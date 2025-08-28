Una nueva lluvia de estrellas fugaces iluminará brevemente el cielo nocturno de la Tierra en los próximos días. A diferencia de las espectaculares Perseidas, esta lluvia de meteoros es más discreta y de corta duración.

Se trata de las Alfa Aurígidas, una lluvia de estrellas que ha sido calificada como “rara” debido al tiempo que le toma al cometa que le da origen dar una órbita.

Usualmente los cometas requieren 200 años en dar una órbita. Tal es el caso del Swift-Tuttle que da origen a las Perseidas. Sin embargo, el C/1911 N1 Kiess tarda dos milenio en completar el viaje.

Aurígidas: cuándo se ve mejor la lluvia de meteoros

Las Alfa Aurígidas son una lluvia de meteoros rara, activa del 28 de agosto al 5 de septiembre de 2025. (Foto: j2chav/iStock)

Las Alfa Aurígidas están activas desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2025. El pico de actividad de la lluvia de meteoros será durante la madrugada del 1 de septiembre. El portal Star Walk Space detalla que el apogeo de las Alfa Aurígidas ocurrirá a la 03:00 GMT (10:00 p.m. CDT del 31 de agosto).

Es así que la mejor opción de ver los meteoros será desde la noche del 31 hasta las primeras horas del 1 de septiembre. La recomendación para los observadores es esperar hasta después de la medianoche (hora local) hasta antes del amanecer.

Este momento es particularmente favorable para los fans de la astronomía, ya que el pico ocurre justo un día después del cuarto menguante, lo que significa que el disco lunar, semiiluminado, se ocultará tarde en la noche, proporcionando cielos más oscuros para una óptima observación de meteoros.

Cuántos meteoros se podrán ver

A diferencia de las prolíficas Perseidas, las Alfa Aurígidas ofrecen una discreta cantidad de meteoros. Esto se debe a los 2000 años le toma a su cometa terminar una órbita. Durante su apogeo, se esperan entre 6 y 10 meteoros por hora. Si bien es una cantidad inferior al centenar que pueden producir las Perseidas, las Aurígidas son conocidas por producir meteoros rápidos y brillantes que crean estelas espectaculares a medida que atraviesan el cielo, con una velocidad promedio de 66 km por segundo. Ocasionalmente, la lluvia de estrellas tuvo grandes explosiones con 100 meteoros por hora, como ocurrió en 2021.

Se esperan entre 6 y 10 meteoros por hora, conocidos por su rapidez y brillo excepcionales (Foto: m-gucci/iStock)

Dónde ver las Aurígidas

Las Aurígidas se ven mejor en el hemisferio norte, donde el punto radiante de la constelación de Auriga asciende en el cielo durante toda la noche.

La recomendación es observar hacia el noreste después de que el radiante se eleve sobre el horizonte, generalmente entre las 22:48 y la medianoche, dependiendo de la ubicación.

Para los observadores en el hemisferio sur, la oportunidad para apreciar los meteoros de las Aurígidas es mucho menor. El radiante se elevará en las primeras horas de la madrugada, entre las 03:00 a.m. y las 04:00 a.m., también cerca del horizonte. Es así que solo hay un par de horas para apreciar los meteoros antes del amanecer.

Recomendaciones para ver la lluvia de estrellas

Al igual que con otras lluvias de meteoros, la NASA recomienda alejarse de las luces de las ciudades y dar 30 minutos a los ojos para que se acostumbren a la oscuridad.

Pese a ser verano, la agencia espacial recomienda llevar abrigo y lo que necesites para estar cómodo observando el cielo desde el suelo. Asimismo, revisa las condiciones meteorológicas antes de ir a un lugar para ver las Aurígidas.