Los científicos han puesto máxima atención al firmamento ante el paso del asteroide 2026 JH2, considerada como una roca espacial. Aunque se trata de un hecho llamativo para los seguidores del espacio, existe preocupación entre los especialistas, ya que realizará su máximo acercamiento a la Tierra este lunes 18 de mayo. Ante ello, ¿existe riesgo de impacto? La NASA ya se pronunció al respecto. Para acceder a la respuesta, es necesario leer esta nota.

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Para brindarte un contexto, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA (CNEOS, por sus siglas en inglés) advirtió el paso de un asteroide cerca de la Tierra para estos días; se refería al 2026 JH2.

Este cuerpo rocoso posee un diámetro estimado de entre 15 y 34 metros; además, registrará una distancia mínima de 0,00061 unidades astronómicas (ua) medidas al centro de nuestro planeta.

Entonces, la NASA, mediante los CNEOS, clasifica como “objetos cercanos a la Tierra” a todos los asteroides y cometas cuya trayectoria los aproxime a una distancia menor de 120 millones de millas del Sol.

Este cuerpo rocoso posee un diámetro entre 14 y 35 metros. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿El asteroide 2026 JH2 impactará en el planeta Tierra este 18 de mayo?

Es importante resaltar que este cuerpo rocoso pasará por la Tierra a una distancia reducida, pero en términos astronómicos. Como te mencioné anteriormente, dicho asteroide se situará a unas 0,00061 unidades astronómicas, lo que equivale aproximadamente a 90,000 kilómetros de distancia.

Entonces, el 2026 JH2 no tiene posibilidad alguna de impactar contra nuestro planeta, según estimaciones del CNEOS de la NASA, aunque se advierte que una trayectoria futura sí posee el potencial de acercar el cuerpo celeste a una distancia peligrosa.

Pese a la "alerta" generada, no es posible que este asteroide impacte contra el planeta Tierra. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Es posible observarlo?

Debido a que el asteroide registrará una magnitud de 11,5, su observación directa requerirá el uso de un telescopio básico, ya que no podrá captarse a simple vista; sin embargo, aquellos que no cuenten con las condiciones climáticas o los instrumentos necesarios, se ofrecerá una transmisión en directo.

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