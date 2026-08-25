Un nuevo fenómeno astronómico se podrá ver este viernes 28 de agosto y desde Chile podrás observarlo sin necesidad de aparatos extras, por lo que es totalmente imperdible. La famosa Luna de Sangre o eclipse lunar parcial, será el fenómeno que se podrá ver desde el firmamento en este inicio de fin de semana, que ocurre cuando una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra, mientras el resto permanece iluminado por el Sol. Durante el fenómeno, la zona oscurecida puede adquirir un tono rojizo o cobrizo, dando lugar al nombre popular de “Luna de Sangre”.

Revisa cómo ver EN DIRECTO y ONLINE el eclipse lunar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados en los últimos tiempos porque la Luna 'cambiará de color'. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Chile?

El eclipse lunar parcial del 28 de agosto podrá observarse en Chile durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. En Santiago, la fase penumbral comenzará a las 9:23 p. m., mientras que la fase parcial, cuando la Luna comenzará a adquirir una tonalidad rojiza, iniciará alrededor de las 10:33 p. m.

El momento máximo del eclipse será aproximadamente a las 12:12 a. m. del viernes 28 de agosto, por lo que esa será la hora ideal para observar la llamada “Luna de Sangre”. La fase parcial finalizará cerca de la 1:51 a. m. y el fenómeno completo terminará alrededor de las 3:01 a. m. Los horarios pueden variar ligeramente según la zona de Chile; en Punta Arenas, por ejemplo, el máximo será cerca de la 1:12 a. m.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Chile?

Aquí te dejo con una lista breve de los 5 mejores lugares en Chile, en diferentes regiones, para que puedas observar el eclipse lunar parcial de este viernes 28 de agosto 2026.

Valle del Elqui (Coquimbo): especialmente Vicuña, Pisco Elqui y Montegrande . Es una de las mejores zonas de Chile para observar el cielo nocturno.

especialmente . Es una de las mejores zonas de Chile para observar el cielo nocturno. San Pedro de Atacama (Antofagasta): sus cielos desérticos y la escasa contaminación lumínica ofrecen excelentes condiciones para observar el eclipse.

sus cielos desérticos y la escasa contaminación lumínica ofrecen excelentes condiciones para observar el eclipse. San Andrés de Pica (Tarapacá): es el primer Pueblo Starlight de Chile y Sudamérica , reconocido por la calidad excepcional de sus cielos.

es el primer , reconocido por la calidad excepcional de sus cielos. Zona de Paranal y alrededores (Antofagasta): los cielos del desierto de Atacama están entre los más favorables del planeta para la astronomía.

los cielos del desierto de Atacama están entre los más favorables del planeta para la astronomía. Cajón del Maipo (Región Metropolitana): una alternativa para quienes estén cerca de Santiago y quieran alejarse de la contaminación lumínica de la capital.

Recomendaciones para ver el eclipse lunar parcial en Chile

Para disfrutar mejor del eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Chile, busca un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada hacia el cielo. No necesitas telescopio ni equipos especiales: el fenómeno puede observarse a simple vista. Si cuentas con binoculares o un telescopio, podrás apreciar con mayor detalle cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la superficie de la Luna.

También es recomendable revisar el pronóstico del tiempo antes de salir y llegar con anticipación para instalarte cómodamente. Lleva ropa abrigadora, especialmente si acudirás a zonas desérticas, rurales o de mayor altitud, y evita mirar directamente fuentes de luz intensa durante la observación para que tus ojos se adapten mejor a la oscuridad. Si quieres fotografiar la “Luna de Sangre”, utiliza un trípode y, si es posible, una cámara con controles manuales para obtener imágenes más nítidas.