 min 45 s
San Martín del Rey AurelioAlto de La CamperonaAforo 2501 min 48 s
San Tirso de AbresCalle La TapiaA pie o vehículo1 min 45 s
Santa Eulalia de OscosPlaza detrás de la iglesiaA pie1 min 45 s
Santo AdrianoDosangoAforo 201 min 49 s
SariegoAlto FarioVehículo particular1 min 45 s
SieroCampo Municipal de FútbolAforo 1.5001 min 46 s
SobrescobioAparcamiento de Soto de AguesAforo 2.7501 min 47 s
SomiedoAlto de la FarraponaVehículo particular1 min 48 s
Soto del BarcoPlaya de Los QuebrantosBus lanzadera1 min 48 s
Tapia de CasariegoPlaya de SerantesAforo 4.0001 min 49 s
TaramundiExplanada Granja y Área ACA pie o bus local1 min 48 s
TevergaAlto de San LorenzoVehículo particular1 min 49 s
TineoAlto de la Casa El PuertoAforo 10.0001 min 49 s
ValdésCaroyasAforo 9.0001 min 49 s
VegadeoExplanada del Recinto FerialAforo 3.3861 min 48 s
Villanueva de OscosCampo de la Feria del PuertoAforo 2001 min 46 s
VillaviciosaPlaya de RodilesAforo 15.0001 min 44 s
VillayónMirador de BusmenteAforo 3001 min 49 s
Yernes y TamezaPrado Fundación VitalVehículo particular1 min 49 s

Los datos de duración, acceso y aforo corresponden al listado facilitado para los 78 enclaves. En Parres, el material disponible no especifica el nombre del lugar de observación.

¿Dónde durará más el eclipse en Asturias?

Si la prioridad es conseguir algunos segundos adicionales de totalidad, hay tres enclaves que encabezan el listado con 1 minuto y 50 segundos: la Playa de Porcía, en El Franco; la Playa de Frexulfe, en Navia; y el Mirador Pico el Viso, en Salas.

No obstante, la duración no debería ser el único criterio para elegir. El eclipse se producirá con el Sol muy bajo y cerca de la puesta, por lo que un lugar con mejor horizonte puede resultar más conveniente que otro con unos segundos adicionales de totalidad. El IGN recomienda expresamente una ubicación con buena visibilidad hacia el oeste.

¿Dónde ver el eclipse en Oviedo?

En la capital asturiana, el punto seleccionado es el Parque del Oeste, con un aforo indicado de 3.000 personas y una totalidad de 1 minuto y 48 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Gijón?

Gijón contará con dos puntos: el Mirador de la Providencia y la Playa del Arbeyal. El acceso está previsto a pie o mediante transporte urbano y la duración de la totalidad será de 1 minuto y 45 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Avilés?

El Centro Niemeyer será el enclave elegido en Avilés. El espacio figura con una capacidad de 10.000 personas y una totalidad de 1 minuto y 48 segundos, por lo que será uno de los puntos urbanos de mayor capacidad del Principado.

¿Cuáles son los lugares con mayor aforo?

Para quienes prioricen espacios amplios y organizados, estos son algunos de los enclaves con mayor capacidad:

ConcejoLugarAforoTotalidad
VillaviciosaPlaya de Rodiles15.0001 min 44 s
AvilésCentro Niemeyer10.0001 min 48 s
TineoAlto de la Casa El Puerto10.0001 min 49 s
ValdésCaroyas9.0001 min 49 s
Muros de NalónPlaya del Aguilar5.0001 min 49 s
AmievaIglesia de San Juan4.9001 min 43 s
CudilleroCabo Vidio-Oviñana4.0001 min 49 s
Tapia de CasariegoPlaya de Serantes4.0001 min 49 s

¿Qué lugar elegir para ver mejor el eclipse?

La respuesta dependerá de lo que busque cada espectador. Si se prioriza la duración, El Franco, Navia y Salas encabezan el listado. Si se necesita un espacio de gran capacidad, Villaviciosa, Avilés y Tineo ofrecen los aforos más altos.

Pero hay una condición que debería pesar más que cualquier ranking: tener el horizonte occidental despejado. Asturias estará en el tramo final de la trayectoria y el Sol se encontrará muy bajo durante la totalidad.

Por eso, antes de desplazarse conviene comprobar no solo el mapa del eclipse, sino también la orientación del lugar, los accesos y las posibles restricciones de tráfico.

¿Cómo ver el eclipse solar total de forma segura?

Durante las fases parciales es imprescindible utilizar gafas o visores solares adecuados. Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos frente a la radiación solar.

Tampoco es seguro observar el Sol directamente mediante cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares específicos. Solo durante la totalidad completa, cuando el disco solar esté completamente cubierto por la Luna, se puede mirar directamente; la protección debe volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar en Asturias

¿Qué día será el eclipse solar total en Asturias?

El eclipse será visible como total en Asturias el miércoles 12 de agosto de 2026.

¿Cuánto durará la totalidad en Asturias?

Según el listado de los 78 enclaves facilitado, la duración oscilará entre 1 minuto y 31 segundos y 1 minuto y 50 segundos, dependiendo del concejo.

¿Dónde durará más el eclipse en Asturias?

La mayor duración del listado, 1 minuto y 50 segundos, se registrará en la Playa de Porcía, la Playa de Frexulfe y el Mirador Pico el Viso.

¿Dónde ver el eclipse en Oviedo?

El punto oficial seleccionado en Oviedo es el Parque del Oeste, con una duración de la totalidad de 1 minuto y 48 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Gijón?

Los puntos seleccionados son el Mirador de la Providencia y la Playa del Arbeyal, con una totalidad de 1 minuto y 45 segundos.

¿Dónde ver el eclipse en Avilés?

El Centro Niemeyer será el punto de referencia, con un aforo de 10.000 personas y 1 minuto y 48 segundos de totalidad.

¿Se podrá ver el eclipse desde todos los concejos de Asturias?

Sí, el listado facilitado contempla 78 enclaves, uno por cada concejo del Principado, con una duración específica para cada ubicación.

¿A qué hora será el eclipse en Asturias?

La hora exacta depende del municipio. El IGN dispone de una tabla con los horarios de inicio, inicio de totalidad, máximo, final de totalidad y final del eclipse para cada municipio.

¿Por qué es importante elegir un lugar con vista al oeste?

Porque Asturias se encuentra hacia el final de la trayectoria del eclipse y la totalidad tendrá lugar cuando el Sol esté muy bajo sobre el horizonte. Un obstáculo en esa dirección podría impedir ver precisamente los minutos más importantes del fenómeno.

NASA TV Plus EN VIVO GRATIS: cómo ver el eclipse solar total del 12 de agosto EN DIRECTO por streaming desde EE.UU. y España | VIDEO
NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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