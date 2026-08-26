El momento más esperado del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto de 2026 llegará a las 4:12 a. m. GMT del viernes 28 de agosto, cuando la Luna alcance su máxima inmersión en la sombra de la Tierra. La cifra, sin embargo, cambia de fecha según el lugar desde donde se observe: en buena parte de América el máximo ocurrirá todavía durante la noche del jueves 27 de agosto, mientras que en Europa llegará durante la madrugada del viernes.

Será un eclipse lunar parcial especialmente profundo. Durante el máximo, alrededor del 96% del diámetro lunar quedará dentro de la umbra terrestre, la región central y más oscura de la sombra proyectada por nuestro planeta. La Luna no llegará a quedar completamente cubierta, por lo que el fenómeno seguirá siendo técnicamente parcial, aunque visualmente podría parecerse mucho a un eclipse total.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto?

La NASA sitúa el máximo del eclipse alrededor de las 4:13 UTC del 28 de agosto, mientras que otras guías astronómicas especializadas lo redondean a las 4:12 GMT. La diferencia de un minuto responde al nivel de precisión y redondeo utilizado en cada efeméride, por lo que no representa una contradicción sobre el momento del fenómeno.

En términos prácticos, la conversión queda así:

País o región Hora local del máximo Fecha local Nueva York y Florida 12:13 a. m. 28 de agosto Texas y zona central de EE.UU. 11:13 p. m. 27 de agosto California 9:13 p. m. 27 de agosto Ciudad de México 10:13 p. m. 27 de agosto Guadalajara 10:13 p. m. 27 de agosto Monterrey 11:13 p. m. 27 de agosto Perú 11:13 p. m. 27 de agosto Colombia 11:13 p. m. 27 de agosto Ecuador continental 11:13 p. m. 27 de agosto Venezuela 12:13 a. m. 28 de agosto Bolivia 12:13 a. m. 28 de agosto Chile continental 12:13 a. m. 28 de agosto Argentina 1:13 a. m. 28 de agosto Uruguay 1:13 a. m. 28 de agosto España peninsular 6:13 a. m. 28 de agosto

Nota: Brasil tiene varias zonas horarias, por lo que la hora del máximo varía según el estado y la ciudad. Además, la posibilidad de observar el máximo depende de que la Luna continúe sobre el horizonte.

Mapa de visibilidad del eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026. Las distintas zonas muestran desde qué regiones podrá observarse cada fase del fenómeno; en algunos lugares, la Luna estará cerca del horizonte durante parte del eclipse. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario dependerá de la zona horaria. Esa diferencia hará que algunos observadores vean el máximo ya durante la madrugada del viernes 28, mientras que otros lo tendrán todavía durante la noche del jueves.

Zona horaria Hora del máximo Eastern Time 12:13 a. m. del 28 de agosto Central Time 11:13 p. m. del 27 de agosto Mountain Time 10:13 p. m. del 27 de agosto Pacific Time 9:13 p. m. del 27 de agosto

En términos de ciudades, Nueva York y Miami tendrán el máximo poco después de la medianoche. En Houston, Dallas, Austin y San Antonio llegará a las 11:13 p. m., mientras que en Los Ángeles y otras zonas de California ocurrirá a las 9:13 p. m.

La diferencia no es menor para la observación. En la costa oeste, el eclipse tendrá su punto culminante durante la noche; en la costa este, en cambio, el máximo coincidirá con los primeros minutos del viernes.

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar en México?

En el centro de México, donde se encuentran la Ciudad de México y Guadalajara, el máximo está previsto alrededor de las 10:13 p. m. del jueves 27 de agosto.

En Monterrey y buena parte del norte del país, la hora será diferente debido a la zona horaria utilizada en esa región.

Ciudad Hora aproximada del máximo CDMX 10:13 p. m. Guadalajara 10:13 p. m. Monterrey 11:13 p. m.

La diferencia entre ciudades mexicanas es uno de los motivos por los que no conviene utilizar una única hora para todo el país. México abarca varias zonas horarias y, en el norte, algunas regiones mantienen horarios distintos durante el verano.

Para el público de la capital, el momento más importante llegará cuando la Luna ya lleve varias horas sobre el horizonte. Eso permitirá seguir la fase parcial antes y después del máximo, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en España?

En España peninsular, el máximo ocurrirá alrededor de las 6:13 a. m. del viernes 28 de agosto, en las últimas horas de la noche.

El horario, sin embargo, plantea una dificultad evidente: el fenómeno coincidirá con la cercanía del amanecer y con el descenso de la Luna hacia el horizonte occidental. Por ello, saber la hora exacta del máximo no significa necesariamente que pueda observarse en las mejores condiciones desde cualquier punto del país.

Un horizonte despejado hacia el oeste será especialmente importante. En algunas zonas, la luz del amanecer podría comenzar a reducir el contraste del cielo cuando el eclipse se encuentre en su tramo final.

Horario del máximo del eclipse lunar en Latinoamérica

Gran parte de Latinoamérica estará situada en una posición favorable para seguir el momento culminante del eclipse. En los países del norte y del oeste de Sudamérica, el máximo ocurrirá antes de la medianoche del jueves 27; más hacia el este, ya será la madrugada del viernes.

País o región Hora aproximada del máximo México, zona central 10:13 p. m. Perú 11:13 p. m. Colombia 11:13 p. m. Ecuador continental 11:13 p. m. Venezuela 12:13 a. m. Bolivia 12:13 a. m. Chile continental 12:13 a. m. Argentina 1:13 a. m. Uruguay 1:13 a. m.

En Perú, Colombia y Ecuador, el máximo llegará a las 11:13 p. m. del jueves. Venezuela, Bolivia y Chile lo tendrán poco después de la medianoche. En Argentina y Uruguay, el punto culminante se producirá ya durante la madrugada.

Para quienes sigan el eclipse desde países que se encuentran más al este, la duración de la noche será un factor favorable. La Luna estará más avanzada en su recorrido hacia el oeste, pero todavía podrá observarse el máximo desde amplias zonas.

¿Qué ocurrirá durante el punto máximo del eclipse?

El máximo será el instante en el que la Luna alcance su mayor penetración en la umbra terrestre, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

Durante ese momento, cerca del 96% del diámetro lunar quedará dentro de la umbra. Una pequeña franja del disco permanecerá fuera de ella, razón por la cual el eclipse no alcanzará la categoría de total.

En el máximo del eclipse del 27 al 28 de agosto de 2026, alrededor del 96% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. La Luna penetrará profundamente en la región más oscura de la sombra sin llegar a quedar completamente cubierta. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La diferencia puede parecer mínima sobre el papel, pero es científicamente importante. En un eclipse total, la Luna completa queda sumergida dentro de la umbra. En este caso, una pequeña parte permanecerá iluminada de manera más directa.

Visualmente, sin embargo, el espectáculo podría ser mucho más llamativo de lo que su clasificación de “parcial” sugiere.

El astrónomo Pat Hartigan, de Rice University, destacó al Houston Chronicle que este eclipse merece especial atención y lo describió como el “espectáculo del verano”. Su valoración se entiende por la profundidad del fenómeno: pocos eclipses parciales acercan tanto a la Luna al límite de una totalidad.

¿Por qué la Luna podría verse roja durante el máximo?

La expresión “Luna de Sangre” suele utilizarse para describir el tono rojizo que puede adoptar la superficie lunar durante un eclipse.

El color no aparece porque la Luna cambie físicamente. Se produce porque la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar. En ese recorrido, la atmósfera dispersa con mayor eficacia las longitudes de onda más cortas y deja pasar parte de la luz rojiza y anaranjada, que se desvía hacia la sombra.

Durante un eclipse total, este proceso puede teñir de rojo prácticamente todo el disco lunar. En el fenómeno de agosto de 2026, la situación será distinta: como el eclipse será parcial, una pequeña porción de la Luna permanecerá fuera de la umbra.

La Luna puede adquirir tonos rojizos o cobrizos durante un eclipse porque parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se filtra y se desvía hacia la superficie lunar. En el eclipse del 27 al 28 de agosto de 2026, gran parte del disco penetrará en la umbra, la región más oscura de la sombra de la Tierra. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Por eso no sería exacto afirmar que toda la Luna se volverá de un rojo intenso. La apariencia dependerá también de las condiciones de la atmósfera terrestre en ese momento.

La NASA anticipa que el disco lunar podría verse notablemente oscurecido, con tonalidades cobrizas o rojizas en las regiones más profundamente cubiertas por la sombra.

¿Se verá el máximo completo desde todos los países?

No. La hora del máximo es la misma para todo el planeta cuando se expresa en tiempo universal, pero la posibilidad de verlo cambia según la ubicación.

Para observarlo es necesario que:

la Luna esté sobre el horizonte;

el eclipse ocurra durante la noche local;

el cielo no esté cubierto por nubes;

el observador tenga una vista despejada.

El eclipse será visible, en alguna de sus fases, desde gran parte de América, Europa, África y otras regiones del planeta, aunque no todos los lugares verán la misma parte del fenómeno.

Ese detalle es particularmente importante para España y otros puntos de Europa occidental, donde el máximo llegará cerca del amanecer. En buena parte del continente americano, en cambio, la fase más profunda ocurrirá durante horas nocturnas.

¿Qué hora conviene tener en cuenta para no perderse el eclipse?

Si el objetivo es ver la parte más impresionante del fenómeno, la referencia principal es el máximo. Pero esperar hasta ese momento sería un error.

Conviene comenzar a observar antes, cuando el borde de la sombra terrestre ya avance sobre la superficie de la Luna. La transformación será gradual y permitirá apreciar cómo la fase parcial gana profundidad.

Para este eclipse, la recomendación práctica es reservar al menos una hora antes y una hora después del máximo.

No será necesario utilizar gafas especiales, a diferencia de lo que ocurre con un eclipse solar. Un eclipse lunar puede observarse directamente a simple vista sin riesgo para los ojos.

Los binoculares o un telescopio pequeño pueden mejorar la experiencia, especialmente para apreciar el límite entre las zonas iluminadas y oscurecidas del disco lunar, pero no son indispensables.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el máximo del eclipse lunar

¿A qué hora será el máximo del eclipse lunar del 27 al 28 de agosto?

El máximo ocurrirá alrededor de las 4:13 a. m. UTC del 28 de agosto de 2026. En buena parte de América todavía será la noche del jueves 27.

¿A qué hora será el máximo en Estados Unidos?

Será aproximadamente a las 12:13 a. m. en la costa este, 11:13 p. m. en la zona central, 10:13 p. m. en Mountain Time y 9:13 p. m. en la costa oeste.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en México?

En la Ciudad de México y Guadalajara será alrededor de las 10:13 p. m. del 27 de agosto. En Monterrey será aproximadamente a las 11:13 p. m.

¿A qué hora será el máximo en Perú y Colombia?

En ambos países, el máximo llegará alrededor de las 11:13 p. m. del jueves 27 de agosto.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en España?

En España peninsular será aproximadamente a las 6:13 a. m. del viernes 28 de agosto, poco antes de que avance la luz del amanecer.

¿Será un eclipse lunar total?

No. Será un eclipse parcial muy profundo, porque cerca del 96% del diámetro lunar quedará dentro de la umbra terrestre durante el máximo.

¿La Luna se verá completamente roja?

No necesariamente. Gran parte de la superficie puede adquirir tonos rojizos o cobrizos, pero una pequeña porción del disco permanecerá fuera de la umbra.