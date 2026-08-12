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¿A qué hora se verá el eclipse solar en Estados Unidos hoy 12 de agosto?

No en todas las regiones de Estados Unidos se podrá observar este eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Aquí te dejaré con los horarios exactos de inicio, del pico máximo, cobertura aproximada y a qué hora culmina la visualización de este eclipse en los 25 estados desde donde será visible este fenómeno astronómico de la mitad de semana.

Estado Comienza Máximo Cobertura aprox. Finaliza Alaska 7:34 a. m. AKDT 8:21 a. m. Hasta

37% 9:31 a. m. Montana 10:27 a. m. MDT — Parcial 11:15 a. m. Dakota del Norte 10:27 a. m. MDT — Parcial 12:36 p. m. CDT* Minnesota 11:28 a. m. CDT — Parcial 12:57 p. m. Wisconsin 11:39 a. m. CDT — Parcial 1:01 p. m. Illinois 12:09 p. m. CDT — Parcial 12:44 p. m. Iowa 12:09 p. m. CDT — Parcial 12:28 p. m. Michigan 12:35 p. m. EDT — Parcial 2:13 p. m. Nueva York 12:51 p. m. EDT 1:54 p. m. 9% 2:44 p. m. Maine 12:47 p. m. EDT 1:53 p. m. 24% 2:52 p. m. Ohio 1:03 p. m. EDT — Parcial 2:17 p. m. Pensilvania 1:01 p. m. EDT — Parcial 2:36 p. m. Connecticut 1:02 p. m. EDT — Parcial 2:44 p. m. Massachusetts 12:59 p. m. EDT 1:55 p. m. 16% 2:49 p. m. New Hampshire 12:52 p. m. EDT 1:53 p. m. Parcial 2:46 p. m. Vermont 12:52 p. m. EDT — Parcial 2:43 p. m. Nueva Jersey 1:05 p. m. EDT — Parcial 2:39 p. m. Maryland 1:12 p. m. EDT — Parcial 2:34 p. m. Virginia 1:16 p. m. EDT — Parcial 2:33 p. m. Carolina del Norte 1:30 p. m. EDT — Parcial 2:28 p. m. Kentucky 1:40 p. m. EDT — Parcial 1:45 p. m. Indiana 1:09 p. m. EDT — Parcial 1:58 p. m. Virginia Occidental 1:11 p. m. EDT — Parcial 2:25 p. m. Delaware 1:12 p. m. EDT — Parcial 2:34 p. m. Distrito de Columbia 1:17 p. m. EDT 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m.

En resumen, Estados Unidos no será la mejor ubicación para poder observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, que en algunas partes del mundo se podrá observar en su totalidad, mientras que en EE.UU. apenas de forma parcial, siendo Maine con un 24% la región que mejor visibilidad tendrá.