La misión Artemis II de la NASA continúa avanzando y sus astronautas están a punto de alcanzar un momento histórico: llegar al lado oculto de la Luna. Se espera que esto ocurra el lunes 6 de abril, marcando el punto más lejano al que han viajado humanos en el espacio. Desde su lanzamiento el miércoles, la agencia espacial informa que todo progresa de forma positiva. A bordo de la nave Orion viajan tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, quienes además podrían romper el récord de distancia máxima desde la Tierra justo cuando se produzca un eclipse solar total.

Uno de los tripulantes, el piloto Victor Glover, describió cómo cambia la perspectiva a medida que se alejan del planeta. “La Tierra se ve bastante pequeña, y la Luna definitivamente se está haciendo más grande”, comentó tras una maniobra clave que permitió a la nave salir de la órbita terrestre.

Esta misión marca el regreso de los vuelos tripulados hacia la Luna después de más de 50 años, retomando el camino que dejó el programa Apolo en 1972. Además de su valor histórico, Artemis II ya está enviando imágenes y datos importantes para futuras exploraciones.

Sin embargo, no todo ha sido perfecto. Los astronautas tuvieron problemas con uno de los sistemas más básicos de la nave: el baño. El inodoro de la cápsula Orion presentó fallas desde el despegue, obligando a la tripulación a usar bolsas de respaldo para recolectar la orina.

La tripulación ha enfrentado problemas técnicos, como fallas en el sistema del baño de la nave. (Foto: @NASA / Instagram)

Según los ingenieros, el problema podría estar relacionado con hielo que bloquea el sistema de desecho. Aunque el inodoro sigue funcionando parcialmente, la situación generó incomodidades, algo que, según la NASA, no es inusual en misiones espaciales.

A pesar de estos inconvenientes, el equipo mantiene un buen ánimo. El comandante Reid Wiseman compartió un momento personal que vivió durante la misión.

“La moral es alta a bordo”, dijo al iniciar la jornada tras hablar con sus hijas desde el espacio. “Estamos aquí arriba, estamos tan lejos, y por un momento, me reuní con mi pequeña familia”, contó en una conferencia en vivo. “Fue simplemente el mejor momento de toda mi vida”, agregó.

Durante el viaje, la tripulación también pudo observar impresionantes formaciones lunares, como la cuenca Orientale, una enorme estructura que recuerda a un blanco de tiro.

A pesar de los inconvenientes, el equipo mantiene alto el ánimo y continúa con el objetivo de preparar el camino para futuras misiones lunares. (Foto: @NASA / Instagram)

La astronauta Christina Koch destacó la importancia de este momento. “Es muy distintiva y ningún ojo humano había visto este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo”, señaló.

En los próximos días, la nave entrará en una zona donde la gravedad de la Luna dominará sobre la de la Tierra.

Si todo sigue según lo previsto, los astronautas completarán un sobrevuelo de varias horas alrededor del satélite, logrando vistas únicas de su cara oculta y avanzando en el objetivo de futuras misiones que buscan establecer una presencia humana permanente en la Luna.

El retorno del hombre a la Luna: todo sobre el despegue y la ruta de Artemis II

La misión Artemis II despegó con éxito el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. La misión tendrá una duración aproximada de 10 días, durante los cuales la tripulación viajará a bordo de la cápsula Orion impulsada por el cohete SLS. Esta es la primera misión tripulada que se dirige a la Luna en más de 50 años, marcando un hito en la exploración espacial moderna.

El objetivo principal de la misión es probar todos los sistemas de soporte vital y navegación con humanos a bordo antes de intentar un alunizaje en futuras misiones.

La nave realizará una trayectoria de “retorno libre”, rodeando la cara oculta de la Luna sin entrar en su órbita baja, para luego ser atraída naturalmente por la gravedad terrestre. Se espera que la cápsula regrese a la Tierra el 10 de abril de 2026, realizando un amerizaje en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, California.

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