Alaska tendrá una oportunidad especial para mirar al cielo este miércoles 12 de agosto: antes del amanecer podrá apreciarse un desfile planetario formado por Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno . El fenómeno no significa que los planetas estén alineados en una fila perfecta en el espacio, sino que, vistos desde la Tierra, aparecerán distribuidos a lo largo de una misma franja aparente del cielo: la eclíptica.

La clave para aprovecharlo será madrugar, elegir un lugar con horizonte despejado hacia el este y evitar fuentes de luz. Marte y Saturno serán los objetivos más sencillos de identificar, mientras que Urano y Neptuno exigirán instrumentos ópticos.

La alineación de seis planetas del 12 de agosto de 2026 reunirá a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno antes del amanecer. (Foto: buradaki/iStock) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver la alineación planetaria en Alaska?

La mejor regla para observar la alineación es comenzar entre 30 y 60 minutos antes del amanecer local. En Alaska, los horarios cambian de forma considerable según la ciudad, por su gran extensión territorial y sus particulares condiciones de luz en agosto.

Para quienes se encuentren en Anchorage, la salida del Sol está prevista alrededor de las 5:59 a. m., hora de Alaska (AKDT). Por ello, la ventana más recomendable para intentar ver el desfile planetario irá, aproximadamente, desde las 4:59 hasta las 5:29 a. m..starwalk+1

En Fairbanks, donde el Sol sale cerca de las 5:24 a. m., conviene mirar al cielo entre las 4:24 y las 4:54 a. m.. El amanecer llega antes que en Anchorage, por lo que conviene tener listo el equipo y llegar al punto de observación con anticipación.timeanddate+1

Ciudad de Alaska Amanecer estimado, 12 de agosto Ventana recomendada para observar Anchorage 5:59 a. m. AKDT 4:59–5:29 a. m. Fairbanks 5:24 a. m. AKDT 4:24–4:54 a. m.

Estos horarios son una guía práctica. La visibilidad real dependerá de las nubes, la bruma, el relieve y la contaminación lumínica del lugar desde el que se observe.

¿Dónde mirar para encontrar los seis planetas?

En Alaska, hay que dirigir la vista al horizonte este antes del amanecer . Desde ese punto, la alineación se extenderá progresivamente hacia zonas más elevadas del cielo y hacia el suroeste, siguiendo el recorrido aparente del Sol y los planetas.

No hace falta buscar una línea recta perfecta. El mejor método es ubicar primero el punto más bajo del horizonte oriental, donde se encontrarán Mercurio y Júpiter, aunque ambos competirán con el resplandor creciente del alba. Después, hay que recorrer el cielo hacia arriba para localizar los demás cuerpos.

Los espacios recomendables son miradores con vista abierta, áreas costeras, zonas rurales, parques alejados de iluminación intensa o carreteras con una vista segura hacia el este. En Anchorage, los sectores con menos luces urbanas y sin montañas bloqueando el horizonte serán preferibles. En Fairbanks, las áreas abiertas fuera del núcleo urbano pueden ofrecer mejores condiciones.

Qué planetas se verán y cuáles requieren equipo

Los seis protagonistas del desfile son Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, no todos tendrán la misma facilidad de observación.

Planeta Dificultad de observación en Alaska Recomendación Marte Fácil Visible a simple vista si el cielo está despejado Saturno Fácil Uno de los planetas más accesibles de la madrugada Mercurio Difícil Horizonte este totalmente libre y sin nubes Júpiter Muy difícil Estará muy bajo y cerca de la claridad del amanecer Urano Difícil Requiere binoculares y saber su ubicación exacta Neptuno Muy difícil Requiere telescopio

Marte y Saturno son los objetivos más realistas para el público general. Mercurio podría dejarse ver durante pocos minutos, mientras que Júpiter estará todavía más bajo sobre el horizonte. Urano necesita binoculares, y Neptuno, por su brillo débil, requiere telescopio.

Consejos para ver el desfile planetario hoy

El factor decisivo será llegar temprano. Lo ideal es estar instalado al menos 15 minutos antes de que comience la ventana recomendada, permitiendo que la vista se adapte a la oscuridad y que el observador revise el horizonte sin prisas.

También ayuda llevar binoculares, una aplicación astronómica para reconocer posiciones y ropa de abrigo, incluso si se observa desde el interior o sur de Alaska. No uses telescopios ni binoculares cuando el Sol ya esté saliendo o haya aparecido: mirar accidentalmente al Sol a través de instrumentos ópticos puede provocar lesiones oculares graves.

La Luna nueva del 12 de agosto favorece la observación, pues habrá poca o ninguna interferencia de luz lunar durante la madrugada. Además de la alineación, Alaska vivirá ese día un eclipse solar parcial, con cobertura especialmente notable en Fairbanks y Anchorage, aunque se trata de un fenómeno diferente que ocurrirá más tarde.science.nasa+1

Un espectáculo para madrugadores

La alineación de seis planetas de hoy será una experiencia especialmente atractiva para quienes disfrutan de la astronomía desde Alaska. No todos los integrantes del desfile serán visibles a simple vista, pero identificar Marte y Saturno antes del amanecer ya permitirá seguir una configuración celeste poco habitual.

El plan es sencillo: despierta temprano, busca un horizonte oriental despejado, mira antes de que el cielo se ilumine y no esperes una línea perfecta. El atractivo está en reconocer cómo seis mundos del sistema solar comparten, por unas horas, la misma ruta visual sobre el cielo de Alaska.