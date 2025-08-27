“Las noches tienen las mismas estrellas”, decía Federico García Lorca, pero el cielo de la Tierra siempre nos sorprende con novedades. Esta vez, una misteriosa lluvia de estrellas fugaces ilumina las noches.

Tras el paso de las famosas Perseidas, otra lluvia de meteoros toma su lugar. Se trata de la lluvia de estrellas Alfa Aurígidas, que alumbra los cielos y también intriga a los astrónomos por su rareza.

Alfa Aurígidas: ¿por qué se les considera una lluvia de meteoros rara?

La lluvia de meteoros Alfa Aurígidas proporcionará un modesto, pero confiable espectáculo para los observadores dispuestos a quedarse despiertos hasta tarde o despertar antes del amanecer. (Foto: Patrick McNeal/iStock)

Para explicarlo, primero hay que definir qué son las lluvias de meteoros. También llamadas lluvia de estrellas fugaces, se trata de un evento astronómico en el que múltiples meteoros aparecen irradiando desde un punto específico del cielo. Esto ocurre cuando la Tierra cruza la órbita de un cometa y atraviesa los restos de material que ha dejado dispersos a su paso.

Las lluvias de meteoros son un evento anual fácilmente predecible. La mayoría nacen de cometas de corto período, aquellos que completan su órbita en menos de 200 años. Ese es el caso de las Perseidas o las Oriónidas, que deslumbran cada año con cientos de meteoros visibles. Sin embargo, las Alfa Aurígidas provienen del cometa C/1911 N1 Kiess, cuerpo celeste que tiene un período orbital extremo de aproximadamente 2,000 años, lo que lo clasifica como no periódico.

Los cometas de corto período, durante sus frecuentes acercamientos al Sol, desprenden continuamente material que se dispersa en el espacio. Cada vez que la Tierra atraviesa estos escombros, se producen las espectaculares lluvias de estrellas. Tal es el caso del cometa Swift-Tuttle que da origen a las Perseidas. En cambio, al tardar entre 2,000 y 2,100 años en completar su órbita alrededor del Sol, el cometa Kiess no forma extensas bandas de polvo cósmico. Se generan solo estrechos senderos que la Tierra atraviesa anualmente. Es por eso que solo se ven unos 10 meteoros por hora, cuando otras lluvias pueden tener entre 50 y 100 meteoros por hora.

Sin embargo, excepcionalmente las Alfa Aurígidas sorprenden con grandes explosiones de meteoros. Tal fue el caso de 2007, cuando se registraron hasta 400 meteoros por hora. Los astrónomos calculan que este tipo de explosiones de meteoros de las Aurígidas ocurren cada 70 años.

El portal Star Walk Space cuenta que se registraron ráfagas cortas inesperadas de las Aurígidas en 1986, 1994 y 2019, cuando se reportaron entre 30 y 50 meteoros por hora.

¿Cuándo se podrán ver las Alfa Aurígidas este 2025?

La lluvia de meteoros Alfa Aurígidas estará activa entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. Su pico será entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, cuando se podrán ver hasta 10 meteoros por hora.

¿Dónde se ven mejor las Aurígidas?

Esta imagen, adquirida por el rastreador estelar LunaH-Map de la NASA el 25 de noviembre de 2022, muestra parte de la constelación de Auriga. (Foto: NASA/Arizona State University/KinetX)

El punto radiante de las Alfa Aurígidas se encuentra en la constelación de Auriga, que se eleva en el noreste. Es así como las Aurígidas se ven mejor desde el hemisferio norte. Las observaciones pueden empezar desde la 1:00 a.m., hora local. Si bien se ven mejor en el hemisferio norte, también se podrán ver algunos meteoros desde el hemisferio sur. En esta zona, la mejor hora de observación se da entre las 3:00 y 4:00 a.m., por lo que solo se tienen dos horas antes del amanecer para verlas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí