Uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes de agosto y que será visible desde el hemisferio sur. Se trata del eclipse lunar parcial o Luna de Sangre (por su tonalidad rojiza), que podrá ser observada desde Argentina este viernes 28 de agosto en horas de la madrugada, en lo que será su fase de mayor visibilidad. A contiuación, te contaré a qué hora es y dónde puedes observar este eclipse lunar parcial desde diferentes partes de Argentina .

El eclipse lunar parcial se realizará entre la noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 de agosto, según el país. Revisa a qué hora será el máximo de la Luna. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Argentina?

El eclipse lunar parcial del 28 de agosto podrá observarse en toda Argentina durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. La fase penumbral comenzará alrededor de las 10:23 p. m. del jueves 27, mientras que la fase parcial iniciará cerca de las 11:34 p. m., cuando la sombra de la Tierra comenzará a cubrir visiblemente la Luna.

El momento máximo del eclipse será aproximadamente a la 1:13 a. m. del viernes 28 de agosto, cuando cerca del 93% del diámetro lunar estará dentro de la sombra terrestre y la Luna podrá adquirir una tonalidad rojiza. La fase parcial finalizará alrededor de las 2:52 a. m., aunque el eclipse completo, incluida la fase penumbral, terminará cerca de las 4:01 a. m.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Argentina?

El eclipse lunar parcial será visible en toda la Argentina y es un espectáculo sin igual en el firmamento. Por esta razón, aquí te dejaré con la lista de los 5 mejores lugares a lo largo del país para que puedas observar esta Luna de Sangre. Cabe señalar que en Buenos Aires también será visible, aunque no hay lugares de poca contaminación lumínica que lo haga ideal.

Parque Nacional El Leoncito, San Juan: una de las mejores opciones del país por sus cielos excepcionalmente limpios y baja contaminación lumínica. Además, cuenta con los observatorios CESCO y CASLEO.

una de las mejores opciones del país por sus cielos excepcionalmente limpios y baja contaminación lumínica. Además, cuenta con los observatorios CESCO y CASLEO. Barreal, San Juan: ubicado en el Valle de Calingasta, ofrece cielos diáfanos y excelentes condiciones para el astroturismo. Es también una de las mejores bases para desplazarse hasta El Leoncito.

ubicado en el Valle de Calingasta, ofrece cielos diáfanos y excelentes condiciones para el astroturismo. Es también una de las mejores bases para desplazarse hasta El Leoncito. Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna), San Juan: sus extensos paisajes desérticos y escasa iluminación artificial lo convierten en un escenario espectacular para observar fenómenos astronómicos.

sus extensos paisajes desérticos y escasa iluminación artificial lo convierten en un escenario espectacular para observar fenómenos astronómicos. Capilla del Monte y Cerro Uritorco, Córdoba: la zona cuenta con cielos oscuros y propuestas específicas de astroturismo, incluyendo un alojamiento certificado por la Fundación Starlight.

la zona cuenta con cielos oscuros y propuestas específicas de astroturismo, incluyendo un alojamiento certificado por la Fundación Starlight. Patagonia argentina: lugares alejados de las grandes ciudades, especialmente en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ofrecen grandes extensiones con poca contaminación lumínica y cielos ideales para contemplar los astros.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar parcial en Argentina

Para observar en mejores condiciones el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Argentina, lo ideal es elegir un sitio alejado de la contaminación lumínica y con el cielo completamente despejado. No será necesario contar con telescopios u otros equipos especializados, ya que el fenómeno podrá apreciarse a simple vista. Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio permitirá observar con mayor claridad el avance de la sombra terrestre sobre la superficie de la Luna.

Antes de salir, consulta el pronóstico meteorológico y procura llegar con tiempo suficiente para encontrar un buen punto de observación. Si vas a zonas rurales, desérticas o de mayor altitud, lleva ropa adecuada para las bajas temperaturas y evita exponerte a luces intensas para favorecer la adaptación de la vista a la oscuridad. Para fotografiar la llamada “Luna de Sangre”, es recomendable utilizar un trípode y una cámara con ajustes manuales que permitan conseguir imágenes más definidas.