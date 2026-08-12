Consulta la hora para poder observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto de 2026 desde Estados Unidos, especialmente en la zona noreste del país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Consulta la hora para poder observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto de 2026 desde Estados Unidos, especialmente en la zona noreste del país. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
/ Piero Hatto
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¿A qué hora se verá el eclipse solar en Estados Unidos hoy 12 de agosto?

No en todas las regiones de Estados Unidos se podrá observar este eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Aquí te dejaré con los horarios exactos de inicio, del pico máximo, cobertura aproximada y a qué hora culmina la visualización de este eclipse en los 25 estados desde donde será visible este fenómeno astronómico de la mitad de semana.

EstadoComienzaMáximoCobertura aprox.Finaliza
Alaska7:34 a. m. AKDT8:21 a. m.Hasta
37%		9:31 a. m.
Montana10:27 a. m. MDTParcial11:15 a. m.
Dakota del Norte10:27 a. m. MDTParcial12:36 p. m. CDT*
Minnesota11:28 a. m. CDTParcial12:57 p. m.
Wisconsin11:39 a. m. CDTParcial1:01 p. m.
Illinois12:09 p. m. CDTParcial12:44 p. m.
Iowa12:09 p. m. CDTParcial12:28 p. m.
Michigan12:35 p. m. EDTParcial2:13 p. m.
Nueva York12:51 p. m. EDT1:54 p. m.9%2:44 p. m.
Maine12:47 p. m. EDT1:53 p. m.24%2:52 p. m.
Ohio1:03 p. m. EDTParcial2:17 p. m.
Pensilvania1:01 p. m. EDTParcial2:36 p. m.
Connecticut1:02 p. m. EDTParcial2:44 p. m.
Massachusetts12:59 p. m. EDT1:55 p. m.16%2:49 p. m.
New Hampshire12:52 p. m. EDT1:53 p. m.Parcial2:46 p. m.
Vermont12:52 p. m. EDTParcial2:43 p. m.
Nueva Jersey1:05 p. m. EDTParcial2:39 p. m.
Maryland1:12 p. m. EDTParcial2:34 p. m.
Virginia1:16 p. m. EDTParcial2:33 p. m.
Carolina del Norte1:30 p. m. EDTParcial2:28 p. m.
Kentucky1:40 p. m. EDTParcial1:45 p. m.
Indiana1:09 p. m. EDTParcial1:58 p. m.
Virginia Occidental1:11 p. m. EDTParcial2:25 p. m.
Delaware1:12 p. m. EDTParcial2:34 p. m.
Distrito de Columbia1:17 p. m. EDT1:53 p. m.4%2:27 p. m.

En resumen, Estados Unidos no será la mejor ubicación para poder observar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, que en algunas partes del mundo se podrá observar en su totalidad, mientras que en EE.UU. apenas de forma parcial, siendo Maine con un 24% la región que mejor visibilidad tendrá.

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