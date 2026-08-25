El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 podrá verse en Colombia durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28. Para hispanos en Estados Unidos que quieran seguir el fenómeno o conectarse con familiares en el país cafetero, la fase parcial —la parte más notoria— iniciará a las 9:33 p. m., alcanzará su máximo cerca de las 11:12 p. m. (cuando cerca del 93% de la Luna quedará dentro de la sombra terrestre) y terminará a las 12:51 a. m.; el fenómeno completo culminará aproximadamente a las 2:01 a. m. A continuación, te detallamos los horarios aproximados, dónde y cómo ver el fenómeno desde cualquier parte del territorio colombiano.

El eclipse lunar parcial del 27 y 28 de agosto permitirá observar cómo la sombra de la Tierra cubre una parte de la Luna. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿A qué hora comienza el eclipse lunar parcial en Colombia?

El fenómeno completo comenzará el jueves 27 de agosto a las 8:23 p. m. (hora de Colombia) con la entrada de la Luna en la penumbra terrestre. La fase parcial —la parte más relevante, cuando la sombra oscura de la Tierra empieza a cubrir el disco lunar— iniciará a las 9:33 p. m.

El punto máximo se producirá a las 11:12 p. m. del 27 de agosto. La fase parcial finalizará a las 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto y la fase penumbral concluirá aproximadamente a las 2:01 a. m.

Etapa del eclipse Hora en Colombia (COT) Hora Este de EE. UU. (ET) Hora Centro de EE. UU. (CT) Hora Pacífico de EE. UU. (PT) Inicio penumbral 8:23 p. m. (27 ago.) 9:23 p. m. 8:23 p. m. 6:23 p. m. Inicio de parcialidad 9:33 p. m. (27 ago.) 10:33 p. m. 9:33 p. m. 7:33 p. m. Máximo 11:12 p. m. (27 ago.) 12:12 a. m. (28 ago.) 11:12 p. m. 9:12 p. m. Fin de parcialidad 12:52 a. m. (28 ago.) 1:52 a. m. 12:52 a. m. 10:52 p. m. Fin penumbral 2:01 a. m. (28 ago.) 3:01 a. m. 2:01 a. m. 12:01 a. m.

Los horarios de Estados Unidos consideran el horario de verano vigente a finales de agosto. La referencia para Colombia corresponde a COT (UTC-5).

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial en Colombia?

No habrá una transmisión televisiva única requerida para disfrutar el eclipse, porque el fenómeno será observable directamente desde Colombia siempre que haya una vista despejada de la Luna y condiciones meteorológicas favorables.

Para verlo desde Estados Unidos, el eclipse también será visible desde gran parte de Norteamérica, incluida buena parte del territorio estadounidense. Por ello, las familias hispanas pueden observarlo desde su propia ciudad y comparar el avance del fenómeno con amigos o parientes en Colombia.

Si las nubes impiden la observación, será necesario buscar una transmisión en vivo de un observatorio, museo de ciencia o medio especializado. Hasta la elaboración del artículo, no se ha confirmado una emisión oficial única para Colombia.

Los mejores lugares de Colombia para observar el eclipse lunar parcial

Los mejores puntos no dependen de una “zona de totalidad”, como ocurre con los eclipses solares. En un eclipse lunar, el espectáculo se observa desde amplias regiones al mismo tiempo. La clave es elegir un lugar con horizonte abierto, escasa contaminación lumínica y una previsión de cielo despejado.

Busca preferentemente:

Miradores, terrazas y parques con vista amplia hacia el cielo.

Zonas rurales o periféricas con poca iluminación artificial.

Observatorios, planetarios y actividades públicas que eventualmente programen sesiones de observación.

Espacios seguros donde puedas permanecer entre las 8:23 p. m. del 27 y las 2:01 a. m. del 28 de agosto.

No necesitas desplazarte a un punto remoto para ver el eclipse: una terraza, patio, balcón o parque urbano pueden funcionar si tienes visibilidad de la Luna y el cielo está despejado.

¿Se podrá ver el eclipse lunar parcial desde todo Colombia?

Sí. Las estimaciones disponibles indican que el eclipse será visible completamente en Colombia, siempre que las condiciones climáticas y la visibilidad local lo permitan. A diferencia de un eclipse solar, que puede requerir estar en una franja geográfica específica, un eclipse lunar puede verse desde toda la región nocturna de la Tierra que tenga a la Luna sobre el horizonte.

El cielo será el principal factor que determinará la calidad de la observación. Una ciudad con lluvia o nubosidad densa podría perder el evento, mientras que una zona despejada a poca distancia tendría una vista excelente.

Los mejores lugares de Bogotá para observar el eclipse lunar parcial

Bogotá tendrá el eclipse sobre el horizonte durante todas las etapas principales. Para la capital, la fase penumbral empieza a las 8:23 p. m., la parcialidad a las 9:33 p. m., el máximo llega a las 11:12 p. m. y el fenómeno concluye a las 2:01 a. m.

Para una mejor vista en Bogotá, considera lugares elevados y abiertos, como terrazas privadas seguras, miradores autorizados, parques con campo visual amplio o zonas alejadas de focos intensos. Antes de salir, verifica horarios, normas de acceso y seguridad del sitio elegido.

Por su altitud y sus frecuentes cambios de nubosidad, en Bogotá conviene tener una alternativa: si un lugar se cubre de nubes, observar desde casa puede ser más práctico que trasladarse de madrugada.

¿Dónde ver el eclipse lunar parcial del 28 de agosto en Medellín?

En Medellín, el eclipse será visible en los mismos horarios oficiales de Colombia. La recomendación es priorizar una terraza, balcón o punto alto con un campo visual libre y alejado de luces directas, en lugar de buscar un sitio específico obligatorio.

Los sectores de ladera y los miradores con vista despejada pueden ofrecer buenas condiciones, pero la selección final debe considerar seguridad, facilidad de retorno y el pronóstico meteorológico de la noche. Como el máximo ocurre a las 11:12 p. m., llega con antelación y evita zonas sin iluminación o de acceso restringido.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse lunar parcial en Cali?

Cali podrá observar el eclipse durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28. Un espacio con cielo abierto, baja iluminación artificial y acceso seguro será más importante que estar en un punto particular de la ciudad.

Las terrazas, patios, parques autorizados y miradores urbanos pueden ser buenas alternativas si el pronóstico favorece cielos despejados. Ten presente que las luces de la ciudad no impiden por completo ver un eclipse lunar, pues la Luna llena es muy brillante, pero sí reducen el contraste visual de sus tonalidades.

Los mejores lugares de Cartagena para observar el eclipse lunar parcial

Cartagena también estará dentro de la zona de visibilidad del eclipse. Sus espacios abiertos pueden favorecer la observación, pero la humedad, la nubosidad y las lluvias locales serán decisivas.

Para una experiencia cómoda, elige una terraza, patio, malecón o área exterior autorizada con vista sin edificios altos u obstáculos hacia el cielo. No es necesario estar frente al mar para verlo; cualquier sitio seguro con una visión clara de la Luna servirá.

El tiempo puede decidir dónde ver el eclipse lunar parcial

El pronóstico del tiempo será el factor decisivo para decidir dónde verlo. Las nubes, la lluvia, la neblina y la bruma pueden ocultar parcial o totalmente la Luna, incluso en ciudades donde el eclipse es astronómicamente visible. Las herramientas de visibilidad del eclipse incluyen estimaciones de cobertura nubosa por ubicación, por lo que conviene revisarlas cerca de la fecha del evento.

Revisa la previsión local entre 24 y 48 horas antes y nuevamente el mismo 27 de agosto. Si se esperan nubes, busca una segunda ubicación cercana con mejores probabilidades de cielo abierto, pero no viajes largas distancias sin confirmar condiciones de acceso y seguridad.

¿Cuánto durará el eclipse lunar parcial en Colombia?

El eclipse completo, desde el inicio de la fase penumbral hasta el final, tendrá una duración aproximada de 5 horas y 38 minutos para Bogotá: comenzará a las 8:23 p. m. del 27 de agosto y finalizará a las 2:01 a. m. del 28 de agosto.

La fase parcial —cuando una parte de la Luna entra en la umbra o sombra oscura de la Tierra— se extiende aproximadamente desde las 9:33 p. m. hasta las 12:52 a. m. El instante más importante será a las 11:12 p. m., durante el máximo del eclipse.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial de forma segura?

Es seguro observar un eclipse lunar directamente y sin protección ocular especial. A diferencia de un eclipse solar, no hace falta utilizar gafas certificadas para eclipses, filtros ni equipos especiales: basta con mirar la Luna.

Para mejorar la experiencia:

Usa binoculares o telescopio solo si quieres apreciar más detalle, pero no son necesarios.

Lleva abrigo, agua, repelente y una linterna de luz roja o tenue si vas a observar desde un espacio exterior.

Evita iluminar directamente los ojos con la pantalla del celular o con linternas potentes.

Si manejas, no te detengas en vías ni conduzcas distraído mirando el cielo.

¿Habrá problemas de tráfico para desplazarse al eclipse lunar parcial del 28 de agosto?

No se han anticipado cierres viales o un plan especial de tráfico nacional en Colombia específicamente por el eclipse lunar parcial. Debido a que puede verse desde amplias zonas del país, no se espera una concentración masiva obligatoria en un único destino, como suele ocurrir durante los eclipses solares totales.

De todos modos, el tráfico puede aumentar de forma localizada si planetarios, parques, miradores u organizaciones astronómicas anuncian encuentros públicos. Revisa las cuentas oficiales de tu ciudad y planifica una ruta segura si observarás el fenómeno fuera de casa, especialmente porque el evento termina de madrugada.

¿Qué se podrá ver durante la parcialidad?

Durante la parcialidad, la sombra central de la Tierra cubrirá gran parte de la superficie visible de la Luna. El eclipse alcanzará una magnitud umbral de aproximadamente 0.93, lo que significa que cerca del 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra en su punto máximo. Una estrecha franja de la Luna quedará fuera de la sombra oscura, razón por la cual el evento será clasificado como parcial y no total.

La Luna puede adquirir tonos rojizos, cobrizos o anaranjados. Ese efecto se debe a que la atmósfera de la Tierra filtra y desvía parte de la luz solar hacia la superficie lunar. Por eso algunas personas lo describen como “Luna de Sangre”, aunque la denominación no implica que se trate de un eclipse lunar total.

¿Por qué el eclipse lunar parcial del 28 de agosto es tan especial?

Este será un eclipse lunar parcial profundo: en su máximo, alrededor del 93% de la Luna quedará inmerso en la sombra terrestre. NASA lo destaca como un “eclipse lunar parcial profundo”, visible desde gran parte de América del Norte y del Sur, además de zonas de Europa y África.

También es el segundo y último eclipse lunar de 2026, según las tablas astronómicas de NASA. Su alta cobertura de la Luna permitirá apreciar una transformación notable del disco lunar sin necesidad de instrumentos profesionales.

Revisa el mapa de visibilidad y dónde se verá el eclipse lunar parcial que se realizará entre el 27 y 28 de agosto. Un evento importante para la astronomía. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse lunar parcial en Colombia del 28 de agosto

¿El eclipse lunar será el 27 o el 28 de agosto?

Ambas fechas son correctas. En Colombia comienza la noche del jueves 27 de agosto y termina durante la madrugada del viernes 28 de agosto. El máximo ocurrirá a las 11:12 p. m. del 27 de agosto.

¿A qué hora ver el punto máximo desde Colombia?

El máximo del eclipse está previsto para las 11:12 p. m. del jueves 27 de agosto, hora de Colombia.

¿A qué hora será el máximo para hispanos en Estados Unidos?

El máximo será aproximadamente a las 12:12 a. m. del 28 de agosto en la Costa Este; 11:12 p. m. del 27 en la zona Central; y 9:12 p. m. del 27 en la Costa Oeste. El eclipse será visible desde gran parte de Estados Unidos.

¿Necesito gafas para ver el eclipse lunar?

No. Los eclipses lunares se pueden observar a simple vista sin gafas especiales, porque no implican mirar directamente al Sol.

¿Se verá una Luna de Sangre en Colombia?

La Luna puede presentar colores rojizos o cobrizos durante el máximo, debido a la luz solar filtrada por la atmósfera terrestre. Sin embargo, será un eclipse parcial: una pequeña franja de la Luna permanecerá fuera de la umbra.

¿Se verá desde Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena?

Sí. Las fuentes disponibles indican que el eclipse será visible a lo largo de Colombia, incluidos Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, si las nubes no bloquean la Luna.

¿Habrá otro eclipse lunar en 2026?

Las tablas de NASA identifican este como el último eclipse lunar de 2026.