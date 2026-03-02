Temprano en la mañana del martes 3 de marzo, los observadores del cielo en todo Estados Unidos podrán disfrutar de un eclipse lunar total raro y dramático, a menudo llamado “luna de sangre”. Este evento celestial ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando la Luna hacia la sombra terrestre y filtrando la luz solar a través de nuestra atmósfera. Durante el punto álgido del eclipse —aproximadamente entre las 6:04 y las 7:02 a. m., hora del este— , la Luna adquirirá un llamativo tono rojizo-anaranjado, ya que solo las longitudes de onda más largas (rojas) se desvían hacia su superficie.

La luna de sangre de 2026 es el único eclipse lunar total del año y será visible en gran parte de Norteamérica, con las mejores vistas en el oeste de Estados Unidos. Crédito: RYAN SHOPTAUGH

Hora exacta del eclipse lunar total en California

En California, el eclipse lunar total del 3 de marzo de 2026 será plenamente visible y tendrá su fase más espectacular de madrugada . Tanto en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento o cualquier otra ciudad del estado, los horarios clave son los mismos porque comparten el mismo huso horario (Pacific Time).Los tiempos aproximados en hora estándar del Pacífico (PST) son:

Fase del eclipse (PST) Hora aproximada Inicio del eclipse penumbral 12:44 a.m. Inicio de la fase parcial (mordisco oscuro) 1:50 a.m. Inicio de la totalidad (comienza la Luna de Sangre) 3:04 a.m. Máximo del eclipse (tono rojo más intenso) 3:33–3:34 a.m. Fin de la totalidad 4:02–4:03 a.m. Fin del eclipse penumbral 6:23 a.m.

Para responder de forma directa: el eclipse lunar total comienza en California a las 3:04 a.m. y la Luna se verá roja hasta alrededor de las 4:02–4:03 a.m. PST.

Cómo ver la Luna de Sangre a simple vista en tu ciudad

En todo California el evento es de tipo total: la Luna entra por completo en la sombra de la Tierra, de manera que el disco se tiñe de un tono rojizo intenso durante casi una hora. No necesitas telescopio ni filtros especiales; a diferencia de un eclipse de Sol, mirar un eclipse de Luna es totalmente seguro a simple vista.

Recomendaciones prácticas para el público californiano:

Elige un lugar con horizonte suroeste despejado: azoteas, playas, miradores, estacionamientos elevados o parques con pocas luces.​

Si estás en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Fresno o San José, sal al exterior alrededor de las 2:45 a.m. para ver cómo el disco ya está parcialmente “comido”.

Entre las 3:00 y las 3:40 a.m. tendrás el tramo más fotogénico, con la Luna en rojo oscuro.

Lleva abrigo, algo caliente para tomar y, si puedes, unos binoculares: no son imprescindibles, pero realzan los detalles en el color y el relieve lunar.​

El eclipse completo, desde que la penumbra empieza a tocar la Luna hasta que se va, dura unas 5 horas y 39 minutos, pero el tramo que de verdad vale la pena para la mayoría de personas en California es la totalidad de 3:04 a 4:02–4:03 a.m. PST .

Dónde ver el eclipse lunar total en vivo online

Si las nubes arruinan la vista en tu zona o simplemente prefieres verlo con comentarios de expertos, habrá varias transmisiones gratuitas con enfoque útil para residentes en Estados Unidos.

Opciones destacadas:

Plataforma Timeanddate : tendrá un directo especial de este eclipse con inicio alrededor de las 1:30–1:40 a.m. PST (9:30–9:40 UTC) , mostrando imágenes desde distintos puntos del planeta y explicaciones en tiempo real.

: tendrá un directo especial de este eclipse con , mostrando imágenes desde distintos puntos del planeta y explicaciones en tiempo real. Griffith Observatory (Los Ángeles) : ofrecerá una transmisión online desde las 12:37 a.m. hasta las 6:25 a.m. PST , cubriendo todas las fases del eclipse, con la totalidad entre las 3:04 y las 4:03 a.m.​

: ofrecerá una transmisión online , cubriendo todas las fases del eclipse, con la totalidad entre las 3:04 y las 4:03 a.m.​ Virtual Telescope Project: emitirá el fenómeno con telescopios de alta calidad como parte de una cobertura global, ideal si quieres alternar vistas entre América, Pacífico y otras regiones.

Aunque la mayoría de estos directos se siguen en inglés, resultan muy didácticos y te permiten entender en contexto lo que ves en el cielo desde California.

Qué hace especial esta Luna de Sangre para California

Este eclipse de marzo de 2026 es especialmente favorable para la Costa Oeste de Estados Unidos porque la totalidad ocurre en plena noche local, con la Luna bien situada en el cielo antes del amanecer. En gran parte de la Costa Este, en cambio, la Luna se pondrá mientras todavía está en la fase total, lo que limita la visibilidad.

Para quienes viven en California, esto se traduce en:

Una ventana cómoda de observación entre las 3 y las 4 a.m., sin necesidad de pelear con la luz del amanecer.

Un eclipse total en el que el disco lunar entero entra y sale de la sombra de la Tierra mientras está por encima del horizonte local.

Una oportunidad excelente para fotografiar la Luna de Sangre sobre paisajes icónicos como la costa del Pacífico, el downtown de Los Ángeles, el puente Golden Gate o zonas montañosas de Sierra Nevada.

Además, la duración de la totalidad (unos 58 minutos) permite que incluso quien se despierte tarde tenga margen para disfrutar el fenómeno sin prisas

Consejos útiles para disfrutar el eclipse lunar en California

Si quieres sacarle el máximo partido a este evento astronómico desde California, la clave es planificar la madrugada del 3 de marzo de 2026 como si fuera una “cita” con el cielo. Configura alarmas alrededor de las 2:40 a.m. y las 3:00 a.m., revisa el pronóstico del tiempo en tu ciudad la noche anterior y guarda el enlace del streaming que prefieras por si las nubes te juegan en contra.

Resumiendo para el público californiano:

La Luna de Sangre comienza a las 3:04 a.m. PST y termina cerca de las 4:02–4:03 a.m. PST.

Podrás verla a simple vista desde cualquier punto de California con cielo despejado, mirando hacia el suroeste.

Si prefieres una experiencia guiada, conecta con la transmisión de Griffith Observatory o de Timeanddate para seguir cada fase con comentarios expertos.

Con ese plan, tendrás una experiencia completa, memorable y perfectamente adaptada al contexto de California para disfrutar de la Luna de Sangre del 3 de marzo de 2026.