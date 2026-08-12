La lluvia de meteoros Perseidas 2026 ya está activa en el cielo nocturno de México, pero su ventana más espectacular todavía está por llegar. Si buscas verla EN VIVO hoy, podrás intentar detectar meteoros aislados desde zonas oscuras; sin embargo, el máximo de actividad ocurrirá entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de agosto, con condiciones especialmente favorables por la Luna nueva.

El 12 de agosto de 2026 ofrecerá un inusual doble espectáculo astronómico con un eclipse solar y el máximo de la lluvia de estrellas Perseidas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora inicia la lluvia de Perseidas 2026 en México?

Las Perseidas no “empiezan” en un único minuto: se mantienen activas del 17 de julio al 24 de agosto. En otras palabras, hoy ya es posible ver algunas estrellas fugaces, aunque la densidad de meteoros aumentará de forma clara conforme se acerque la noche del miércoles 12 de agosto.

Para México, la recomendación es comenzar la observación desde que el cielo esté completamente oscuro, aproximadamente a partir de las 21:00 horas. El radiante —el punto aparente desde el que parecen salir los meteoros— estará situado hacia la constelación de Perseo, en dirección nor-noreste. No obstante, no conviene fijar la mirada únicamente allí: los destellos pueden cruzar cualquier sector del firmamento.

La actividad más alta se concentrará durante la noche del 12 y la madrugada del 13. El calendario de la International Meteor Organization estima el máximo teórico entre las 02:00 y 04:00 UTC del 13 de agosto; en el centro de México, esa franja equivale aproximadamente a las 20:00 a 22:00 horas del 12 de agosto . Aun así, para el observador, las horas previas al amanecer del día 13 suelen ser muy productivas porque Perseo estará más alto sobre el horizonte.

¿A qué hora ver las Perseidas en México?

Estas horas son una guía para la zona centro del país y pueden variar ligeramente en estados con otra zona horaria. También hay que considerar un factor decisivo: las nubes, la humedad, el humo y la contaminación lumínica pueden reducir drásticamente la cantidad de meteoros visibles, incluso durante el pico.

Momento Hora aproximada en CDMX Qué esperar Noche del 12 de agosto Desde las 20:00-21:00 Incremento notable de meteoros y mejor ventana inicial Pico estimado 20:00-22:00 del 12 Mayor concentración teórica de actividad Madrugada del 13 de agosto 00:00 hasta el amanecer Excelente observación con el radiante alto Días posteriores Noches del 13 al 24 Menor frecuencia, pero aún pueden verse Perseidas

Cómo ver la lluvia de meteoros EN VIVO

La mejor transmisión en vivo es, literalmente, levantar la vista desde un sitio oscuro. Las Perseidas se observan a simple vista y no requieren telescopio ni binoculares: ambos instrumentos reducen el campo visual y dificultan captar trayectorias rápidas en distintas partes del cielo.

Busca una azotea segura, un parque autorizado, una zona rural o un mirador lejos de luminarias directas. Recuéstate en una silla reclinable o manta, mira hacia el noreste sin bloquear el resto del cielo y espera al menos 20 a 30 minutos para que tus ojos completen su adaptación a la oscuridad. La NASA aconseja elegir un espacio abierto, dejar que la vista se acostumbre y mantenerse fuera hasta que las estrellas estén más altas.

Si el clima impide observar desde tu ciudad, la alternativa digital es seguir la cobertura de entidades astronómicas y webcams especializadas en meteoros. Revisa, el 12 de agosto, las cuentas oficiales y el canal de YouTube de NASA Science o del Marshall Space Flight Center para seguir la transmisión programada, horarios y señal disponible para México . Evita enlaces que prometan “streaming en vivo” sin identificar al observatorio, la ubicación de la cámara o la hora de emisión.

¿Por qué las Perseidas son tan esperadas?

Las Perseidas son fragmentos de polvo y material rocoso desprendidos por el cometa 109P/Swift-Tuttle. Cada agosto, la Tierra atraviesa esa corriente de partículas; al entrar a gran velocidad en la atmósfera, la fricción y la ionización del aire generan los trazos luminosos que popularmente llamamos “estrellas fugaces”.science.nasa+1

En 2026, la ausencia de luz lunar intensa mejora el contraste del cielo y favorece la visibilidad de meteoros débiles. El INAOE señala que la tasa máxima observable puede alcanzar hasta 150 meteoros por hora en condiciones ideales, aunque esa cifra no garantiza que cada persona verá ese número: depende de un cielo sin nubes, horizonte despejado, oscuridad real y tiempo continuo de observación.

Prepárate para mirar el cielo al menos una hora. Las Perseidas pueden ofrecer ráfagas repentinas, bólidos brillantes y largos rastros persistentes, pero también pausas naturales. La paciencia, una buena ubicación y no mirar el celular —su luz arruina la adaptación visual— pueden convertir una noche común en una experiencia astronómica memorable.