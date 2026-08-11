California tendrá una cita especial con el cielo antes del amanecer de este miércoles 12 de agosto: una alineación aparente de seis planetas . Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno compartirán una amplia franja del firmamento, en un fenómeno conocido como “desfile planetario”. Eso sí: no todos podrán verse a simple vista y la planificación será clave para aprovechar la corta ventana de observación.

Desde Los Ángeles, la mejor oportunidad será aproximadamente entre las 5:28 a. m. y las 5:46 a. m., hora del Pacífico. El Sol saldrá cerca de las 6:12 a. m., por lo que conviene llegar al punto de observación con anticipación y buscar un horizonte este completamente libre de obstáculos.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy, 12 de agosto, en Illinois: dónde mirar, qué planetas serán visibles y los mejores consejos. (Foto: IA / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver la alineación de planetas en California?

El momento más recomendado para observar la alineación de seis planetas será entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol. En el sur de California, la ventana práctica se concentrará poco antes del inicio del crepúsculo civil, cuando Mercurio ya habrá ganado algo de altura , pero el cielo todavía conservará suficiente oscuridad para identificar otros cuerpos celestes.

En Los Ángeles, Griffith Observatory calcula que el amanecer del 12 de agosto será a las 6:13 a. m. y el crepúsculo civil comenzará a las 5:46 a. m. Por ello, el tramo entre las 5:28 a. m. y las 5:46 a. m. ofrece el equilibrio más favorable para intentar localizar a Mercurio y al difícil Júpiter, ambos muy cerca del horizonte

Si estás en San Diego, Santa Bárbara, Sacramento o San Francisco, usa esa misma referencia: revisa la hora local del amanecer y empieza a mirar, como mínimo, media hora antes. La visibilidad puede variar por la neblina costera, la contaminación lumínica y, sobre todo, por edificios, árboles o montañas que tapen el este.

Referencia para California Hora local del Pacífico Inicio sugerido de observación en Los Ángeles 5:28 a. m. Fin de la ventana más favorable 5:46 a. m. Inicio del crepúsculo civil 5:46 a. m. Salida del Sol en Los Ángeles 6:13 a. m. Regla útil para otras ciudades californianas 30 a 60 minutos antes del amanecer

¿Dónde mirar para ver los seis planetas?

La clave es ubicar primero el este, que será la zona más importante del amanecer. Allí aparecerán Mercurio y Júpiter, los dos planetas más bajos y complejos de detectar. Desde ese punto, la alineación se extenderá como un arco amplio hacia el suroeste: Marte estará más alto; Urano y Saturno seguirán el recorrido; mientras Neptuno se ubicará cerca de la región donde se observa Saturno.

No esperes una línea recta perfecta, como suele mostrarse en algunas ilustraciones virales. La alineación será una disposición visual sobre la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el cielo. NASA explica que estos mundos parecen formar un arco porque los observamos desde dentro del plano relativamente plano en el que orbitan alrededor del Sol.

Para mejorar las posibilidades de observación en California, elige espacios seguros y con vista despejada al este:

Una playa o malecón con horizonte marino abierto, siempre que no haya capa de niebla.

Una colina, mirador o zona elevada sin edificios delante.

Un parque amplio o campo abierto, lejos de luminarias intensas.

Una terraza o balcón alto con visión directa hacia el este.

Evita cañones, zonas arboladas y calles rodeadas de edificios. Para este fenómeno, una buena vista baja hacia el horizonte vale más que un lugar muy oscuro sin salida visual hacia el amanecer.

¿Qué planetas se verán a simple vista?

Aunque se hable de una alineación de seis planetas, la experiencia real será distinta para cada observador. Marte y Saturno serán los objetivos más accesibles sin instrumentos. Mercurio tendrá opciones de verse si el horizonte oriental está limpio. Júpiter, pese a su brillo habitual, estará extremadamente bajo y competirá con la luz del alba.

Planeta Cómo buscarlo Equipo recomendado Saturno Punto brillante y estable, hacia el suroeste A simple vista Marte Luz con tono rojizo o anaranjado, más alto en el cielo A simple vista Mercurio Muy bajo hacia el este antes del amanecer A simple vista; prismáticos con precaución Júpiter Muy brillante, pero pegado al horizonte oriental A simple vista, difícil Urano Punto tenue cerca de estrellas poco brillantes Prismáticos Neptuno Objeto muy débil, cercano a Saturno en la zona del cielo Telescopio

La alineación de seis planetas del 12 de agosto de 2026 reunirá a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno antes del amanecer. (Foto: buradaki/iStock) / Jairo Rúa

Cómo prepararte para observar el fenómeno

Llega al lugar elegido unos 20 minutos antes de la hora recomendada. Dale tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad, evita mirar la pantalla del celular con brillo alto y utiliza una aplicación de mapa celeste para confirmar las posiciones desde tu ubicación exacta.

Una estrategia simple es comenzar por Saturno y Marte, los más fáciles de reconocer. Después busca Mercurio cerca del este y, si las condiciones son excelentes, intenta localizar Júpiter debajo o muy cerca de esa zona. Deja Urano y Neptuno para una observación con prismáticos o telescopio.

Nunca apuntes prismáticos, telescopio ni cámara con zoom hacia el Sol o cerca de su posición cuando ya esté saliendo. La alineación es una oportunidad atractiva, pero no será un evento de un solo minuto: si las nubes frustran la observación del 12 de agosto, los planetas seguirán apareciendo antes del amanecer en las mañanas cercanas, aunque con una disposición ligeramente distinta.