La madrugada del martes 3 de marzo de 2026, el cielo de México ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década: un eclipse lunar total que oscurecerá la Luna llena hasta transformarla en una intensa Luna de Sangre visible en prácticamente todo el país, desde Tijuana hasta Mérida. Durante varias horas, la sombra de la Tierra avanzará sobre el disco lunar, que cambiará de un blanco plateado a tonos naranjas y rojizos, en un evento seguro para observar a simple vista y que también podrá seguirse en vivo por internet para quienes no tengan un cielo despejado.

TL;DR: claves rápidas del eclipse para México

El eclipse lunar total se verá en todos los estados de México durante la madrugada del 3 de marzo de 2026.

durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. La fase total ocurrirá en torno a la madrugada, con la Luna relativamente baja hacia el oeste en muchas regiones.

Es completamente seguro observarlo sin gafas especiales ni filtros, a diferencia de un eclipse solar.​

La Luna se verá rojiza (“Luna de Sangre”) durante la fase total debido a la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre.

También se podrá seguir en vivo por streaming en portales de astronomía y sitios especializados.

¿Qué es un eclipse lunar total y qué veremos desde México?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se coloca exactamente entre el Sol y la Luna llena, de manera que la sombra terrestre cubre gradualmente el disco lunar hasta sumergirlo por completo.

Desde México, el público observará cómo la Luna comienza a oscurecerse por un borde, entra en la fase parcial y, finalmente, se tiñe de rojo durante la totalidad.

A diferencia de otros fenómenos astronómicos que solo se aprecian con telescopio, este eclipse será visible a simple vista en amplias regiones del país y no requerirá equipo sofisticado, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para la divulgación científica y la observación en familia.

Composición que muestra las fases del eclipse lunar total. (Foto: Vishal Bhatnagar/NurPhoto via Getty Images)

¿Por qué la Luna se vuelve roja? La Luna de Sangre sobre México

El tono rojizo de la Luna durante un eclipse total se debe a la atmósfera terrestre. Cuando la Luna se encuentra en la sombra de la Tierra, deja de recibir luz directa del Sol, pero sigue iluminada por la luz solar que atraviesa la atmósfera de nuestro planeta.

En ese paso, la atmósfera dispersa la luz azul y verde y deja pasar principalmente la luz roja, que se curva y llega hasta la superficie lunar, tiñéndola de colores que van del naranja al rojo oscuro.

Desde México, dependiendo de las condiciones atmosféricas globales (polvo, aerosoles, nubes), la Luna puede verse de un rojo brillante o de un tono más apagado.

¿A qué hora se verá el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 en México?

Los horarios exactos cambian ligeramente según el estado y la ciudad, pero a nivel nacional el patrón es muy claro: en todo México el eclipse será total y se verá en la segunda mitad de la madrugada del 3 de marzo.

Para la mayoría de los estados con hora del centro, la penumbra comienza alrededor de las 2:44 a. m., la totalidad se inicia cerca de las 5:04 a. m., el máximo se sitúa en torno a las 5:30–5:40 a. m. y el final de la totalidad ocurre alrededor de las 6:02 a. m., poco antes del amanecer.

¿En qué estados de México se verá el eclipse y a qué hora verlo?

Esta tabla, basada en los datos consolidados de Timeanddate para el 3 de marzo de 2026, resume el tipo de eclipse y los horarios principales por estado.

Estado Tipo Inicio penumbral Inicio totalidad Fin totalidad Fin penumbral Aguascalientes Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:14 a. m. CST Baja California Total 12:44 a. m. PST 3:04 a. m. PST 4:02 a. m. PST 6:21 a. m. PST Baja California Sur Total 1:44 a. m. MST 4:04 a. m. MST 5:02 a. m. MST 7:09 a. m. MST Campeche Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:30 a. m. CST Chiapas Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:36 a. m. CST Chihuahua Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:44 a. m. MST Ciudad de México Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:59 a. m. CST Coahuila Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:22 a. m. CST Colima Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:16 a. m. CST* Durango Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:33 a. m. CST Guanajuato Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:11 a. m. CST Guerrero Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:10 a. m. CST Hidalgo Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:01 a. m. CST Jalisco Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:25 a. m. CST Michoacán Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:16 a. m. CST Morelos Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:59 a. m. CST Estado de México Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:04 a. m. CST Nayarit Total 1:44 a. m. MST 4:04 a. m. MST 5:02 a. m. MST 6:30 a. m. MST Nuevo León Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:10 a. m. CST Oaxaca Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:54 a. m. CST Puebla Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:57 a. m. CST Querétaro Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:04 a. m. CST Quintana Roo Total 3:44 a. m. EST 6:04 a. m. EST 7:02 a. m. EST 6:18 a. m. CST** San Luis Potosí Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:13 a. m. CST Sinaloa Total 1:44 a. m. MST 4:04 a. m. MST 5:02 a. m. MST 6:43 a. m. MST Sonora Total 1:44 a. m. MST 4:04 a. m. MST 5:02 a. m. MST 6:10 a. m. MST*** Tabasco Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:37 a. m. CST Tamaulipas Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:05 a. m. CST Tlaxcala Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:56 a. m. CST Veracruz Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:57 a. m. CST Yucatán Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 6:23 a. m. CST Zacatecas Total 2:44 a. m. CST 5:04 a. m. CST 6:02 a. m. CST 7:20 a. m. CST

* En algunos estados como Colima, la nota de Timeanddate indica particularidades de huso al final del fenómeno, pero todas las horas dadas aquí son locales.

** En Quintana Roo, la totalidad se expresa en hora del Este (EST), con aclaración de huso en la página de referencia.

*** En Sonora se aplica hora de montaña sin horario de verano, reflejado como MST en la tabla.

¿Cómo se desarrollarán las fases del eclipse vistas desde México?

Fase penumbral: La Luna parece llena casi normal; el oscurecimiento es muy discreto y difícil de notar. Es el momento para buscar un lugar de observación y adaptar la vista a la oscuridad.​

La Luna parece llena casi normal; el oscurecimiento es muy discreto y difícil de notar. Es el momento para buscar un lugar de observación y adaptar la vista a la oscuridad.​ Fase parcial: Se observa claramente cómo un sector de la Luna se oscurece, como si le hubieran “mordido” un pedazo. Conforme avanza, la zona oscura crece hasta cubrir casi todo el disco.

Se observa claramente cómo un sector de la Luna se oscurece, como si le hubieran “mordido” un pedazo. Conforme avanza, la zona oscura crece hasta cubrir casi todo el disco. Fase de totalidad (Luna de Sangre): La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y adopta un tono rojizo o cobrizo. Es la fase más llamativa para el público y la más interesante para fotografías.

La Luna entra por completo en la sombra de la Tierra y adopta un tono rojizo o cobrizo. Es la fase más llamativa para el público y la más interesante para fotografías. Máximo del eclipse: La Luna está totalmente eclipsada y en el punto más profundo de la sombra. Según las condiciones atmosféricas globales, puede verse brillante y anaranjada o muy oscura.​

La Luna está totalmente eclipsada y en el punto más profundo de la sombra. Según las condiciones atmosféricas globales, puede verse brillante y anaranjada o muy oscura.​ Salida de la totalidad y fin: La sombra empieza a retirarse, reaparece un borde brillante y el rojo se desvanece hasta recuperar el brillo de luna llena.​

¿Dónde se verá mejor el eclipse en México?

El eclipse será más espectacular en lugares con cielos despejados, baja contaminación lumínica y un horizonte occidental libre de obstáculos:

Zonas rurales y semirrurales del norte y centro del país, lejos de las grandes metrópolis.

Miradores, azoteas y puntos elevados con vista al oeste en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Destinos turísticos con cielo abierto, como partes de Baja California, la península de Yucatán o regiones de montaña.

¿Es seguro ver el eclipse lunar total desde México?

Sí. Un eclipse lunar es completamente seguro de observar: no hay riesgo para los ojos, incluso si se usa telescopio o prismáticos. No se necesitan gafas especiales ni filtros como en el caso de un eclipse solar.

¿Cómo ver la Luna de Sangre en vivo por internet desde México?

Si el clima no ayuda o prefieres verlo desde casa, podrás seguir la transmisión en línea en:

Portales de astronomía y ciencia que ofrecen streaming de eclipses con comentarios de especialistas.

Canales de observatorios, universidades y grupos astronómicos en plataformas de video.

Medios internacionales que muestran el eclipse desde distintos puntos del mundo.

FAQ – Preguntas y respuestas frecuentes sobre el eclipse lunar total en México

¿Se verá el eclipse lunar total en todo México?

Sí. El eclipse del 3 de marzo de 2026 será total en todos los estados de México; la diferencia será principalmente la hora exacta y la altura de la Luna sobre el horizonte en cada región.

¿A qué hora debo mirar el cielo si estoy en Ciudad de México?

En términos generales, en CDMX la penumbra empieza alrededor de las 2:44 a. m., la totalidad se desarrolla entre las 5:04 y las 6:02 a. m., y el eclipse sigue siendo visible hasta cerca del amanecer, por lo que el intervalo clave es de 4:30 a 6:30 a. m.

¿Es peligroso mirar el eclipse lunar a simple vista?

No. Los eclipses lunares son totalmente seguros para la vista; no se necesitan gafas especiales ni filtros, incluso si observas con binoculares o telescopio.

¿La Luna siempre se ve roja durante un eclipse lunar total?

No siempre con la misma intensidad. A veces la Luna se ve de un rojo brillante y otras veces muy oscura, casi marrón; depende de cuánto polvo, humo o aerosoles haya en la atmósfera terrestre en ese momento.

¿Qué pasa si está nublado en mi ciudad?

Si las nubes impiden ver el cielo, puedes seguir el eclipse en transmisiones en vivo de sitios de astronomía, observatorios y medios que mostrarán imágenes desde lugares con mejores condiciones meteorológicas.

¿Necesito telescopio para disfrutar el eclipse?

No. El fenómeno se aprecia muy bien a simple vista. Unos prismáticos sencillos ayudan a resaltar el contraste y los detalles de la superficie lunar, pero no son indispensables.

¿En qué dirección del cielo debo mirar?

Debes mirar hacia el oeste. La Luna se irá acercando al horizonte occidental durante la fase de totalidad, así que conviene buscar un lugar con ese horizonte lo más despejado posible.

¿Cuánto dura el eclipse en total?

Desde que la Luna entra en la penumbra hasta que sale por completo, el fenómeno dura varias horas, pero la parte más espectacular —la totalidad con Luna de Sangre— se concentra aproximadamente en una hora alrededor del máximo del eclipse.

¿Cada cuánto ocurre un eclipse lunar total como este?

Los eclipses lunares son relativamente frecuentes, pero no todos son totales ni visibles desde el mismo lugar. En este caso, el de marzo de 2026 es el último eclipse lunar total antes de una pausa de casi tres años.

¿Se puede fotografiar la Luna de Sangre con un celular?

Sí. Para mejores resultados, usa trípode o apoya el teléfono en una superficie estable, activa el modo nocturno o manual, baja el ISO para reducir ruido y aumenta ligeramente el tiempo de exposición; así captarás mejor el color rojizo y los detalles del disco lunar.