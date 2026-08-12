El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026 podrá observarse desde gran parte de la Comunidad Valenciana, España. La franja de totalidad será visible en toda la provincia de Castellón y buena parte de la de Valencia; mientras que en la de Alicante el fenómeno astronómico será parcial. La fase de totalidad ocurrirá alrededor de las 20:32 hrs (hora peninsular española), y durará cerca de un minuto en València ciudad. A continuación, te detallamos a qué hora y dónde ver el fenómeno astronómico en la comunidad autónoma española situada en el este de la península ibérica.

Revisa la previsión de nubes, visibilidad, horarios clave y consejos para ver el eclipse solar total en Valencia, España este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: iStock) / Jairo Rúa

Horario del eclipse en Valencia

El fenómeno ocurrirá al atardecer en España y el horario varía de acuerdo con el punto exacto de observación. En la ciudad de València, la fase parcial comenzará a las 19:30 hrs (hora peninsular española) y se prolongará hasta cerca de las 21:30 horas, en función del municipio. En València ciudad, el eclipse parcial empezará a las 19:38; la totalidad está prevista aproximadamente entre las 20:32 y las 20:33 horas, y el final coincidirá con la puesta de sol.

Fase Hora local (CEST) Inicio del eclipse parcial 19:38 h Inicio de la totalidad 20:32 h Máximo del eclipse 20:32 h Fin de la totalidad 20:33 h Fin del eclipse Entre 20:58 y 21:24*

* La diferencia entre las horas de finalización publicadas responde a que el Sol se pondrá muy bajo en el horizonte y a que las previsiones pueden expresarse con distintos criterios locales. La web municipal de València sitúa el final en torno a las 20:58, mientras Visit València lo ubica a las 21:24.

Horario para hispanos en América para ver el eclipse solar total

La totalidad prevista alrededor de las 20:32 en España equivale aproximadamente a las 2:32 p. m. en la Costa Este de Estados Unidos, 1:32 p. m. en la zona central, 11:32 a. m. en la Costa Oeste y 1:32 p. m. en Perú. Estos horarios son una conversión de la hora peninsular española de agosto y sirven como referencia para seguir las emisiones online.

Dónde ver el eclipse solar total en Comunidad Valenciana

Castellón y numerosos municipios de la mitad norte de Valencia quedarán dentro de la franja de totalidad. En cambio, Alicante y la mitad sur valenciana podrán seguir un eclipse parcial de gran magnitud, pero no verán al Sol completamente cubierto por la Luna.

Mejores zonas en Comunidad Valenciana para observar el eclipse solar total

Las autoridades valencianas han identificado espacios para una observación organizada y segura. Castellón concentra una de las mayores previsiones de afluencia, especialmente en el entorno que va del Planetario hasta el río; también se han difundido opciones como playas castellonenses, la ermita de Sant Cristòfol y el Castillo de Macastre.

Antes de desplazarte, consulta el visualizador del Instituto Geográfico Nacional para confirmar el horario, la duración de la totalidad y el porcentaje de ocultación específicos de tu municipio. Esta comprobación es importante porque los tiempos cambian incluso entre localidades próximas.

Dónde ver el eclipse solar total EN VIVO online

La Universitat de València retransmitirá el eclipse en directo desde las 19:30 horas a través de su página web y su canal de YouTube. La emisión estará conducida por integrantes del Observatori Astronòmic de la UV y se extenderá hasta la puesta de sol.

À Punt también ha anunciado una cobertura especial por televisión, redes sociales y un micrositio habilitado en su web para seguir el evento en directo. Para quienes estén fuera de España, estas opciones digitales son las alternativas anunciadas para ver el eclipse desde Estados Unidos, Latinoamérica u otros países, siempre que la emisión esté disponible sin bloqueo geográfico.

Recomendaciones para ver el eclipse solar total con seguridad

No mires el Sol directamente ni uses gafas de sol convencionales, radiografías, filtros caseros o cámaras sin protección adecuada. Para observar las fases parciales del eclipse, utiliza gafas homologadas para eclipses; solo durante la totalidad, y exclusivamente si te encuentras dentro de la franja de eclipse total, puede retirarse esa protección durante el breve instante en que el Sol esté completamente oculto.

También conviene elegir un punto con horizonte oeste despejado: el eclipse ocurrirá al atardecer y la posición baja del Sol puede dificultar la observación desde calles cerradas, edificios altos o zonas montañosas.

Revisa los horarios, dónde ver y canales de TV que transmitirán EN DIRECTO el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto en la Comunidad Valenciana. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Comunidad Valenciana

¿El eclipse será total en toda la Comunidad Valenciana?

No. Será total en Castellón y en una parte amplia de Valencia; en Alicante y la mitad sur de Valencia se observará como eclipse parcial.elconfidencial+1

¿Cuánto durará la totalidad en València?

En València capital, la fase total será de aproximadamente un minuto, entre las 20:32 y las 20:33 horas. En Castellón puede alcanzar cerca de un minuto y 35 segundos.valencia+1

¿Dónde puedo ver el eclipse solar total EN VIVO por internet?

La Universitat de València emitirá el fenómeno desde su web y YouTube a partir de las 19:30 horas. À Punt ha anunciado cobertura en directo por televisión, redes sociales y su micrositio especial.levante-emv+1

¿A qué hora debo conectarme si estoy en Estados Unidos?

Como referencia, la totalidad de las 20:32 en España será cerca de las 2:32 p. m. ET en Miami y Nueva York; 1:32 p. m. CT en Houston o Chicago; y 11:32 a. m. PT en Los Ángeles y Las Vegas. Se recomienda conectarse desde el inicio de las retransmisiones para no perder las fases previas.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)