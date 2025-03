Este sábado 29 de marzo en todo el territorio español, se podrá ver el eclipse parcial de sol en España, un fenómeno astronómico que podrás observarlo durante 213 minutos, aunque solo durante unos pocos en su punto máximo de ocultación, que es cuando el sol se interpone entre la Luna y la Tierra. Aquí te dejo saber cuáles son las horas exactas en cada región y ciudad de España para que puedas verlo, así como también desde dónde podrás tener una mayor visibilidad .

Cabe señalar que un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, sin embargo, estos no están alineados de forma perfecta. Por esta razón, solo una parte del Sol queda oscurecida por la sombra de la Luna, razón por la que es parcial. Esto se da debido a que la Luna está muy lejos de la Tierra en el momento en el que se produce este fenómeno astronómico.

Conoce el horario y dónde podrás observar en directo el eclipse parcial de sol desde España este sábado 29 de marzo. (Foto: Composición MAG / AFP)

¿A qué hora y dónde ver el eclipse parcial de sol en España?

Aquí te dejo con la hora exacta para cada región de España, así como para sus respectivas ciudades, para que puedas observar el eclipse parcial de sol en dicho país, que se llevará a cabo este sábado 29 de marzo. Cabe señalar que este eclipse parcial solar se podrá ver en todo el territorio español, aunque en el noroeste será en donde habrá un mayor grado de ocultación con un 42% del mismo.

Andalucía

Almería: 11:34 horas

Cádiz: 11:30 horas

Córdoba: 11:32 horas

Granada: 11:33 horas

Huelva: 11:30 horas

Jaén: 11:34 horas

Málaga: 11:32 horas

Sevilla: 11:31 horas

Aragón

Huesca: 11:46 horas

Teruel: 11:42 horas

Zaragoza: 11:45 horas

Asturias

Oviedo: 11:41 horas

Baleares

Palma de Mallorca: 11:50 horas

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: 10:03 horas

Santa Cruz de Tenerife: 10:04 horas

Canatabria

Santander: 11:42 horas

Castilla-La Mancha

Albacete: 11:38 horas

Ciudad Real: 11:36 horas

Cuenca: 11:41 horas

Guadalajara: 11:42 horas

Toledo: 11:39 horas

Castilla y León

Ávila: 11:40 horas

Burgos: 11:43 horas

León: 11:41 horas

Palencia: 11:41 horas

Salamanca: 11:38 horas

Segovia: 11:41 horas

Soria: 11:44 horas

Valladolid: 11:40 horas

Zamora: 11:38 horas

Cataluña

Barcelona: 11:48 horas

Girona: 11:50 horas

Lleida: 11:45 horas

Tarragona: 11:47 horas

Comunidad Valenciana

Alicante: 11:45 horas

Castellón: 11:47 horas

Valencia: 11:46 horas

Extremadura

Badajoz: 11:34 horas

Cáceres: 11:36 horas

Galicia

A Coruña: 11:40 horas

Lugo: 11:40 horas

Ourense: 11:38 horas

Pontevedra: 11:38 horas

La Rioja

Logroño: 11:44 horas

Madrid

Madrid: 11:40 horas

Murcia

Murcia: 11:42 horas

Navarra

Pamplona: 11:44 horas

País Vasco

Bilbao: 11:43 horas

San Sebastián: 11:44 horas

Vitoria: 11:43 horas

Ceuta y Melilla

Ceuta: 11:28 horas

Melilla: 11:32 horas

¿Cómo ver el Eclipse Parcial de Sol en España el 29 de marzo?

Se aconseja no mirar nunca directamente al Sol durante un eclipse solar sin la protección adecuada, ya que esto puede causar daños severos o permanentes en la retina, conocidos como “ceguera solar”. Para una observación segura, es necesario utilizar filtros solares certificados, como gafas para eclipse que cumplan con la normativa ISO 12312-2, lo que garantiza una protección total. Es fundamental que las gafas homologadas para eclipse sean de alta calidad y cumplan con dicho estándar. No se deben usar gafas de sol comunes, ya que no ofrecen la protección necesaria.

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial oscurecerá parcialmente el Sol, proyectando su sombra sobre el hemisferio norte. A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá completamente el Sol desde ninguna ubicación terrestre. Este evento astronómico requiere precauciones visuales: se recomienda el uso de protección ocular certificada o métodos de proyección indirecta para observar el eclipse de forma segura y evitar daños oculares. | Crédito: GEC