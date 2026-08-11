Florida tendrá una oportunidad especial para mirar al cielo antes del amanecer de este miércoles 12 de agosto: un desfile planetario con Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno . La clave será madrugar, buscar un horizonte libre hacia el este y no esperar una fila perfecta de planetas.

¿A qué hora ver la alineación de seis planetas en Florida?

La mejor ventana general para intentar observar la alineación en Florida será entre las 5:30 a. m. y las 6:30 a. m. (hora local EDT) , antes de que la luz del amanecer reduzca la visibilidad de los objetos más tenues. La hora ideal cambia ligeramente según la ciudad y, sobre todo, según qué planeta se quiera encontrar.

En Miami, el Sol saldrá aproximadamente a las 6:53 a. m.; el crepúsculo civil —cuando el cielo comienza a aclarar notablemente— empieza hacia las 6:29 a. m . En Orlando, la salida del Sol también está prevista para las 6:53 a. m., con inicio del crepúsculo civil a las 6:28 a. m.

Por ello, una estrategia práctica es llegar al punto de observación entre 5:15 y 5:30 a. m. Así habrá tiempo para reconocer Saturno y Marte con el cielo aún oscuro, e intentar localizar a Urano y Neptuno con instrumentos. Mercurio y Júpiter estarán muy bajos sobre el horizonte oriental y se buscarán más cerca del amanecer, aproximadamente entre las 6:15 y 6:40 a. m., siempre que el horizonte esté totalmente despejado.

Zona de Florida Hora recomendada Salida del Sol Mejor objetivo Miami y sur de Florida 5:30 a. m.–6:30 a. m. 6:53 a. m. Mercurio y Júpiter sobre el este Orlando y Florida central 5:30 a. m.–6:25 a. m. 6:53 a. m. Marte y Saturno; luego Mercurio Costas este y oeste Desde 5:30 a. m. Cerca de 6:50 a. m.–7:00 a. m. Vista amplia y sin obstáculos

Revisa la hora ideal, hacia dónde mirar y qué planetas podrás observar en la alineación planetaria en diferentes partes de California este miércoles 12 de agosto. (Foto: iStock / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Dónde mirar para encontrar los planetas?

El punto de partida es el horizonte oriental, es decir, la dirección por donde sale el Sol. Allí estarán Mercurio y Júpiter, aunque serán los objetivos más complicados porque aparecerán muy bajos y el resplandor del amanecer puede ocultarlos.

Desde el este, la alineación se extenderá en un arco amplio por la eclíptica —la ruta aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas— hasta el sector suroeste del cielo. Marte se verá más alto, con su característico tono rojizo o anaranjado; Saturno, en cambio, destacará por un brillo más estable y amarillento.

En Florida, los mejores puntos son aquellos que permitan ver el este sin edificios altos, árboles, puentes, torres ni neblina sobre el horizonte. Las playas y malecones pueden ofrecer una ventaja natural, especialmente en la costa atlántica. También sirven parques abiertos, miradores, azoteas autorizadas o balcones con una panorámica limpia hacia el amanecer.

No es necesario alejarse por completo de la ciudad para ver Marte o Saturno. Sin embargo, para intentar observar Urano y Neptuno sí conviene reducir al máximo la contaminación lumínica.

¿Qué planetas se podrán ver a simple vista?

La alineación reúne seis planetas: Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Pero “seis planetas alineados” no significa que los seis sean fáciles de detectar sin ayuda óptica.

Marte y Saturno serán los más accesibles a simple vista. Mercurio puede aparecer si el horizonte oriental está despejado y se observa en el momento adecuado. Júpiter, pese a ser muy brillante, estará extremadamente bajo y puede perderse entre la bruma o la claridad previa a la salida del Sol.

Urano requerirá prismáticos en la mayoría de los casos, mientras que Neptuno necesitará un telescopio. NASA advierte que las alineaciones que incluyen a estos dos planetas distantes no deben interpretarse como un espectáculo de seis objetos visibles sin instrumentos.

Planeta ¿Se verá sin instrumentos? Cómo reconocerlo Saturno Sí, con facilidad Luz estable, de aspecto amarillento Marte Sí Punto rojizo o anaranjado Mercurio Posible, pero difícil Muy bajo hacia el este Júpiter Posible, pero muy difícil Brillante y bajo, cerca del amanecer Urano No en condiciones normales Prismáticos y app astronómica Neptuno No Telescopio y mapa celeste

La alineación de seis planetas del 12 de agosto de 2026 reunirá a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno antes del amanecer. (Foto: buradaki/iStock) / Jairo Rúa

Consejos para observar la alineación sin errores

Lleva una aplicación de mapa celeste para confirmar la posición de cada planeta desde tu ubicación exacta. Esto ayudará a no confundirlos con estrellas, aviones o satélites. También es recomendable usar ropa ligera, repelente de mosquitos y revisar el pronóstico local de nubosidad antes de salir.

Si llevarás prismáticos o telescopio, realiza la observación con anticipación y deja de usar instrumentos ópticos antes de que salga el Sol. Nunca apuntes prismáticos, cámaras con zoom ni telescopios cerca del astro rey: puede producir lesiones oculares graves.

No te frustres si no logras ver los seis planetas. La experiencia realista en Florida será identificar a Marte y Saturno, intentar sumar Mercurio y, con buenas condiciones, buscar a Júpiter. Urano y Neptuno son un desafío adicional para aficionados con equipo.

¿Será una línea recta perfecta en el cielo?

No. El término “alineación planetaria” o “desfile de planetas” describe cómo varios planetas parecen reunirse en una misma franja del cielo desde la perspectiva terrestre. No estarán formando una línea recta perfecta ni estarán alineados físicamente en el espacio.

Este efecto se produce porque los planetas orbitan alrededor del Sol en planos relativamente similares. Por eso, vistos desde la Tierra, parecen recorrer una trayectoria común: la eclíptica. El 12 de agosto es la fecha principal del fenómeno en Estados Unidos, aunque las mañanas del 11 y 13 de agosto también ofrecen una alternativa si las nubes impiden observarlo hoy.