La alineación de seis planetas podrá intentarse observar este miércoles 12 de agosto desde Texas durante la madrugada, justo antes de la salida del Sol. La mejor estrategia es buscar un lugar abierto con vista despejada hacia el este y comenzar la observación entre 30 y 60 minutos antes del amanecer local.

¿A qué hora ver la alineación de planetas en Texas?

La ventana de observación será breve porque Mercurio, Júpiter y Marte aparecerán muy bajos sobre el horizonte oriental y perderán contraste conforme aumente la luz del amanecer. En Austin, por ejemplo, el Sol saldrá a las 6:56 a. m. del 12 de agosto, por lo que conviene estar preparado desde aproximadamente las 5:55 a. m. y priorizar el tramo entre las 6:05 y 6:30 a. m., hora local CDT .

El horario exacto cambia según la ciudad. Texas es un estado extenso y la diferencia de minutos en la salida del Sol puede definir si se logra distinguir a los planetas cercanos al horizonte o si ya quedan ocultos por el resplandor solar.

Ciudad de Texas Hora recomendada de observación* Dirección principal El Paso 5:35 a. m. a 6:10 a. m. MDT Horizonte este Midland / Odessa 5:50 a. m. a 6:25 a. m. CDT Este y sureste Austin / San Antonio 5:55 a. m. a 6:30 a. m. CDT Este Dallas–Fort Worth 5:50 a. m. a 6:25 a. m. CDT Este Houston 5:50 a. m. a 6:25 a. m. CDT Este y sureste

*Horario práctico aproximado. Es recomendable verificar el amanecer de la localidad y observar al menos media hora antes de ese momento.

Revisa la hora ideal, hacia dónde mirar y qué planetas podrás observar en la alineación planetaria en diferentes partes de California este miércoles 12 de agosto. (Foto: iStock / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué seis planetas participan este 12 de agosto?

El desfile planetario reúne a Mercurio, Júpiter, Marte, Saturno, Urano y Neptuno. La oportunidad se concentra en las horas previas al amanecer del 12 de agosto, una fecha destacada para observadores del hemisferio norte.

Sin embargo, ver seis planetas no significa que los seis sean fáciles de identificar a simple vista. Mercurio estará bajo y muy cerca del brillo del amanecer; Júpiter y Marte también requerirán una vista limpia del horizonte. Saturno será uno de los objetivos más sencillos de reconocer por su brillo más estable, mientras que Urano y Neptuno exigirán apoyo óptico.

Planeta ¿Puede verse a simple vista? Qué necesitas Mercurio Posible, pero difícil Horizonte este totalmente despejado Júpiter Posible en buenas condiciones Vista despejada y cielo aún oscuro Marte Posible, aunque tenue Buscar un punto rojizo discreto Saturno Sí, más accesible Observación directa o binoculares Urano No de forma fiable Binoculares potentes o telescopio Neptuno No Telescopio y mapa celeste o app

¿Dónde ver la alineación de planetas en Texas?

El mejor sitio no es necesariamente el más famoso, sino el que tenga menos contaminación lumínica y un horizonte oriental sin edificios, montañas, árboles altos ni cables. Una azotea segura, un parque elevado, un mirador fuera de la ciudad o una zona rural pueden funcionar mejor que una calle urbana.

En Austin, las áreas con vistas abiertas al este fuera del núcleo iluminado de la ciudad ofrecen una mejor experiencia que el centro. En Dallas, Houston y San Antonio, alejarse de los sectores comerciales y residenciales densos hará una diferencia importante. La Luna nueva del 12 de agosto favorece un cielo más oscuro, una condición útil para detectar objetos tenues y, más tarde, observar el pico de las Perseidas.

No es necesario viajar largas distancias si el clima es favorable y se cuenta con un horizonte despejado. Antes de salir, revisa la nubosidad de tu zona: una capa baja de nubes en el este puede bloquear por completo a Mercurio y Júpiter, incluso si el resto del cielo luce limpio.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy, 12 de agosto, en Illinois: dónde mirar, qué planetas serán visibles y los mejores consejos. (Foto: IA / Composición Mag) / Jairo Rúa

Cómo observar la alineación de 6 planetas sin perder el momento

Llega al punto de observación al menos 20 minutos antes de la hora recomendada. Dale tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad y evita mirar pantallas con brillo alto. Una aplicación de mapa celeste puede ayudarte a ubicar cada planeta sobre la eclíptica, pero úsala con el modo nocturno activado.

Los binoculares pueden facilitar la búsqueda de objetos débiles, aunque no deben apuntarse hacia el Sol. Suspende la observación óptica antes de que el amanecer sea intenso: mirar cerca del Sol con binoculares o telescopio sin filtros solares certificados puede causar lesiones oculares graves.

La clave será mirar hacia el este antes de que despunte el día, identificar primero los puntos más brillantes y luego recorrer lentamente la franja del cielo hacia el sur. La experiencia no consistirá en ver seis astros gigantes alineados como una fila perfecta, sino en reconocer una rara concentración visual de mundos del Sistema Solar en una misma madrugada.