El cielo de Estados Unidos será escenario de uno de los eventos astronómicos más importantes del año. Durante la noche del 27 al 28 de agosto (según tu localidad), la Luna atravesará la sombra de la Tierra y ofrecerá un eclipse lunar, un acontecimiento que podrá hacer que nuestro satélite adquiera una característica tonalidad rojiza. Fenómeno llamado la ‘Luna de Sangre’.

La cobertura alcanzará aproximadamente el 96 % del diámetro lunar, por lo que gran parte de la superficie de la Luna quedará inmersa en la umbra terrestre. En la presente nota te compartiremos a qué hora iniciará y los mejores lugares para ver la ‘Luna de Sangre’.

¿A qué hora inicia el eclipse lunar hoy en Estados Unidos?

El horario dependerá de la zona del país desde donde se observe. El momento de mayor cobertura se producirá alrededor de las 04:12 UTC del 28 de agosto, lo que significa que en buena parte de Estados Unidos el punto máximo ocurrirá todavía durante la noche del 27 de agosto.

Zona horaria (ciudades) Hora de la máxima cobertura del eclipse lunar con Luna de Sangre ET (Nueva York, Miami) 12:12 a. m. del 28 de agosto. CT (Chicago, Houston) Máximo aproximadamente a las 11:12 p. m. del 27 de agosto. MT (Denver) Máximo aproximadamente a las 10:12 p. m. del 27 de agosto. PT (Los Ángeles, Seattle) Máximo aproximadamente a las 9:12 p. m. del 27 de agosto.

¿Dónde ver la Luna de Sangre?

La observación será posible desde amplias zonas de Estados Unidos siempre que las condiciones meteorológicas permitan una vista despejada del cielo. No será necesario utilizar un telescopio para distinguir el eclipse: la Luna podrá observarse a simple vista.

Para disfrutar del eclipse lunar, lo ideal es alejarse de zonas con demasiada iluminación artificial y buscar un lugar con un horizonte despejado. Un parque, una zona rural o cualquier espacio con poca contaminación lumínica puede ofrecer mejores condiciones para apreciar el cambio de tonalidad de la Luna.

Alineación de la Luna, la Tierra y el Sol durante un eclipse lunar (sin escala). | Crédito: Estudio de visualización científica de la NASA

¿Por qué la Luna será roja?

El característico color rojizo se produce por la manera en que la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna durante el eclipse. Los tonos azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que las longitudes de onda rojizas pueden alcanzar la superficie lunar.

Por esa razón, durante la fase más profunda del eclipse, la Luna puede adquirir tonos que van desde el naranja y cobrizo hasta el rojo oscuro. La intensidad del color no será necesariamente igual para todos los observadores y dependerá, entre otros factores, de las condiciones de la atmósfera terrestre.