El eclipse lunar total de hoy, 3 de marzo de 2026, será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año para quienes se despierten antes del amanecer en Estados Unidos. Durante casi una hora, la Luna se sumergirá por completo en la sombra de la Tierra y adquirirá ese característico tono rojizo que conocemos como Luna de Sangre.

La fase de totalidad (el momento en que la Luna se ve completamente roja) ocurre entre las 3:04 a.m. y las 4:02 a.m. hora del Pacífico, entre las 5:04 a.m. y las 6:02 a.m. hora Central, y entre las 6:04 a.m. y las 7:02 a.m. hora del Este . Eso significa que gran parte del espectáculo se da en la madrugada, justo antes de la salida del Sol.

Horarios claros para California, Texas y Florida

Para que tu audiencia en California, Texas y Florida no pierda el mejor momento del eclipse, estos son los tramos clave centrados en la Luna de Sangre (totalidad):

Estado / Zona horaria Totalidad comienza Máximo del eclipse (Luna más roja) Totalidad termina Recomendación de observación Ventana rápida para usuarios California (Pacific Time, PT) 3:04 a.m. 3:33 a.m. aprox. 4:02 a.m. La Luna estará relativamente alta antes del amanecer; el tramo entre 3:15 a.m. y 3:45 a.m. es ideal para observarla con calma. Pon el despertador entre 3:00 y 3:45 a.m. Texas (Central Time, CT) 5:04 a.m. 5:33 a.m. aprox. 6:02 a.m. En ciudades como Austin, Dallas o Houston, el eclipse será visible durante toda la totalidad, aunque la Luna bajará hacia el horizonte al amanecer. Mejor ventana entre 5:00 y 5:45 a.m. Florida (Eastern Time, ET) 6:04 a.m. 6:33 a.m. aprox. 7:02 a.m. La Luna se acercará mucho al horizonte y en varias zonas se pondrá aún en fase total, por lo que es clave tener el horizonte oeste bien despejado. Sal a mirar entre 6:00 y 6:45 a.m. con vista al oeste

Si quieres una referencia rápida para usuarios:

California: “pon el despertador entre 3:00 y 3:45 a.m.”

Texas: “mejor ventana entre 5:00 y 5:45 a.m.”

Florida: “sal a mirar entre 6:00 y 6:45 a.m. con vista despejada hacia el oeste”.

Cómo ver la Luna de Sangre EN VIVO EN DIRECTO vía streaming online

No todas las personas podrán salir a mirar el cielo o tendrán condiciones ideales de clima, por eso es importante ofrecer opciones tanto presenciales como online. Para quienes puedan observar al aire libre en California, Texas y Florida, basta con:

Salir a un lugar con buena vista hacia el oeste y la menor cantidad posible de luces artificiales.

Dejar que los ojos se adapten a la oscuridad unos 10–15 minutos antes del máximo.

No se necesitan telescopios ni binoculares, aunque estos ayudan a apreciar mejor los matices de color de la Luna.

Para quienes prefieran verlo EN VIVO por internet, varios medios de ciencia y astronomía han preparado transmisiones en directo del eclipse del 3 de marzo, con cámaras en distintos puntos de EE.UU. y del Pacífico . Estas emisiones suelen iniciar unos 30–45 minutos antes del inicio de la totalidad e incluyen explicaciones en tiempo real sobre por qué la Luna se vuelve roja, cuánto durará y cómo se ve desde distintos husos horarios.

Una recomendación útil para tu audiencia es combinar ambas experiencias: ver la Luna directamente desde su ciudad y, al mismo tiempo, seguir un live en otro dispositivo para entender lo que está ocurriendo desde la perspectiva científica.

¿Por qué la Luna se ve roja durante el eclipse?

Aunque para muchos usuarios el concepto de “Luna de Sangre” suena casi místico, la explicación es completamente física. Durante un eclipse lunar total, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre la superficie lunar. La clave es la atmósfera terrestre:

La luz del Sol que pasa por los bordes de la atmósfera se dispersa; las longitudes de onda azules se desvían más, mientras que las rojizas atraviesan con mayor eficacia.

Esa luz enrojecida se curva y termina iluminando la superficie lunar incluso cuando está totalmente dentro de la sombra de la Tierra, tiñéndola de tonos rojizos y anaranjados.

El resultado es una Luna que puede verse desde un rojo oscuro casi marrón hasta un naranja brillante, según la cantidad de polvo, nubes y partículas presentes en la atmósfera global en ese momento.

Consejos rápidos para el público de California, Texas y Florida

Para optimizar la experiencia de los usuarios en cada estado, ten en cuenta estos consejos accionables:

Planificación del horario

California: ideal para quienes pueden madrugar una hora, observar y luego volver a dormir antes de empezar el día.

Texas: el máximo del eclipse cae muy cerca del amanecer, perfecto para quienes se levantan temprano para trabajar o estudiar.

Florida: conviene salir un poco antes de las 6:00 a.m. y ubicar un punto alto o con vista libre al oeste, ya que la Luna estará muy baja.

Chequeo del clima y aplicaciones

Recomienda a tu audiencia revisar el pronóstico de nubes durante la madrugada, ya que una capa alta puede arruinar la vista del eclipse.

Apps y webs especializadas muestran mapas interactivos con la visibilidad del eclipse por ciudad y la altura de la Luna en cada fase, algo muy útil para usuarios avanzados que quieren planear fotos o timelapses.

Seguridad y equipo

A diferencia de los eclipses de Sol, mirar un eclipse de Luna es totalmente seguro a simple vista, sin filtros ni gafas especiales.

Un trípode sencillo para smartphone ayuda a conseguir fotos más nítidas en la fase de Luna roja, ya que la exposición suele ser más larga.

Con estos horarios claros por estado, explicaciones simples y consejos prácticos adaptados a la madrugada del 3 de marzo, tu contenido ayudará al público de California, Texas y Florida a vivir la Luna de Sangre de 2026 como un evento memorable, ya sea desde el patio de casa o a través de transmisiones en vivo con acompañamiento experto.