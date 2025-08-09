En la madrugada de este domingo 10 de agosto, el cielo de México será testigo de un de los eventos astronómicos más impresionantes del 2025, se trata de la gran alineación planetaria donde seis de los ocho planetas que conforman nuestro Sistema Solar serán visibles, al menos cuatro con el ojo humano y los otros dos con la ayuda de un potente telescopio. ¿Quieres saber la hora exacta y cómo ver el desfile estelar? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber si te encuentras en Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y los demás estados del territorio azteca.

¿A qué hora es el mejor momento para ver la alineación planetaria en México?

El fenómeno por sí mismo atrae toda la atención de los investigadores y la comunidad científica, pero también coincidirá con el pico de la lluvia de meteoritos de las Perseidas. Si quieres observar el desfile planetario que inicia en las últimas horas del 10 de agosto, te recomendamos hacerlo durante la madrugada del 11 de agosto a partir de las 5:00 y 6:00 horas del Tiempo de Centro de México.

¿Cuáles son los seis planetas que se alinearán entre el 10 y 11 de agosto?

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y el sitio web especializado Space, los seis planetas que realizarán la alineación planetaria son Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Cuatro de estas esferas celestiales se podrán ver a simple vista: Mercurio, Júpiter, Saturno y Venus. De los mencionados, Júpiter y Venus realizarán una conjunción que harás que ambos planetas se vean brillantes a simple vista por su cercanía al Sol.

En tanto, Urano y Neptuno, al ser planetas más lejanos de la Tierra, requerirán el uso de telescopios y binoculares profesionales para poder ser localizados desde tu posición.

¿Cómo ver la alineación planetaria en México?

Si quieres disfrutar del espectáculo en el cielo de México, aquí te dejamos algunos recomendaciones para que puedas tener éxito:

Busca un lugar alejado del centro de la ciudad, libre de la contaminación lumínica. En esta oportunidad, la oscuridad será tu mejor aliada. Tendrá una mejor experiencia si tu ubicación se encuentra en un punto alto. Recuerda ir en compañía de amigos o familiares por tu seguridad.

Consulta el pronóstico del clima en el sitio oficial de Conagua, esto será de vital importancia para evitar imprevistos como el paso de las nubes que puedan dificultar la visibilidad o si en caso se presenta una fuerte lluvia en la zona que elegiste.

¿Dónde ver el desfile de 6 planetas EN VIVO GRATIS por app desde el celular?

Si no pudiste salir de casa a tiempo, todavía tienes oportunidad de seguir la alineación de los seis planetas con tu teléfono móvil. Solo necesitas descargar la aplicación de Star Walk 2, disponible para sistemas operativos iOS y Android. Esta app es GRATIS, no deberás pagar nada.

Sigue los siguientes pasos luego de descargar la app de Star Walk 2:

Abre la aplicación de tu celular

Dirige tu celular en dirección al cielo y pulsa el ícono de la cámara

Activa el modo AR

Se abrirá un mapa interactivo del cielo que te mostrará la ubicación de los planetas

Con esto será suficiente para que veas la alineación planetaria

¿Qué es una alineación planetaria?

Según Star Walk, denominación “alineación planetaria” se debe cuando tres, cuatro, cinco, seis o siete planetas orbitan alrededor del Sol en un plano similar. Esto se lo conoce como eclíptica. Desde la Tierra, se puede observar este desfile de estrellas celestiales como si formarán una línea horizontal.