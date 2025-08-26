El firmamento de la Tierra siempre tiene algunas sorpresas preparadas. Pueden ser eclipses, alineaciones planetarias, superlunas o lluvias de estrellas fugaces que se encargan de maravillar a los seres humanos.

Tras el siempre espectacular paso de las Perseidas, esta vez una modesta lluvia de meteoros se encarga de iluminar el cielo nocturno en los próximos días.

Tras el paso de las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces Alfa Aurígidas iluminará el firmamento de nuestro planeta. (Foto: amriphoto / iStock)

¿Qué lluvia de estrellas fugaces se ven después de las Perseidas?

Desde el 28 de agosto los aficionados a la astronomía tienen una cita con el cielo: la lluvia de estrellas Alfa Aurígidas comenzará su actividad esta semana este 2025. A diferencia de las Perseidas que se extienden por más de un mes, esta lluvia de meteoros es relativamente fugaz y solo dura unos cuantos días.

¿Cuándo es la mejor fecha para ver las Alfa Aurígidas?

La American Meteor Society informa que los primeros meteoros de las Alfa Aurígidas deberían ser visibles desde la madrugada del viernes 29 de agosto.

Se calcula que su pico será el 1 de septiembre a las 03:00 GMT, lo que convierte a la noche del 31 de agosto y la madrugada del 1 de septiembre en la ventana óptima de observación de este fenómeno astronómico. La lluvia de estrellas se despedirá el 5 de septiembre.

Para este 2025, los astrónomos esperan que hasta 10 meteoros por hora en su apogeo. En esa misma línea, la Organización Internacional de Meteoros ratifica que no se espera actividad excepcional o de explosión de las Alfa Aurígidas.

¿Qué tal son las condiciones para ver la lluvia de estrellas este 2025?

Este 2025 ofrece excelentes condiciones de observación con mínima interferencia de la luz lunar. La lluvia de estrellas Alfa Aurígidas alcanza su máximo esplendor un día después del cuarto menguante, pero el disco lunar, semiiluminado, se ocultará tarde por la noche, dejando las horas de mayor visibilidad en la oscuridad. El punto radiante de la constelación de Auriga sale por el noreste después de la 1:00 a. m., hora local, lo que permite observarlo mejor desde el hemisferio norte, explica el portal Star Walk Space.

La constelación de Auriga elevándose sobre el horizonte vista desde el avión Aurigid MAC, a una altitud de 14 300 m. (Foto: NASA/ESA (J.Hatton))

Alfa Aurígidas: ¿Por qué es considerada una lluvia de meteoros rara?

La lluvia de estrellas fugaces Aurígidas es considerada una de las más raras debido a su origen de cometa de período largo. Esta lluvia se origina en el Cometa C/1811 N1 Kiess, que tiene un período orbital de aproximadamente 2000 años. Es este período orbital extremo el que explica la razón por la que la tasa de meteoros visibles por hora sea tan modesta en comparación con las Perseidas.

Y es que la larga ausencia del cometa impide la formación de un rastro amplio de escombros, lo que resulta en corrientes estrechas de partículas que la Tierra ocasionalmente encuentra en su recorrido en el Sistema Solar.

Si bien su tasa anual es relativamente baja, las Alfa Aurígidas ocasionalmente han producido explosiones dramáticas, siendo la más reciente la de 2007, cuando alcanzó 400 meteoros por hora. Para los astrónomos resulta impredecible calcular cuando se repetirá exactamente, pero se estima que este tipo de eventos ocurren cada 70 años, que es cuando la Tierra pasa a través de concentraciones de escombros particularmente densas.

Esta primera lluvia de estrellas en septiembre proporcionará un modesto, pero confiable espectáculo para los observadores dispuestos a quedarse despiertos hasta tarde o despertar antes del amanecer.

Consejos para observar la lluvia de estrellas Alfa Aurígidas

Al igual que con otras lluvias de meteoros, las recomendaciones de la NASA son buscar zonas oscuras, alejadas de las luces de las ciudades.

Asimismo, se recomienda esperar media hora aproximadamente a que los ojos se hayan acostumbrado a la oscuridad.

En el caso de las Alfa Aurígidas, se debe observar el cielo hacia el noreste donde se encuentra la constelación de Auriga.