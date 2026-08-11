La alineación de seis planetas del miércoles 12 de agosto podrá verse en Estados Unidos antes del amanecer . No existe una hora única de inicio para todo el país: la mejor oportunidad comenzará, aproximadamente, entre 45 y 25 minutos antes de la salida local del Sol, por lo que conviene salir con anticipación y buscar un horizonte despejado hacia el este.

El fenómeno reunirá visualmente a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno a lo largo de un arco del cielo. No estarán en una fila perfecta ni físicamente alineados en el espacio: será una “parada planetaria”, es decir, una alineación aparente vista desde la Tierra.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy 12 de agosto en Nueva York, dónde mirar, cuáles se ven sin telescopio. (Foto: iStock / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora inicia la alineación de seis planetas?

La ventana de observación más favorable ocurrirá durante el crepúsculo previo al amanecer del 12 de agosto. En ciudades como Nueva York, la referencia es entre las 5:18 y 5:34 a. m.; en Los Ángeles, entre las 5:28 y 5:46 a. m. hora local . La diferencia responde a la ubicación geográfica y a la hora de salida del Sol en cada zona.

La recomendación práctica es llegar al punto de observación al menos una hora antes del amanecer. Así tendrás tiempo para adaptar la vista a la oscuridad, revisar el horizonte y ubicar los planetas antes de que la luz solar reduzca el contraste del cielo.

El día coincide además con Luna nueva, una condición favorable para tener un cielo más oscuro en las horas previas al alba. NASA también destaca que la noche del 12 al 13 de agosto será propicia para observar las Perseidas, aunque ese es un fenómeno independiente y se aprecia mejor cuando ya es de noche.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas por estado?

La siguiente tabla muestra una ventana orientativa calculada entre 45 y 25 minutos antes del amanecer, usando como referencia la capital de cada estado . En ciudades ubicadas al oeste, este, norte o sur de cada territorio, el horario puede variar varios minutos.

Estado Ciudad de referencia Mejor horario local Alabama Montgomery 5:21–5:41 a. m. CDT Alaska Juneau 4:27–4:47 a. m. AKDT Arizona Phoenix 5:03–5:23 a. m. MST Arkansas Little Rock 5:42–6:02 a. m. CDT California Sacramento 5:32–5:52 a. m. PDT Colorado Denver 5:23–5:43 a. m. MDT Connecticut Hartford 5:10–5:30 a. m. EDT Delaware Dover 5:27–5:47 a. m. EDT Florida Tallahassee 6:16–6:36 a. m. EDT Georgia Atlanta 6:12–6:32 a. m. EDT Hawaii Honolulu 5:23–5:43 a. m. HST Idaho Boise 6:00–6:20 a. m. MDT Illinois Springfield 5:22–5:42 a. m. CDT Indiana Indianápolis 6:08–6:28 a. m. EDT Iowa Des Moines 5:34–5:54 a. m. CDT Kansas Topeka 5:48–6:08 a. m. CDT Kentucky Frankfort 6:06–6:26 a. m. EDT Louisiana Baton Rouge 5:44–6:04 a. m. CDT Maine Augusta 4:53–5:13 a. m. EDT Maryland Annapolis 5:31–5:51 a. m. EDT Massachusetts Boston 5:02–5:22 a. m. EDT Michigan Lansing 5:56–6:16 a. m. EDT Minnesota Saint Paul 5:25–5:45 a. m. CDT Mississippi Jackson 5:37–5:57 a. m. CDT Missouri Jefferson City 5:34–5:54 a. m. CDT Montana Helena 5:37–5:57 a. m. MDT Nebraska Lincoln 5:48–6:08 a. m. CDT Nevada Carson City 5:24–5:44 a. m. PDT New Hampshire Concord 5:02–5:22 a. m. EDT Nueva Jersey Trenton 5:21–5:41 a. m. EDT Nuevo México Santa Fe 5:35–5:55 a. m. MDT Nueva York Albany 5:13–5:33 a. m. EDT Carolina del Norte Raleigh 5:45–6:05 a. m. EDT Dakota del Norte Bismarck 5:51–6:11 a. m. CDT Ohio Columbus 5:55–6:15 a. m. EDT Oklahoma Oklahoma City 6:01–6:21 a. m. CDT Oregón Salem 5:25–5:45 a. m. PDT Pensilvania Harrisburg 5:30–5:50 a. m. EDT Rhode Island Providence 5:05–5:25 a. m. EDT Carolina del Sur Columbia 5:58–6:18 a. m. EDT Dakota del Sur Pierre 5:55–6:15 a. m. CDT Tennessee Nashville 5:17–5:37 a. m. CDT Texas Austin 6:11–6:31 a. m. CDT Utah Salt Lake City 5:49–6:09 a. m. MDT Vermont Montpelier 5:04–5:24 a. m. EDT Virginia Richmond 5:37–5:57 a. m. EDT Washington Olympia 5:19–5:39 a. m. PDT Virginia Occidental Charleston 5:53–6:13 a. m. EDT Wisconsin Madison 5:14–5:34 a. m. CDT Wyoming Cheyenne 5:20–5:40 a. m. MDT

Revisa horarios para Anchorage y Fairbanks, dónde mirar y qué planetas se verán este miércoles 12 de agosto en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Gemini AI / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué planetas se podrán observar?

Los seis protagonistas serán Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Sin embargo, “visible” no significa que todos puedan detectarse solo con mirar hacia arriba: el brillo, la contaminación lumínica y la cercanía de algunos al horizonte harán una gran diferencia.

Planeta Cómo observarlo Júpiter Visible a simple vista; será uno de los más brillantes Marte Visible a simple vista en condiciones favorables Saturno Visible a simple vista; luce como un punto amarillento Mercurio Bajo en el horizonte; requiere vista despejada Urano Recomendables binoculares Neptuno Requiere telescopio para distinguirlo con seguridad

Júpiter, Marte y Saturno serán los objetivos más accesibles para principiantes. Urano necesita binoculares, mientras que Neptuno exige telescopio; por eso, ver “los seis” no equivale necesariamente a identificarlos sin instrumentos.science.nasa+1

Cómo ver la alineación planetaria paso a paso

Primero, elige un lugar oscuro y seguro, alejado de edificios, cerros, árboles o luces urbanas que tapen el horizonte oriental. Una playa, un mirador abierto, un parque amplio o las afueras de la ciudad pueden ser buenas opciones si las condiciones meteorológicas acompañan.

Segundo, lleva binoculares, aunque evita usarlos cuando el Sol esté por salir o ya se encuentre sobre el horizonte: mirar al Sol con instrumentos ópticos sin filtros adecuados puede causar lesiones oculares graves. Para localizar Urano y Neptuno, una aplicación de mapa celeste puede servir como guía, pero confirma su posición observando el cielo real.

Por último, no esperes una línea recta espectacular. La belleza del evento estará en reconocer varios mundos del sistema solar distribuidos sobre la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en nuestro cielo. Esa perspectiva convierte la madrugada del 12 de agosto en una excelente oportunidad para mirar el universo con otros ojos.