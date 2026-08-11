La alineación de seis planetas podrá observarse en Nueva York durante una breve franja antes del amanecer de este 12 de agosto. El momento más recomendable será entre las 5:18 a. m. y las 5:34 a. m. (hora local) , siempre que el horizonte oriental esté despejado y el cielo permita distinguir los astros.

No se trata de una fila perfecta de planetas en el espacio, sino de un “desfile planetario” aparente: desde la Tierra, Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno se repartirán a lo largo de una misma zona del cielo matutino. Será una oportunidad especial para madrugadores, aficionados a la astronomía y familias que quieran empezar el día mirando hacia arriba.

Revisa la hora ideal, hacia dónde mirar y qué planetas podrás observar en la alineación planetaria en diferentes partes de California este miércoles 12 de agosto. (Foto: iStock / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora ver la alineación de planetas?

En Nueva York, el Sol saldrá aproximadamente a las 6:03 a. m., por lo que la ventana para intentar apreciar los seis planetas juntos será muy corta: unos 16 minutos, entre las 5:18 a. m. y las 5:34 a. m .

La recomendación práctica es llegar al punto de observación desde las 5:00 a. m. Así tendrás tiempo para adaptarte a la oscuridad, encontrar un sitio sin edificios al frente y ubicar los primeros planetas antes de que la luz del amanecer reduzca el contraste del cielo.

Momento clave Hora en Nueva York Qué hacer Llegada recomendada 5:00 a. m. Instalarse y buscar un horizonte libre Inicio de la mejor ventana 5:18 a. m. Mirar hacia el este y localizar los planetas más brillantes Fin aproximado de la ventana 5:34 a. m. Intentar observar Mercurio, Urano y Neptuno con ayuda óptica Amanecer 6:03 a. m. La claridad solar dificultará la observación

¿Hacia dónde mirar desde Nueva York?

Para ver la alineación de seis planetas hoy, debes mirar inicialmente hacia el horizonte este, el punto por donde saldrá el Sol. Desde allí, el desfile de planetas se extenderá en un arco amplio hacia otras zonas del firmamento, siguiendo aproximadamente la eclíptica, la ruta aparente que recorren el Sol, la Luna y los planetas en el cielo.

El mayor obstáculo en Nueva York será el paisaje urbano. Los edificios altos, puentes, azoteas cercanas y árboles pueden bloquear los planetas que aparezcan más bajos, especialmente Mercurio y Júpiter. Por eso, el sitio ideal no es necesariamente el más alto, sino aquel que ofrezca una vista abierta hacia el este-sureste.

Evita observar desde calles encajonadas entre edificios. Una ubicación con iluminación pública moderada y una vista despejada será mucho más útil que un punto muy céntrico, pero rodeado de rascacielos.

¿Qué seis planetas estarán alineados?

Los protagonistas serán Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. No todos tendrán el mismo brillo ni podrán detectarse con el mismo instrumento: Marte y Saturno estarán entre los objetivos más accesibles a simple vista bajo buenas condiciones, mientras que Urano requerirá binoculares y Neptuno, por su baja luminosidad, será un objetivo para telescopio.

Planeta Cómo reconocerlo Instrumento recomendado Mercurio Bajo, cerca del amanecer; difícil por la luz creciente A simple vista, con horizonte muy despejado Júpiter Muy brillante en el cielo previo al alba A simple vista Marte Tonalidad anaranjada o rojiza A simple vista Saturno Brillo estable, de tono amarillento A simple vista Urano Débil, similar a una estrella tenue Binoculares Neptuno Extremadamente tenue Telescopio

Revisa horarios para Anchorage y Fairbanks, dónde mirar y qué planetas se verán este miércoles 12 de agosto en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Gemini AI / Composición Mag) / Jairo Rúa

Mejores lugares para observar en Nueva York

Busca espacios públicos con exposición al río o al horizonte oriental. En Manhattan, las áreas próximas al East River pueden funcionar mejor que las avenidas interiores; por ejemplo, John V. Lindsay East River Park se extiende entre Montgomery Street y East 12th Street junto al FDR Drive.

También son alternativas razonables los paseos costeros de Brooklyn y Queens, siempre que estén abiertos, sean seguros y cuenten con un frente despejado hacia el este. Antes de salir, revisa las normas de acceso del parque elegido y evita entrar a zonas restringidas o cerradas durante la madrugada.

La ubicación exacta dependerá de tu barrio. La regla es simple: prioriza una vista amplia hacia el este, con pocos obstáculos visuales y sin luces directas apuntando a tus ojos.

Consejos para no perderte el fenómeno

Lleva binoculares si quieres intentar observar Urano; para Neptuno, un telescopio será prácticamente indispensable. También conviene usar una linterna con luz roja para no perder adaptación nocturna, ropa ligera para la humedad matinal y una batería externa para el celular.

Revisa el cielo antes de salir: las nubes bajas sobre el horizonte pueden impedir la observación incluso si el resto de la ciudad parece despejada. Asimismo, nunca apuntes binoculares o telescopios cerca del Sol cuando ya haya amanecido, pues hacerlo sin filtros solares certificados puede provocar lesiones oculares graves.

La clave será madrugar, mirar al este y tener paciencia. Aunque la alineación no formará una línea geométrica perfecta, ver varios planetas reunidos en el cielo de Nueva York antes del amanecer será un espectáculo poco habitual y memorable.