El 12 de agosto de 2026 llegará uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que cruzará partes de Groenlandia, Islandia y España. Millones de personas en otras regiones del planeta también podrán observarlo, aunque en forma parcial, por lo que conocer la hora exacta será clave para no perderse el momento de máxima cobertura.

La totalidad, es decir, el momento en que la Luna cubrirá completamente el disco solar, podrá observarse únicamente desde una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre.

Estos son algunos de los principales puntos donde será visible y la duración aproximada de la totalidad según información del portal Space.com:

Lugar Inicio de la totalidad Duración Scoresby Sund, Groenlandia 4:35 p. m. 1 min 46 s Reikiavik, Islandia 5:48 p. m. 1 min 1 s Snæfellsjökull, Islandia 5:45 p. m. 2 min 10 s Gijón, España 8:26 p. m. 1 min 46 s A Coruña, España 8:27 p. m. 1 min 15 s Burgos, España 8:28 p. m. 1 min 44 s Mallorca, España 8:31 p. m. 1 min 36 s

Fuera de esta franja, el eclipse seguirá siendo visible, pero solo de manera parcial. La Luna cubrirá una parte del Sol y la cantidad de superficie solar oculta dependerá de la ubicación del observador.

Así se verá desde las principales ciudades

El eclipse parcial alcanzará a buena parte de Europa. En algunas ciudades, la cobertura será especialmente alta, aunque no llegará a producirse la oscuridad característica de la totalidad.

Ciudad Máxima cobertura Sol cubierto Londres 7:13 p. m. 91% Dublín 7:10 p. m. 94% Lisboa 7:36 p. m. 94% París 8:17 p. m. 92% Berlín 8:08 p. m. 84% Oslo 7:57 p. m. 83% Madrid 8:32 p. m. 99.96% Barcelona 8:29 p. m. 99.82% Niza 8:24 p. m. 95% Tánger 7:40 p. m. 92%

Madrid y Barcelona estarán especialmente cerca de la totalidad, con el 99.96% y 99.82% del disco solar cubierto, respectivamente. También habrá un eclipse parcial visible desde lugares como Nueva York, donde la cobertura llegará al 9%, y Nuuk, Groenlandia, donde alcanzará el 79%.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será visible de forma completa en cinco países y parcialmente en varias regiones del mundo. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Ciudades de Estados Unidos donde es podrá ver el eclipse solar

En Estados Unidos, el eclipse solar será parcial. La visibilidad variará según la ciudad:

Fairbanks, Alaska: 37% de cobertura (7:37 a. m. – 9:18 a. m. / Máximo: 8:27 a. m.)

37% de cobertura (7:37 a. m. – 9:18 a. m. / Máximo: 8:27 a. m.) Anchorage, Alaska: 28% de cobertura (7:36 a. m. – 9:09 a. m. / Máximo: 8:21 a. m.)

28% de cobertura (7:36 a. m. – 9:09 a. m. / Máximo: 8:21 a. m.) Bangor, Maine: 24% de cobertura (12:54 p. m. – 2:49 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.)

24% de cobertura (12:54 p. m. – 2:49 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.) Portland, Maine: 19% de cobertura (12:57 p. m. – 2:27 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.)

19% de cobertura (12:57 p. m. – 2:27 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.) Juneau, Alaska: 17% de cobertura (7:41 a. m. – 9:08 a. m. / Máximo: 8:24 a. m.)

17% de cobertura (7:41 a. m. – 9:08 a. m. / Máximo: 8:24 a. m.) Boston, Massachusetts: 16% de cobertura (1:01 p. m. – 2:46 p. m. / Máximo: 1:55 p. m.)

16% de cobertura (1:01 p. m. – 2:46 p. m. / Máximo: 1:55 p. m.) Nueva York, Nueva York: 9% de cobertura (1:07 p. m. – 2:38 p. m. / Máximo: 1:54 p. m.)

9% de cobertura (1:07 p. m. – 2:38 p. m. / Máximo: 1:54 p. m.) Filadelfia, Pensilvania: 7% de cobertura (1:11 p. m. – 2:35 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.)

7% de cobertura (1:11 p. m. – 2:35 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.) Washington D.C.: 4% de cobertura (1:17 p. m. – 2:27 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.)

4% de cobertura (1:17 p. m. – 2:27 p. m. / Máximo: 1:53 p. m.) Detroit, Michigan: 3% de cobertura (1:03 p. m. – 2:08 p. m. / Máximo: 1:36 p. m.)

¿Qué ocurre durante un eclipse solar total?

Un eclipse solar total sucede cuando la Luna se coloca directamente entre la Tierra y el Sol y bloquea por completo el disco solar. Durante esos breves minutos, el cielo se oscurece de manera considerable, la temperatura puede descender y es posible que aparezcan algunas estrellas y planetas brillantes.

Uno de los momentos más llamativos será la aparición de la corona solar, la tenue atmósfera exterior del Sol que normalmente queda oculta por el intenso brillo de su superficie. Sin embargo, la totalidad solo puede observarse desde la estrecha trayectoria de la sombra de la Luna; fuera de ella, el fenómeno será parcial.

Para quienes quieran observarlo, la seguridad será fundamental. Nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales, ya que puede provocar lesiones graves en los ojos. Es necesario utilizar gafas especiales para eclipses con filtros solares adecuados, y los telescopios, cámaras y binoculares también requieren filtros solares colocados delante de sus lentes.

La única excepción ocurre durante el breve período de totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar. En ese momento específico es posible retirar temporalmente la protección, pero debe volver a colocarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

El eclipse solar será visible en Estados Unidos de forma parcial. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total?

Según el portal citado, el eclipse del 12 de agosto de 2026 no será la última oportunidad para observar un espectáculo de este tipo.

El siguiente eclipse solar será anular y ocurrirá el 6 de febrero de 2027, con visibilidad en partes de África y Sudamérica.

Para el próximo eclipse solar total habrá que esperar hasta el 2 de agosto de 2027. Ese evento será especialmente destacado porque podrá observarse desde el norte de África y tendrá la mayor duración de totalidad sobre tierra desde 1991.