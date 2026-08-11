La alineación de seis planetas podrá observarse en Illinois durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto, antes de que salga el Sol. El mejor momento para intentarlo en el área de Chicago será aproximadamente entre las 5:00 a. m. y 5:25 a. m. (hora CDT) , siempre desde un sitio con horizonte despejado hacia el este.

¿A qué hora ver la alineación de planetas hoy?

Para quienes estén en Chicago y el noreste de Illinois, el amanecer está previsto cerca de las 5:55 a. m. este 12 de agosto . La recomendación astronómica es buscar el desfile planetario entre 30 y 60 minutos antes de la salida del Sol, cuando los planetas todavía están sobre el horizonte, pero el cielo ya comienza a aclarar.

En términos prácticos, conviene llegar al lugar elegido desde las 4:50 a. m. y tener todo listo. La ventana más útil estará alrededor de las 5:10 a. m., aunque Mercurio y Júpiter, muy bajos y cercanos al resplandor solar, podrían resultar difíciles de distinguir conforme avance el amanecer.

Referencia para Illinois Hora local (CDT) Qué hacer Inicio recomendable de observación 4:50 a. m. Ubicarse, dejar que los ojos se adapten y localizar el horizonte Mejor ventana estimada 5:00 a. m. a 5:25 a. m. Buscar los planetas antes de que aumente la luz del amanecer Salida del Sol en Chicago 5:55 a. m. Finalizar la observación planetaria y evitar mirar hacia el Sol Hora límite segura Antes de las 5:55 a. m. No usar binoculares o telescopio cerca del Sol sin filtro solar certificado

El horario puede variar algunos minutos según la ciudad. En el centro y el oeste de Illinois el Sol sale algo más tarde que en Chicago, por lo que la regla clave es sencilla: observa entre media hora y una hora antes del amanecer local.

La alineación de seis planetas del 12 de agosto de 2026 reunirá a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno antes del amanecer. (Foto: buradaki/iStock) / Jairo Rúa

¿Dónde mirar para encontrar los seis planetas?

La dirección esencial es el este, exactamente por donde aparece el Sol. La alineación no se verá como una fila compacta ni como seis luces idénticas: los planetas se repartirán a lo largo de un arco amplio del cielo, desde el horizonte oriental y hacia zonas más altas del firmamento.

En Illinois, el mejor punto de observación será cualquier espacio legal, seguro y abierto que no tenga edificios, árboles, colinas o luces intensas bloqueando la vista hacia el este. En Chicago, las áreas cercanas a la orilla del lago Míchigan ofrecen una ventaja clara: el agua crea un horizonte amplio y sin obstáculos en dirección al amanecer.

Tipo de lugar en Illinois Ventaja principal Recomendación Orilla del lago Míchigan Horizonte oriental muy abierto Elegir un acceso público y permitido, lejos de luces directas Parque o campo abierto Menos edificios y árboles Verificar horarios de ingreso y seguridad Azotea o terraza autorizada Vista elevada sobre el entorno urbano Evitar luces interiores y barandas que bloqueen el horizonte Zona rural Menor contaminación lumínica Llevar linterna con luz roja y revisar el pronóstico del tiempo

¿Qué seis planetas participan?

El fenómeno reúne a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Desde la Tierra, estos mundos parecerán ocupar una misma franja del cielo matutino, un efecto de perspectiva relacionado con la eclíptica, la ruta aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el firmamento.wired+1

Esto no significa que los planetas estén formando una línea real en el espacio ni que estén cerca entre sí. Es una alineación visual: desde nuestra posición terrestre, sus ubicaciones aparentes coinciden en una zona del cielo.

Marte y Saturno serán los objetivos más sencillos a simple vista. Mercurio podría ser visible muy bajo sobre el horizonte si el cielo está despejado, mientras que Júpiter competirá con la luz creciente del amanecer. Para Urano harán falta binoculares, y Neptuno requerirá preferentemente un telescopio y una aplicación o carta celeste para identificarlo con precisión.

Cómo ver el fenómeno sin perderse

La experiencia mejora si se sigue un orden. Primero, localiza Saturno y Marte, que son los candidatos más accesibles. Después, recorre visualmente la franja hacia el horizonte este para buscar Mercurio y Júpiter. Finalmente, usa binoculares para intentar Urano; Neptuno será el desafío para observadores con telescopio.

Una aplicación de mapas celestes configurada con la ubicación exacta en Illinois puede ayudar a confirmar qué punto luminoso corresponde a cada planeta. Aun así, no dependas solo de la pantalla: baja el brillo del móvil para conservar la adaptación de tus ojos a la oscuridad.

El cielo despejado será decisivo. Una capa de nubes bajas en el este, neblina sobre el lago o contaminación lumínica urbana puede ocultar sobre todo a Mercurio y Júpiter. Si el amanecer del 12 no ofrece buenas condiciones, vale la pena mirar también antes del alba del 13 de agosto, aunque la fecha central del evento es hoy.

Revisa horarios para Anchorage y Fairbanks, dónde mirar y qué planetas se verán este miércoles 12 de agosto en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Gemini AI / Composición Mag) / Jairo Rúa

Precaución: el Sol cambia las reglas

La observación debe terminar antes de que el Sol aparezca. Nunca apuntes binoculares, cámara o telescopio hacia el Sol sin un filtro solar diseñado específicamente para ese instrumento: la concentración de luz puede causar lesiones oculares graves e inmediatas.

La clave para disfrutar esta alineación desde Illinois es madrugar, mirar hacia el este y tener expectativas realistas. Aunque los seis planetas participan en el evento, no todos tendrán la misma facilidad de observación; ver Marte y Saturno ya será una excelente recompensa, mientras que identificar Urano y Neptuno convertirá la salida en una auténtica sesión de astronomía amateur.