El eclipse lunar parcial de agosto podrá verse desde México durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto . Aunque muchas personas lo llaman “Luna de Sangre”, técnicamente no será un eclipse total: cerca del 96,2% del disco lunar entrará en la sombra oscura de la Tierra, por lo que la Luna puede adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados.

Para Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el momento más esperado llegará alrededor de las 22:12 horas del 27 de agosto , tiempo del centro de México. Si buscas ver el cambio más evidente sobre la superficie lunar, conviene observar desde las 20:33 horas, cuando inicia la fase parcial.

ESPAÑA, (28-08-2026). Revisa la hora y dónde ver en España el eclipse lunar parcial que se realizará este 28 de agosto. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar hoy en México?

El fenómeno comienza de forma gradual con la fase penumbral a las 19:23 horas. Sin embargo, esa primera etapa puede resultar difícil de distinguir a simple vista, porque la Luna apenas empieza a entrar en la zona más tenue de la sombra terrestre.

La parte visualmente más atractiva inicia a las 20:33 horas, cuando la Luna entra en la umbra, la región central y más oscura de la sombra de la Tierra. Desde entonces, se observará cómo una zona oscura parece avanzar sobre el disco lunar hasta cubrir casi toda su superficie.

El punto máximo ocurrirá poco después de las 22:12 horas. En ese momento, la Luna no desaparecerá por completo: quedará un pequeño borde iluminado, razón por la que el evento se clasifica como eclipse parcial y no como eclipse total.

Fase del eclipse lunar Hora en CDMX, Guadalajara y Monterrey Fecha Inicio de fase penumbral 19:23 horas Jueves 27 de agosto Inicio del eclipse parcial 20:33 horas Jueves 27 de agosto Punto máximo 22:12 horas Jueves 27 de agosto Fin del eclipse parcial 23:52 horas Jueves 27 de agosto Fin de fase penumbral 01:01 horas Viernes 28 de agosto

Horario en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey comparten la hora del centro de México para este evento, por lo que no es necesario hacer conversiones entre estas tres ciudades. La fase parcial completa será visible desde las tres, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Ciudad Inicio fase parcial Máximo del eclipse Fin fase parcial Altura estimada de la Luna en el máximo Ciudad de México 20:33 22:12 23:52 43,7° Guadalajara 20:33 22:12 23:52 39,7° Monterrey 20:33 22:12 23:52 38,9°

¿Cómo ver la Luna de Sangre?

No necesitas gafas especiales ni filtros para observar un eclipse lunar. A diferencia de un eclipse solar, mirar la Luna durante este fenómeno es seguro a simple vista. Las gafas para eclipses solares no solo son innecesarias, sino que pueden oscurecer demasiado la imagen lunar.

Para aprovechar mejor el evento, sigue estas recomendaciones:

Busca un punto con poca contaminación lumínica y cielo despejado.

Empieza a observar desde las 20:30 horas para identificar el avance de la sombra.

Mira hacia el este-sureste al inicio; la Luna irá ganando altura durante la noche.

Usa prismáticos si quieres distinguir con mayor claridad el borde de la sombra y los cráteres lunares.

Lleva trípode o apoya tu celular sobre una superficie firme si planeas tomar fotografías.

Revisa el pronóstico de nubosidad antes de salir, ya que las nubes serán el principal obstáculo para la observación.

El mejor intervalo para quienes solo puedan mirar durante una parte de la noche será entre las 21:30 y las 23:00 horas . En ese lapso, la cobertura de la sombra será amplia y el aspecto rojizo o cobrizo de la Luna puede hacerse más notorio.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. Horarios y dónde ver el eclipse lunar parcial en Nueva York. Te contamos todos los detalles para que puedas disfrutar de la Luna Roja. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Por qué la Luna se verá roja?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. La luz solar directa queda bloqueada en gran parte, pero una fracción de la luz atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad los tonos azules y deja pasar, además de curvar, parte de la luz roja y naranja hacia la sombra proyectada sobre la Luna. Por eso, la zona eclipsada puede verse rojiza, marrón o color cobre, un efecto comparable a observar muchos amaneceres y atardeceres terrestres proyectados al mismo tiempo sobre nuestro satélite natural.

El color exacto dependerá de la transparencia de la atmósfera, así como de la presencia de polvo, humo, humedad y nubes. Por ello, la tonalidad puede cambiar entre una observación y otra, incluso desde distintas ciudades.

¿Será realmente una Luna de Sangre?

El nombre “Luna de Sangre” suele reservarse para eclipses lunares totales, cuando todo el disco de la Luna entra en la umbra terrestre. El evento de agosto será un eclipse parcial profundo: aproximadamente el 96,2% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de esa sombra, pero un borde seguirá recibiendo luz solar directa.

Aun con esa precisión científica, el término puede ayudar a describir lo que se verá: una Luna casi completamente oscurecida, con posibilidades de adoptar un notable tono rojizo. Para México, el horario clave es claro: prepara la observación desde las 20:33 horas y no te pierdas el máximo de las 22:12 horas .